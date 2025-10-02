Новини
Нов проблем с обновяването на сгради в България

2 Октомври, 2025 11:46 789 5

Рискуваме да изпуснем сроковете за Националния план за обновяване на сградите

Нов проблем с обновяването на сгради в България - 1
Снимка: М. Богданова ©
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

С наближаването на крайния срок за представяне на проект на Националния план за обновяване на сградите до Европейската комисия до края на 2025 г., нараства и опасността страната ни да го пропуне. България все още няма готов документ и изостава в подготовката, което поставя под въпрос възможността страната да спази графика и да избегне прибързани и неефективни решения.

Националната конференция „Насоки и инструменти за ефективно прилагане на Директивата за енергийните характеристики на сградите (ДЕХС)”, събра експерти, политици и представители на бизнеса за разговор по темата.

Форумът подчерта не само ползите от новите правила, но и нарастващия риск България да пропусне важните срокове. Това би ни поставило в познатата ситуация – бързане, липса на консултации с професионалната общност и решения, които остават на хартия, без реално приложение.

Националният план за обновяване - стратегическият документ, който трябва да дефинира инвестициите, стандартите за сгради с нулеви емисии и мерките за подпомагане на домакинствата и бизнеса, все още е в начален етап. Експертите предупредиха, че без координация между институциите и прозрачни обществени обсъждания планът може да се превърне в поредното бюрократично упражнение.

Ролята на сградите често е подценявана. Време е да говорим по-често за ефектите от прилагането на новите правила и за конкретните мерки, които могат да осигурят по-добри условия за крайните потребители. Като професионална общност трябва да работим заедно и да предложим устойчиви решения“, заяви Драгомир Цанев, изпълнителен директор на ЕнЕфект.

Обновяването на сградния фонд не е самоцел. То е инструмент за изграждане на устойчива енергийна система и за постигане на социална справедливост. Основната ни цел е трайно да намалим сметките на домакинствата и да преодолеем енергийната бедност", каза евродепутатът Цветелина Пенкова.

От своя страна Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), очерта две основни предизвикателства: „От една страна понятието „сграда с нулеви емисии“ трябва да бъде реалистично и разбираемо за всички, а от друга – подготовката на Националния план за саниране изисква анализ на огромен обем информация. Енергийната ефективност е хоризонтална политика, която засяга всички – от домакинствата до строителния сектор.“

Близо 85% от сградите в ЕС са построени преди 2000 г., а 75% от тях са енергийно неефективни. „Новите правила вече са в сила и страните членки трябва да подготвят първите си национални планове за обновяване до края на 2025 г. Подкрепата от ЕК е насочена именно към изграждането на капацитет и споделяне на добри практики“, подчертаха експерти.

Макар крайният срок за пълното транспониране на ДЕХС да е май 2026 г., първите стъпки трябва да бъдат предприети още тази година. Това включва готов проект на Националния план и широки обществени обсъждания. Ако този процес не започне навреме, България рискува да пропусне възможността обновяването на сградите да стане двигател на растеж и заетост.

Следваща ключова дискусия с Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на енергетиката е планирана за ноември. Основните предизвикателства ще бъдат дефинирането на приоритети в инвестиционната политика, въвеждането на стандарт за нулевоемисионни сгради, сертификатите за енергийни характеристики и минималните изисквания за обновяване.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 7 Отговор
    Тези брежневки и хрущевки са си най-добре в автентичен вид, за да се не се разваля атмосферата.

    11:49 02.10.2025

  • 2 Васил

    8 0 Отговор
    Това да си чиновник днешно време отиваш на работа в 9ч лавмоабет и кафенца до 15ч и довиждане деня мина и така цяла година!

    11:50 02.10.2025

  • 3 Клепане

    14 0 Отговор
    със стиропор и неземна майстория , както при жълтите павета , и прибиране на стотици милиони !

    11:52 02.10.2025

  • 4 Сладка работа за кражби!

    5 0 Отговор
    Първите започнаха да падат, мазилки, изолация и т.н., пълно с далавери саниране!

    12:15 02.10.2025

  • 5 Жената , ако я облепя със стиропор

    3 0 Отговор
    дали ще мога да я притикам за обновена ?

    12:28 02.10.2025