Нов имотен сегмент за милиарди евро

Бурните времена, в които днес живее светът, водят до промяна в редица навици, дори и сред най-богатите. Ако досега те търсеха лукс под формата на яхти, вили на екзотични дестинации, частни самолети, то след пандемията, причинена от коронавируса и войните, на които сме свидетели последните години и особено месеци, бункерът стана един от най-търсените имоти не само сред богаташите по цял свят.

През 2025 г. и в първите месеци на 2026 г. европейският пазар на бункери вече не изглежда като екзотична периферия на луксозните имоти. Той се оформя като двоен пазар: от една страна, държавите връщат темата за гражданската защита в центъра на политиката; от друга, частни клиенти търсят собствени убежища заради войната в Украйна, а през последния месец и в Иран, растящото усещане за несигурност и все по-честите разговори за „устойчивост“ и „готовност“ в европейските институции. Европейската комисия официално прие Preparedness Union Strategy през март 2025 г., а през юли миналата година постави и въпроса за „цялостен европейски подход към shelter during emergencies“ в рамките на стратегията за запаси и материална готовност. Днес бункерът вече не е само частен продукт, а част от по-широката архитектура на сигурността.

Най-ясно промяната се вижда в Германия. Там през ноември 2024 г. аг. Reuters съобщи, че вътрешното министерство работи по разширяване на мрежата от убежища чрез преустройство на мазета, подземни гаражи и метростанции, както и чрез приложение, което да показва най-близкото укритие. По това време Германия разполагаше с 579 обществени убежища с капацитет за около 480 000 души. През септември 2025 г. агенцията съобщи и за план на стойност 10 млрд. EUR за гражданска защита до 2029 г., включително нови убежища, сирени и цифрови системи за предупреждение. Това означава, че през 2025 г. пазарът е излязъл от чисто търговска логика: държавната политика започва да създава ново търсене, стандарти и инфраструктурен натиск.

На другия полюс е Швейцария — не като нов пазар, а като зрял ориентир. Федералната служба за гражданска защита посочва, че страната има около 9 милиона места в приблизително 370 000 частни и обществени убежища, тоест покритие над 100% от населението. Швейцарският пример не е просто статистика; той е модел за това накъде гледат все повече европейски държави: не към единични мегабункери, а към мрежа от разпръснати, стандартизирани, често интегрирани в жилищни и обществени сгради укрития.

Финландия показва сходна, но по-прагматична логика. По данни на финландското вътрешно министерство страната разполага с около 50 500 убежища с място за 4,8 милиона души. Същественото тук не е само мащабът, а философията: в нормални условия тези пространства се използват като спортни зали, метростанции, паркинги или складове, но трябва да могат да бъдат приведени в готовност в рамките на 72 часа. През януари 2026 г. финландското правителство публикува нови указания за поддръжка и въвеждане в експлоатация на убежищата, подчертавайки, че собствениците трябва да планират техническите системи, оборудването и процедурите предварително. Това е вероятно най-важната архитектурна тенденция в Европа: двойната употреба — бункерът да не стои мъртъв актив, а да работи като част от всекидневната градска тъкан.

При частния пазар Испания се превърна в една от витрините на бума. Euronews съобщи през април 2025 г., че строителството на частни бункери в страната е нараснало с 200% за 3 години, а типичен бункер достига цена от около 150 000 EUR, докато луксозните модели на компании като VIP Bunker надхвърлят 350 000 EUR. Това е ценова рамка, която превръща продукта от чисто „prepper“ стока в премиум сегмент на жилищната сигурност. С други думи: масовизация няма, но има видимо разширяване на платежоспособното търсене.

През втората половина на 2025 г. се появиха и по-конкретни ценови ориентири от различни европейски доставчици. В Обединеното кралство Burrowed LTD предлага сглобяеми „луксозни“ бункери до около 181 000 EUR, а в Германия BunkerBauer рекламира 9,6 кв. м убежище за 79 000 EUR. В същия материал се посочва, че в Швеция около 170 000 EUR могат да осигурят бункер от 54 кв. м за поне шестима души. Тези числа не са равностойни продукти, затова не бива да се четат като пряко сравнение „цена на квадрат“, но очертават реален пазарен диапазон: в Европа през 2025 г. базовите частни решения започват от десетки хиляди евро, а персонализираните и по-обитаеми модели лесно минават 150 000–350 000 EUR.

