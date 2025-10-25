Община Бургас получи земя за строеж на лодкостоянка

Правителството предостави на община Бургас безвъзмездно право на строеж върху имот - публична собственост. Теренът се намира в гр. Бургас и обхваща акватория от Черно море след бреговата ивица, предназначена за пристанище. С инвестицията общината ще изгради защитена лодкостоянка с обща площ от 25 757 кв. м, разположена в дъното на Бургаския залив. Мястото, предвидено за строителството, не включва пясъчни дюни, не попада в защитени територии или в зони от „Натура 2000”.

Правителството даде разрешение за промяна на статута на част от имот, представляващ сгради, като ги обяви за частна държавна собственост и даде съгласието си те да бъдат премахнати. Имотите се намират на територията на с. Волуяк, област София. Това ще позволи реализацията на проекти „Развитие на железопътен възел София: железопътен участък София - Волуяк“ и „Модернизация на железопътната линия София - Драгоман - Сръбска граница: участък Волуяк - Драгоман“.

По решение на правителството се отчуждават имоти - частна собственост на територията на област Търговище за изграждане на близо 12 км от АМ „Хемус“ от км 299+000 до км 310+940. Те се намират в землищата на село Съединение и село Макариополско, община Търговище. Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд по местонахождението на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Правителство обявява част от имот - публична държавна собственост за имот — частна държавна собственост и дава съгласие за премахването му. Той представлява две сгради — физкултурен салон и топла връзка към него, намиращи се в двора на Професионална гимназия по високи технологии „Александър Степанович Попов“ в гр. София. Имотът е с предоставени права за управление на Министерството на образованието и науката за нуждите на учебното заведение. Сградите ще бъдат премахнати от училището за негова сметка поради силно повредената им конструкция и икономически нецелесъобразното им възстановяване и усилване. Предвижда се на тяхно място да бъде изграден нов физкултурен салон по Модул 1 „Проектиране и изграждане на нови физкултурни салони“ на „Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 - 2027 г.“

Община Свиленград получава собствеността върху поземлен имот - частна държавна собственост за изграждане на нова улица (алея). Той е с площ 7011 кв. м. и се намира в местност „Ахталъка“. Чрез благоустройствените дейности ще се подобри общественият достъп до парковата територия. Съгласно правителственото решение при нереализиране на предвидения обект до пет години от придобиването на имота местната администрация ще трябва да го прехвърли на държавата. Областният управител на Хасково трябва да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнение на условията, при които имотът се прехвърля на общината.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg