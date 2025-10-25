Новини
Двуетажна къща на цената на кола (ВИДЕО)
  Тема: Недвижими имоти

Двуетажна къща на цената на кола (ВИДЕО)

25 Октомври, 2025 08:00 1 877 13

Имотът се намира само на 15 километра от Банско

Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - двуетажна къща в село Кремен, разположено само на 15 километра от Банско. Разгънатата ѝ застроена площ е 140 кв.м. Разполага с над половин декар двор и малка плевня.

България
  • 1 Брок

    18 5 Отговор
    Е това е за събаряне, едно че няма инфраструктура, едно че е някаква забутана локация, няма магазини нищо, ако ще и на 7км по права линия да е.. в това трябва да се изсипят още минимум 100000лв за да стане що годе, не хубаво, Ами що годе за живот, и то разбира се след обследване, че не е пред срутване и безопасна.

    08:03 25.10.2025

  • 3 Любопитен

    8 2 Отговор
    15 или 31 км? За един купувач питам?

    08:13 25.10.2025

  • 4 Даа

    12 2 Отговор
    И малка плевня ,на която като отвориш ,,вратника" и е паднала на главата ти .Иначе къщата е каменна и след 300000 лв може да стане евентуално за живене ,ако имаш хеликоптер да стигнеш до нея ,що път няма

    08:14 25.10.2025

  • 5 По - скоро

    11 3 Отговор
    продават камъни ! За инфраструктурата да не говорим .

    08:22 25.10.2025

  • 6 Ууу

    9 0 Отговор
    Всъщност са 33км

    08:22 25.10.2025

  • 7 Анонимен

    7 0 Отговор
    Вече и за гледане ли вземат пари?

    08:29 25.10.2025

  • 8 Ко речи?

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "нико":

    А пък ти, като правиш забележки за пунктоация, поне ги напиши грамотно, моля!

    08:31 25.10.2025

  • 10 Начо

    6 0 Отговор
    Това и без пари да е.... Само набутвация ще е

    Коментиран от #13

    08:43 25.10.2025

  • 12 размисъл

    2 0 Отговор
    Винаги съм се чудел защо са строили такива големи къщи в нищото.Та това е адски много безмислен труд.Да дивееш встрани от цивилизацията си е глупост.Живота е един и на всичкото отгоре и кратък.

    09:05 25.10.2025

  • 13 беднотия

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Начо":

    Дори в тази пустош няма двор?Поне да имаше 5дка.Да има място хеликоптера къде да каца.

    09:13 25.10.2025