Продавачите на имоти все по-трудно отстпъват от обявената цена

Продавачите на имоти все по-трудно отстпъват от обявената цена

6 Октомври, 2025 21:47 495 6

До 10% отстъпка от обявената цена

Продавачите на имоти все по-трудно отстпъват от обявената цена - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Разликата между обявените цени и реалните продажни цени в големите германски градове е до 10%. Колкото повече се възстановява пазара, толкова повече този процент намалява.

От началото на кризата на германския пазар през 2022 г. досега времето за преговори между продавачи и купувачи бележи ръст, сочи анализ на специализираните сайтове ImmoScout24 и Sprengnetter. През последните 3 години купувачите са успели да договорят отстъпки от над 12% от исканата цена. Тази фаза на рязко намаление на цените обаче е към своя край. Времето за преговори се свива в седем от осем големи града. Най-високите отстъпки се предлагат в Хамбург, където разликата между исканата и крайната цена е била 10% в края на август. Тази цифра обаче е спаднала с почти 2,5% спрямо месец май.

В Кьолн средната отстъпка е 9%, но максимумът е достигнат през юни 2025 г., което осигурява благоприятни условия за потенциалните купувачи. Купувачите в Лайпциг могат да очакват най-малките отстъпки – 3,6%.

След 2 години на спад, германският пазар се върна към лек растеж в началото на 2024 г. Динамиката обаче към днешна дата е умерена и дори недостигът на предлагане пречи на цените да се покачват по-бързо поради несигурността на купувачите.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Германия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Кочо да чете

    2 0 Отговор
    ЦЕцооооооооооооууууууууу какво стана бе Цецоууу, къде го Сривът в Германия, като вече и отстъпки няма, нали пазарът в Германия щял да повлече и Българският. На Най Цецоуууу, в Германия вече отстъпки нЕма, чети. Вечен наемател, да си жив и здрав да си изплащам новата кола и двете почивки годишно на твоя гърбина! :)

    21:54 06.10.2025

  • 2 По 2 по 2 по 2

    0 1 Отговор
    Дум прогресивен данък сгради и сговорчивостта им ще се вдигне в пъти.

    21:56 06.10.2025

  • 3 Спецназ

    1 0 Отговор
    Недвижимости те Винаги са били инвестиция!

    Покупката на автомобил винаги е бил на минус половината цена. ФАКТ!

    22:01 06.10.2025

  • 4 Любопитен

    1 0 Отговор
    10% отстъпка от цената на имот в Германия значи 50-80 хил. евро отстъпка, а това е страшно много. Няма съмнение, че пазарът е изключитено слаб и пред срив, защото 10% не е далеч от 15% или 20% отстъпка. Рекордната безработица в Германия ще доведе до срив на имотите там където има много безработни, а не до растеж и стабилност. Вярно е, че във Франкфурт, където всичко е движено от кредити и скепула цените едва ли ще паднат, но в Хамбург, Берлин или Мюнхен цените със сигурност ще се насочат на юг.

    22:03 06.10.2025

  • 5 Доц. д-р Красимир Петров

    0 0 Отговор
    Още през 2020г казах, че реалната цена на имотите в България е 450€ на квадрат. Като се вземе предвид инфлацията от тогава, която е в размер на 40-42% то реалната цена на имотите днес е 630-640€ на квадрат. Всеки който купува на цени повече от 10% над тези нива е балък и луд за връзване.

    22:05 06.10.2025

  • 6 И ТАКА ......

    0 0 Отговор
    ДО ВТОРОТО ПРИШЕСТВИЕ......А ДАнО.....

    22:15 06.10.2025