Продавачите на имоти все по-трудно отстпъват от обявената цена

Разликата между обявените цени и реалните продажни цени в големите германски градове е до 10%. Колкото повече се възстановява пазара, толкова повече този процент намалява.

От началото на кризата на германския пазар през 2022 г. досега времето за преговори между продавачи и купувачи бележи ръст, сочи анализ на специализираните сайтове ImmoScout24 и Sprengnetter. През последните 3 години купувачите са успели да договорят отстъпки от над 12% от исканата цена. Тази фаза на рязко намаление на цените обаче е към своя край. Времето за преговори се свива в седем от осем големи града. Най-високите отстъпки се предлагат в Хамбург, където разликата между исканата и крайната цена е била 10% в края на август. Тази цифра обаче е спаднала с почти 2,5% спрямо месец май.

В Кьолн средната отстъпка е 9%, но максимумът е достигнат през юни 2025 г., което осигурява благоприятни условия за потенциалните купувачи. Купувачите в Лайпциг могат да очакват най-малките отстъпки – 3,6%.

След 2 години на спад, германският пазар се върна към лек растеж в началото на 2024 г. Динамиката обаче към днешна дата е умерена и дори недостигът на предлагане пречи на цените да се покачват по-бързо поради несигурността на купувачите.

