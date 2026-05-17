Най-силно търсене на smart home има от мъжете от поколение на милианелите

17 Май, 2026 14:45

За тях функционалността и повишеният комфорт на ежедневието са от ключово значение

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Мъжете на възраст 35-44 години са по-склонни от останалите руснаци да предпочитат недвижими имоти, оборудвани с „умни“ системи, според проучване, проведено от аналитичния център на развойната компания MR.

"Кой избира апартаменти с технологии за интелигентен дом? Портретът на най-активната аудитория са предимно мъже на възраст 35-44 години, които се интересуват от цифрови иновации и вече имат опит в използването на такива устройства; те представляват 35% от купувачите на "цифрови" апартаменти. За тях функционалността и повишеният комфорт на ежедневието са от ключово значение", се казва в съобщението.

Изяснява се, че около 20% от заинтересованите от такива жилища са респонденти във възрастовата група 65 и повече години, на трето място - 18% - хората на възраст 55-64 години. В същото време има приблизително равен брой жени и мъже сред интересуващите се от тези категории. "Общоприето е, че технологичните иновации не са от интерес за представителите на предпенсионна възраст, но в случая с "интелигентния дом" се оказа точно обратното. Лекотата на използване е критичен фактор за успех за тази възрастова категория и модерните системи се разработват, включително като се вземат предвид характеристиките на възприемане на по-старото поколение - с ясни интерфейси и минимален брой настройки", обясниха от компанията.

Добавя се, че категорията 45-54 години представлява 16% от интересуващите се от възможността да закупят жилище с технологии за интелигентен дом, а делът на младите хора под 34 години е едва 11%.

"Както показаха резултатите от нашето проучване, търсенето на" интелигентен дом "вече е формирано - освен това купувачите са все по-склонни да плащат допълнително за популярни цифрови сценарии. Ето защо е критично за разработчиците в началния етап да разработят подробен стандарт за единна цифрова среда на сгради. В същото време технологичните системи трябва да осигуряват не само високо ниво на сигурност, но и да придружават ежедневните ежедневни сценарии на жителите, например издаване временни пропуски за гости, повикване на такси чрез гласов асистент и т.н.“, коментира продуктовият директор резултатите от проучването Денис Хазов.

  • 1 закон на мърфи

    5 1 Отговор
    колкото повече изкуствен разум ai,толкова по-малко естествен такъв!

    14:48 17.05.2026

  • 2 Репортер

    8 2 Отговор
    "милианелите"?😂
    Колежке, изненадвате ме. За съжаление, неприятно.

    Коментиран от #3, #4

    14:49 17.05.2026

  • 3 Ти пък

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Репортер":

    Изненадан , от миуенка ?!!

    15:03 17.05.2026

  • 4 Сиса брокерката

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Репортер":

    На вас няма как да е колежка. А и брокерите не се славим със следене на "трендовете" в новговора, традиционалисти сме. Разбира се, както във всяко стадо, също има неграмотници, които пишат, без да знаят как се произнасят чуждиците. Та, дали ще е "милениал" или "милениъл", та дори "милианел"(🤣), в случая не е чак толкова важно.

    15:06 17.05.2026

  • 5 УдоМача

    3 1 Отговор
    Защо не е споменато, че най-големите привърженици освен умни домове предпочитат и розови прашки??

    15:38 17.05.2026

  • 6 Топалов

    1 0 Отговор
    Миленче, защо не вземеш да се пенсионираш вече, батювата?

    16:41 17.05.2026