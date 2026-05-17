Най-силно търсене на smart home има от мъжете от поколение на милианелите

Мъжете на възраст 35-44 години са по-склонни от останалите руснаци да предпочитат недвижими имоти, оборудвани с „умни“ системи, според проучване, проведено от аналитичния център на развойната компания MR.

"Кой избира апартаменти с технологии за интелигентен дом? Портретът на най-активната аудитория са предимно мъже на възраст 35-44 години, които се интересуват от цифрови иновации и вече имат опит в използването на такива устройства; те представляват 35% от купувачите на "цифрови" апартаменти. За тях функционалността и повишеният комфорт на ежедневието са от ключово значение", се казва в съобщението.

Изяснява се, че около 20% от заинтересованите от такива жилища са респонденти във възрастовата група 65 и повече години, на трето място - 18% - хората на възраст 55-64 години. В същото време има приблизително равен брой жени и мъже сред интересуващите се от тези категории. "Общоприето е, че технологичните иновации не са от интерес за представителите на предпенсионна възраст, но в случая с "интелигентния дом" се оказа точно обратното. Лекотата на използване е критичен фактор за успех за тази възрастова категория и модерните системи се разработват, включително като се вземат предвид характеристиките на възприемане на по-старото поколение - с ясни интерфейси и минимален брой настройки", обясниха от компанията.

Добавя се, че категорията 45-54 години представлява 16% от интересуващите се от възможността да закупят жилище с технологии за интелигентен дом, а делът на младите хора под 34 години е едва 11%.

"Както показаха резултатите от нашето проучване, търсенето на" интелигентен дом "вече е формирано - освен това купувачите са все по-склонни да плащат допълнително за популярни цифрови сценарии. Ето защо е критично за разработчиците в началния етап да разработят подробен стандарт за единна цифрова среда на сгради. В същото време технологичните системи трябва да осигуряват не само високо ниво на сигурност, но и да придружават ежедневните ежедневни сценарии на жителите, например издаване временни пропуски за гости, повикване на такси чрез гласов асистент и т.н.“, коментира продуктовият директор резултатите от проучването Денис Хазов.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg