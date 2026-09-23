Opel представя бъдещето на Astra в Париж

През последните години SUV сегментът продължава да изтласква традиционните купета и практични хечбеци извън челните позиции. В отговор на тези пазарни тенденции Opel подготвя силен отговор, насочен към феновете на класическата и функционална каросерия. Германският производител официално потвърди, че подготвя за автосалона в Париж през октомври 2026 година премиерата на изцяло нов прототип – Opel STX Concept.

Името STX е съкращение от Sports Tourer eXperimental, като директно препраща към познатата номенклатура Sports Tourer, използвана за комби версиите на Astra. Прототипът не просто представя следващия дизайнерски език на бранда, но и служи като първи визуален и концептуален ориентир за следващото девето поколение на Astra. Главата на компанията Флориан Хютъл загатна в социалните мрежи, че STX Concept е скроен около идеята да прероди практичността на комбито в ерата на модерната аеродинамика и електрификация.

Макар подробните технически спецификации все още да се пазят в тайна преди официалното събитие на 12 октомври, се очаква бъдещият сериен модел да стъпи върху новата 800-волтова модулна архитектура STLA One на концерна Stellantis. Тази платформа позволява поддръжката както на изцяло електрическо задвижване, така и на хибридни агрегати, осигурявайки свръхбързо зареждане и голям пробег. На изложбения щанд в Париж прототипът STX Concept ще бъде разположен редом до нови спортни попълнения на марката, сред които Corsa GSE и пистовият болид GSE 27FE.