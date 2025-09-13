Новини
България »
Желязков: Изграждането на модерна образователна инфраструктура е гаранция за по-доброто образование

Желязков: Изграждането на модерна образователна инфраструктура е гаранция за по-доброто образование

13 Септември, 2025 13:20 684 39

  • росен желязков-
  • stem кабинети-
  • кюстендил

Основна гордост на училището е кабинетът по роботика и създадения клуб към него, който печели редица призови места от състезания в страната

Желязков: Изграждането на модерна образователна инфраструктура е гаранция за по-доброто образование - 1
Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Изграждането на модерна образователна инфраструктура е гаранция за по-доброто образование на децата в България. Това заяви министър-председателят Росен Желязков, който днес посети изцяло реновираното и модернизирано ОУ „Проф. Марин Дринов“ в гр. Кюстендил. Премиерът изтъкна значението на активността на местната власт и използването на различни финансови инструменти и механизми за подобряване на училищната инфраструктура. Учебното заведение е реновирано по Националния план за възстановяване и устойчивост, като са въведени мерки за енергийна ефективност и средата е модернизирана. Кметът на Кюстендил Огнян Атанасов изтъкна също така значението на подкрепата от страна на държавата и общината.

Основна гордост на училището е кабинетът по роботика и създадения клуб към него, който печели редица призови места от състезания в страната. Модерните форми на обучение, 3D очилата, възможностите за потапянето чрез технологиите в необятния свят на познанието е гарантирано, отбеляза министър-председателят. Желязков специално акцентира върху важността на STEM кабинетите в училищата, които повишават интереса на учениците към природните науки.

ОУ „Проф. Марин Дринов“ е иновативно училище и от тази година развиваме умна автоматизация, мехатроника, стремим се да са такива направления, необходими и за бизнеса, заяви от своя страна директорът на училището Божидар Попов, като изтъкна активното сътрудничество между училището, общината и бизнеса. Попов посочи, че са реновирани също кабинетите по изкуства, музика, рисуване. Училището има и театрална група. Физкултурният салон също е обновен, предстои да се поднови и оградата на учебното заведение, така че то да има още по-добра визия.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Желязков Очите

    21 0 Отговор
    Ти кажи за моделния хотел в София с водопад как се строи от заплатка пък била тя и министерска ?

    13:21 13.09.2025

  • 2 Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !

    3 16 Отговор
    В ЕС, САЩ и Китай изучават изкуствен интелект, а нашите деца ще изучават добродетели в сатанизма по съветска програма ...

    Коментиран от #5, #39

    13:23 13.09.2025

  • 3 пешо

    9 0 Отговор
    дано е по голямо от твоето и на тиквата

    13:23 13.09.2025

  • 4 си дзън

    19 1 Отговор
    Модерната инфраструктура е необходимо, но недостатъчно условие за добро образование.
    Доказателство: Баце изгради 100 модерни стадиона за 400 милиона преди 10 години,
    но те не създадоха добри БГ футболисти.

    13:23 13.09.2025

  • 5 бих искал да видя

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !":

    вечерята ти сготвена от изкуственият интелект

    13:26 13.09.2025

  • 6 Последния Софиянец

    13 0 Отговор
    Днес ще посетим хотела с водопад на Росен Желязков с няколко туби бензин.

    13:27 13.09.2025

  • 7 От вратен

    3 5 Отговор
    Руски пдр си да те учат на образование.

    Коментиран от #30

    13:27 13.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Си..кере.с

    4 0 Отговор
    От Столипиново да ходят се образоват

    13:28 13.09.2025

  • 10 Европ3дали

    15 1 Отговор
    Плуж3к Желязков, разкажи от къде 30 милиона евро за собствен хотел с водобад на апетитна локация до зоологическата градина, заобиколен от гъстата гора на Борисовата градина?!?! А Плужек Желязков!!! Скоро ще безгръбначно м3котело като теб и приближенитети начело с вожда ти Винту БОКО и Прас3то ще срещнете любовта на Българския народ и не само! Плуж3к Желязков

    Коментиран от #11

    13:28 13.09.2025

  • 11 Кьовеши

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Европ3дали":

    Верно ли?

    13:29 13.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ентелектуалец

    12 0 Отговор
    За тези които не знаят къде е хотела. Смятам, че е национален дълг тази сграда да се приватизира от гражданите

    Коментиран от #22

    13:35 13.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 демек базирано на какво сте излюпили

    10 0 Отговор
    досега
    безпристрастно реалностите говорят че

    Изграждането на уж модерна образователна инфраструктура е гаранция за по-доброто пълнене на
    чекмеджарницата

    13:41 13.09.2025

  • 16 За крадене на милиарди

    10 0 Отговор
    От 35 години я изграждане и по-мизерна става.

    13:41 13.09.2025

  • 17 Дааааа

    11 0 Отговор
    Началникът ти , прочел една книга е изключително образован ! Затова си и с такова светило !

    13:42 13.09.2025

  • 18 000

    1 8 Отговор
    Намирате ли другаря желязков достоен за президент?

