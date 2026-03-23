Най-скъпият имотен проект в Румъния получи „зелена светлина“

Проектът Trump Tower, който се реализира в румънския град Клуж-Напока, е най-скъпия в северната ни съседка. Вторият етап от развитието му получи „зелена светлина“ в съответствие със Зоналния градоустройствен план на града. Инвеститорът SDC Imobiliare е представил документацията за проекта на среща на 19 март.

Проектът е част от по-голяма концепция за нов градски райони. Той представлява многофункционален комплекс от ново поколение. Основната сграда е 30-етажни сгради с хотели и апартаменти. Предвидени са 150 хотелски стаи и 450 апартамента. Също така ще има и търговски център с площ от 100 000 кв.м. Предвидено е 40% от площта на парцела да бъде озеленена. Ще бъдат изградени голф съоръжения и зони за отдих. Целта е да се следва концепцията „град в града“. След като бъде реализиран, комплексът ще е един от най-луксозните не само в Румъния, но и цяла Източна Европа. Инвестицията на стойност близо 500 млн. USD.

Основен участник в проекта е Ерик Тръмп – син на сегашният президент на САЩ Доналд Тръмп.

