Желязков: Изграждането на модерна образователна инфраструктура е гаранция за по-доброто образование

Изграждането на модерна образователна инфраструктура е гаранция за по-доброто образование на децата в България. Това заяви министър-председателят Росен Желязков, който днес посети изцяло реновираното и модернизирано ОУ „Проф. Марин Дринов“ в гр. Кюстендил. Премиерът изтъкна значението на активността на местната власт и използването на различни финансови инструменти и механизми за подобряване на училищната инфраструктура. Учебното заведение е реновирано по Националния план за възстановяване и устойчивост, като са въведени мерки за енергийна ефективност и средата е модернизирана. Кметът на Кюстендил Огнян Атанасов изтъкна също така значението на подкрепата от страна на държавата и общината.
Основна гордост на училището е кабинетът по роботика и създадения клуб към него, който печели редица призови места от състезания в страната. Модерните форми на обучение, 3D очилата, възможностите за потапянето чрез технологиите в необятния свят на познанието е гарантирано, отбеляза министър-председателят. Желязков специално акцентира върху важността на STEM кабинетите в училищата, които повишават интереса на учениците към природните науки.
ОУ „Проф. Марин Дринов“ е иновативно училище и от тази година развиваме умна автоматизация, мехатроника, стремим се да са такива направления, необходими и за бизнеса, заяви от своя страна директорът на училището Божидар Попов, като изтъкна активното сътрудничество между училището, общината и бизнеса. Попов посочи, че са реновирани също кабинетите по изкуства, музика, рисуване. Училището има и театрална група. Физкултурният салон също е обновен, предстои да се поднови и оградата на учебното заведение, така че то да има още по-добра визия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Желязков Очите
13:21 13.09.2025
2 Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !
Коментиран от #5, #39
13:23 13.09.2025
3 пешо
13:23 13.09.2025
4 си дзън
Доказателство: Баце изгради 100 модерни стадиона за 400 милиона преди 10 години,
но те не създадоха добри БГ футболисти.
13:23 13.09.2025
5 бих искал да видя
До коментар #2 от "Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !":вечерята ти сготвена от изкуственият интелект
13:26 13.09.2025
6 Последния Софиянец
13:27 13.09.2025
7 От вратен
Коментиран от #30
13:27 13.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Си..кере.с
13:28 13.09.2025
10 Европ3дали
Коментиран от #11
13:28 13.09.2025
11 Кьовеши
До коментар #10 от "Европ3дали":Верно ли?
13:29 13.09.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ентелектуалец
Коментиран от #22
13:35 13.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 демек базирано на какво сте излюпили
безпристрастно реалностите говорят че
Изграждането на уж модерна образователна инфраструктура е гаранция за по-доброто пълнене на
чекмеджарницата
13:41 13.09.2025
16 За крадене на милиарди
13:41 13.09.2025
17 Дааааа
13:42 13.09.2025
18 000
Коментиран от #29, #33
13:43 13.09.2025
19 Гошо
13:43 13.09.2025
20 джиляско
13:44 13.09.2025
21 Моцарела
13:45 13.09.2025
22 000
До коментар #13 от "Ентелектуалец":Къде се намира луксозния хотел на другаря премиер? Да го видим, да се възхитим на това архитектурно бижу?
13:46 13.09.2025
23 Попето
13:48 13.09.2025
24 Макробиолог
13:52 13.09.2025
25 Желязков!!
13:54 13.09.2025
26 бгполитик
13:55 13.09.2025
27 гражданин
13:58 13.09.2025
28 До 4?? Къде са тея Сто модерни Стадиона?
14:02 13.09.2025
29 гьотере
До коментар #18 от "000":дъ бест на ТУТУЛАНДИЯ
14:03 13.09.2025
30 ДА ДОПБАВЯ
До коментар #7 от "От вратен":ПОВЕЧЕ ИЗ ВРАТЕН
14:04 13.09.2025
31 Тоя Знае ли ?
Какво е това Образование !
И Какво трябва да Включва То ?
14:12 13.09.2025
32 Хахаха
14:14 13.09.2025
33 Другжо е !
До коментар #18 от "000":Да го видиш !
Опрашен !
В Затвора !
14:15 13.09.2025
34 ,,,,,,
14:15 13.09.2025
35 Хотелът на тоя крадец
14:16 13.09.2025
36 ЛИЛИ
14:18 13.09.2025
37 Виждали ли сте медицинския факултет софи
14:22 13.09.2025
38 Сатана Z
14:23 13.09.2025
39 Никой няма да ни пази както Султана
До коментар #2 от "Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !":500 години не даваше косъм да падне от главите на българската рая.След това дойдоха москалите и ние започнахме да се дървим на всички съседи,които ни биха заедно или поединично където ни хванат.
14:28 13.09.2025