    Коментиран от #29, #33

    13:43 13.09.2025

  • 19 Гошо

    8 0 Отговор
    Гаранция е, ама за прибирането на едни % в нечий джоб. За качествено образование трябва реформа от умни хора, не от вас.

    13:43 13.09.2025

  • 20 джиляско

    8 0 Отговор
    изграждането на хотели с водопад за мен е от първостепенно значение за България!

    13:44 13.09.2025

  • 21 Моцарела

    7 0 Отговор
    Е, щом е така, да се направи най-модерното училище в Столипиново.

    13:45 13.09.2025

  • 22 000

    8 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ентелектуалец":

    Къде се намира луксозния хотел на другаря премиер? Да го видим, да се възхитим на това архитектурно бижу?

    13:46 13.09.2025

  • 23 Попето

    6 0 Отговор
    То са хвалби, биене в гърдите, рекламни обиколки, младежки академии(?). А за 6 месеца властта не успя да намери пари за ремонта на покрива на Художествената гимназия в Трявна, изгорял през април.

    13:48 13.09.2025

  • 24 Макробиолог

    4 1 Отговор
    Тоя го готвят за следващ президент,много е сламен, идеален е.

    13:52 13.09.2025

  • 25 Желязков!!

    6 0 Отговор
    Голям Крадец, Маниполатор на Избори и Празнодумец!! Бла, Бла, крадене и Празни обещания!!

    13:54 13.09.2025

  • 26 бгполитик

    5 0 Отговор
    краднене краднене краднене!

    13:55 13.09.2025

  • 27 гражданин

    7 0 Отговор
    нямат програма за образованието това правителство, заблуждават, образованието е стратегия и кадри, те нямат нито едното, нито другото, само ПР си правят, тук кабинет, там кабинет, бошлаф работа

    13:58 13.09.2025

  • 28 До 4?? Къде са тея Сто модерни Стадиона?

    4 0 Отговор
    Окрадоха се половината пари, наляТиквата едни Милиони в Пловдив, (Зико го возеше Кр Велчев за Срещи в Банкя) ! те му върнаха половината и останалото Селски Стадиони!! Залебиха и Селските кметове, направиха по един Апартаент в Окръжния град!?

    14:02 13.09.2025

  • 29 гьотере

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "000":

    дъ бест на ТУТУЛАНДИЯ

    14:03 13.09.2025

  • 30 ДА ДОПБАВЯ

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "От вратен":

    ПОВЕЧЕ ИЗ ВРАТЕН

    14:04 13.09.2025

  • 31 Тоя Знае ли ?

    3 0 Отговор
    Тоя Знае ли ?

    Какво е това Образование !

    И Какво трябва да Включва То ?

    14:12 13.09.2025

  • 32 Хахаха

    4 0 Отговор
    Тоя влизал ли във факултетите на държавните университети....Не са като огромния му новопостроен хотел с крадени милиони ...Сградите на факултетите се разпадат , едни са както са били построени от Тодор Живков, при други с гробарски ц--ига--нскии ремонти, положението е станало още по- зле ..смърдящи кенефи и мизерия...

    14:14 13.09.2025

  • 33 Другжо е !

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "000":

    Да го видиш !

    Опрашен !

    В Затвора !

    14:15 13.09.2025

  • 34 ,,,,,,

    3 0 Отговор
    И у Факултето искаме

    14:15 13.09.2025

  • 35 Хотелът на тоя крадец

    5 0 Отговор
    Трябва да бъде конфискуван и превърнат в липсващата болница на избиваните като палестинските, български деца

    14:16 13.09.2025

  • 36 ЛИЛИ

    4 0 Отговор
    И ЗАЩО МУ Е НА ДЖИЛЯЗКО ТАЗИ ОХРАНА ДА НЕ ГО Е СТАХ ОТ ОСМОКЛАСНИЦИТЕ И КАК СЕ ОГЛЕЖДАТ БОЖЕЕЕЕ ЕЛА И ГО ПРИБЕРИ

    14:18 13.09.2025

  • 37 Виждали ли сте медицинския факултет софи

    4 0 Отговор
    Кенеф , гаден, малък, мръсен ..... некви долнопробни бояджии го намацаха по едно време по старите стени и стана още по- зле, отвънка течащи като водопади улуци , боклуци навсякъде и бурени, изсъхнали след пръскане с глифозат това лято, тъй като вътре преподават селекционирани мизерници и ид--ио--ти.Влизали ли сте във фармацевтичния факултет на същия медицински университет София - там времето е спряло в деня на построяването му през 50-те на миналия век...ужас мебелировката и разпадащите се врати и хлопащи брави също.....мисля, че само са го варосали по стените против въшки....и така са варосвали, че са окапали с вар всички стари подове и врати.

    14:22 13.09.2025

  • 38 Сатана Z

    4 0 Отговор
    ГЕРБавият функционер да обясни на децата как с една чиновническа заплата се строи хотел с водопад?

    14:23 13.09.2025

  • 39 Никой няма да ни пази както Султана

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !":

    500 години не даваше косъм да падне от главите на българската рая.След това дойдоха москалите и ние започнахме да се дървим на всички съседи,които ни биха заедно или поединично където ни хванат.

    14:28 13.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове