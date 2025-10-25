Двуетажна къща на цената на кола (ВИДЕО)

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.

Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - двуетажна къща в село Кремен, разположено само на 15 километра от Банско. Разгънатата ѝ застроена площ е 140 кв.м. Разполага с над половин декар двор и малка плевня.

