Двуетажна къща на цената на кола (ВИДЕО)

Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - двуетажна къща в село Кремен, разположено само на 15 километра от Банско. Разгънатата ѝ застроена площ е 140 кв.м. Разполага с над половин декар двор и малка плевня.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Брок
08:03 25.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Любопитен
08:13 25.10.2025
4 Даа
08:14 25.10.2025
5 По - скоро
08:22 25.10.2025
6 Ууу
08:22 25.10.2025
7 Анонимен
08:29 25.10.2025
8 Ко речи?
До коментар #2 от "нико":А пък ти, като правиш забележки за пунктоация, поне ги напиши грамотно, моля!
08:31 25.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Начо
Коментиран от #13
08:43 25.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 размисъл
09:05 25.10.2025
13 беднотия
До коментар #10 от "Начо":Дори в тази пустош няма двор?Поне да имаше 5дка.Да има място хеликоптера къде да каца.
09:13 25.10.2025