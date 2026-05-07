Гърция - шестият най-голям пазар на краткосрочни наеми в Европа

Пазарът на краткосрочни наеми в Гърция през 2025-2026 г. показва зрялост и висока концентрация. Според AirDNA и Prosperty, страната официално е изпреварила Хърватия по обем на доставките и сега твърди, че е шестият по големина пазар в Европа.

Столицата на Гърция заема уникална позиция на европейската карта на краткосрочните наеми.

Към момента в Атина се предлагат 13 274 обекта. Плътност на глава от населението: 20 обяви на 1000 жители. По този показател гръцката столица е на четвърто място в Европа, отстъпвайки само на Лисабон, Париж и Венеция.

Атина е на второ място по брой резервирани нощувки (средно 86 дни годишно), но едва на осмо място по годишен доход на имот - 8 796 EUR. Това показва изключително висока ценова конкуренция.

