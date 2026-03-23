Новини
Имоти »
Най-скъпият имотен проект в Румъния получи „зелена светлина“

Най-скъпият имотен проект в Румъния получи „зелена светлина“

23 Март, 2026 18:01 653 3

  • клуж напока-
  • румъния-
  • trump tower-
  • инвестиция-
  • проект

Trump Tower ще бъде построен в Клуж-Напока

Най-скъпият имотен проект в Румъния получи „зелена светлина“ - 1
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Проектът Trump Tower, който се реализира в румънския град Клуж-Напока, е най-скъпия в северната ни съседка. Вторият етап от развитието му получи „зелена светлина“ в съответствие със Зоналния градоустройствен план на града. Инвеститорът SDC Imobiliare е представил документацията за проекта на среща на 19 март.

Проектът е част от по-голяма концепция за нов градски райони. Той представлява многофункционален комплекс от ново поколение. Основната сграда е 30-етажни сгради с хотели и апартаменти. Предвидени са 150 хотелски стаи и 450 апартамента. Също така ще има и търговски център с площ от 100 000 кв.м. Предвидено е 40% от площта на парцела да бъде озеленена. Ще бъдат изградени голф съоръжения и зони за отдих. Целта е да се следва концепцията „град в града“. След като бъде реализиран, комплексът ще е един от най-луксозните не само в Румъния, но и цяла Източна Европа. Инвестицията на стойност близо 500 млн. USD.

Основен участник в проекта е Ерик Тръмп – син на сегашният президент на САЩ Доналд Тръмп.

Румъния
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмм

    2 1 Отговор
    не е изключение чаушеску с неговия мега проект за президентски дворец, това е национална черта

    Коментиран от #2

    18:07 23.03.2026

  • 2 Пешо

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хмм":

    Не може да бъде..... при нас винсги вичко е най-добре , най-евтино и най-ефективно. за 500млн ще направят от 15 до 30км магистрала А там ще направят град в града на 30 етажа... и т.н.

    18:28 23.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.