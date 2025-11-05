Новини
Парламентът да разгледа увеличаване на обезщетението при неизползване на отпуска за бременност и раждане

Парламентът да разгледа увеличаване на обезщетението при неизползване на отпуска за бременност и раждане

5 Ноември, 2025 07:22 568 2

Според правилника на НС всяка първа пленарна сряда групите могат да предлагат точки в дневния ред без да е нужно включването им да бъде гласувано

Парламентът да разгледа увеличаване на обезщетението при неизползване на отпуска за бременност и раждане - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Увеличаване на обезщетението при неизползване на отпуска за бременност и раждане, както и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, от 50% на 100%, да обсъди на първо четене парламентът с промени в Кодекса за социално осигуряване, предвижда седмичната проектопрограма, публикувана на интернет страницата на Народното събрание. Вносители са Асен Василев и депутати от парламентарната група „Продължаваме промяната-Демократична България“.

Според правилника на НС всяка първа пленарна сряда групите могат да предлагат точки в дневния ред без да е нужно включването им да бъде гласувано, припомня БТА.

Промените в Кодекса за социално осигуряване, според вносителите, целят да осигурят допълнителна подкрепа за майките, които желаят да се върнат по-рано на работа. Така ще се създадат икономически стимули за по-бързо възстановяване на работната сила, като в същото време се осигури по-добра социална защита на майките, се посочва в мотивите. Увеличаването на обезщетението ще е стимул и за по-бързо включване на майките в трудовия пазар, което ще има положителен ефект върху икономиката, като се увеличават приходите към бюджета от вноските върху възнагражденията им, смятат от ПП-ДБ. По този начин се създава баланс между социалната защита на майките и икономическата полза от тяхното по-бързо връщане на работа. В същото време това е една мярка, която не би довела до допълнителни разходи за бюджета.

Парламентарната група „Възраждане“ предлага проект на решение за създаване на временна комисия за проверка на всички факти и обстоятелства около строителството и финансирането на хотел "Хаяши" в София.

Парламентарната група „ДПС – Ново начало" иска създаване на временна комисия за установяване на факти и обстоятелства за дейността на Джордж и Александър Сорос и техните фондации на територията на България, финансиращи български физически и юридически лица и неправителствени организации, както и установяване на свързаността им с политически партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и органи на държавната власт.

От парламентарната група „Морал, единство, чест“ са внесли за разглеждане днес решение, с което Министерският съвет да бъде задължен да изготви и предложи за гласуване в Народното събрание проект за инвестиционен разход за придобиване на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и „Лукойл-България“ ЕООД от българската държава, както и да започне преговори със собствениците на двете дружества с тази цел.

Според проектопрограмата точка първа за четвъртък са процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за генерален директор на Българската телеграфна агенция (БТА). На 23 октомври Комисията по културата и медиите гласува правилата.

Като втора точка се предлага Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози с вносител Цвета Караянчева ( ГЕРБ-СДС) и група народни представители.

Проблемът засяга няколко общини в страната, сред които Марица и Родопи в Пловдивска област, както и общините Добричка и Тунджа, обясни Караянчева пред транспортната комисия. По думите ѝ автобусните превозвачи не желаят да участват в обществени поръчки за превоз там, тъй като натовареността на линиите е ниска – най-голям интензитет има сутрин и вечер, а през деня автобусите остават празни. Затова с промените се предвижда да отпадне задължението автобусните линии между такива общини и областните центрове да спират задължително на автогари, което ще позволи по-гъвкаво маршрутно планиране. Целта е да се даде възможност на общините да организират обществен превоз, който да свързва населените места с областния град без излишно административно утежнение.

В проектопрограмата на депутатите е също първото гласуване на Законопроект за безопасността и сигурността по време на спортни мероприятия. С него се регламентира национален и регионален координационен механизъм за сигурността на спортните мероприятия, разписани са мерките за безопасност и сигурност при провеждането им. Предвижда се с наредба на Министерския съвет да се регламентират изискванията за стандарти по отношение на физическата инфраструктура, техническото оборудване и съоръженията на спортните обекти. Дефинира са правото на достъп и политиката на продажба на билети; контролът на достъп до спортния обект; задълженията на посетителите на спортни мероприятия; ролята на стюардите.

Депутатите да обсъдят на второ четене изменения в Закона за електронните съобщения, също е сред точките от предложената програма за четвъртък. В нея е и второто гласуване на промени в Закона за пазарите на финансови инструменти, както и второ гласуване на Законопроект за ратифициране на Рамково споразумение за заем между Банката за развитие на Съвета на Европа и България.

В петък ще се проведе блиц контрол, в който според правилника на НС участват премиерът и вицепремиерите, както и редовният петъчен контрол.


