Промениха статута на редица имоти

Министерският съвет разреши продажбата на недвижим имот, собственост на „Пристанище Бургас“ ЕАД. Имотът се намира на територията на гр. Бургас и ще бъде продаден на наемателя, живеещ в него. Недвижимият имот не е необходим за изпълнение на основната дейност на дружеството, не се използва за технологични или други дейности. Продажбата ще се извърши по цена, не по-ниска от определената от независим оценител.

Правителството промени статута на част от имот, като го обяви за частна държавна собственост. Активът представлява сграда, която се намира на територията на с. Хан Аспарухово, област Стара Загора. Пристройката ще бъде премахната от активите на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за изпълнение на проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив - Бургас“.

Кабинетът взе решение да възложи на представляващия Висшия съдебен съвет (ВСС) да сключи договор за покупка в полза на държавата на 1474/3722 идеални части от поземлен имот - частна общинска собственост, целият с площ 3722 кв. м, който се намира в село Лозенец, община Царево. С придобиването му ще се прекрати съсобствеността върху него между държавата чрез ВСС и община Царево. Така ще се осъществи възможността за реализиране на инвестиционни намерения на ВСС за преустройство на учебна база и осигуряване на необходим минимален брой паркоместа. Областният управител на област Бургас следва да състави акт за частна държавна собственост за имота, с предоставени права на управление на Висшия съдебен съвет.

Поради отпаднала необходимост, от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор се отнема правото на управление върху имот - публична държавна собственост в град Русе, който представлява самостоятелен обект в сграда на ул. „Капитан Райчо Николов“ №1. Имотът се обява за частна държавна собственост и преминава в управление на областния управител на област Русе.

С друго решение на правителството Министерството на финансите получава управлението върху имот - публична държавна собственост, намиращ се на втория етаж в Центъра по хигиена на бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов“ № 15 в гр. София. Той представлява самостоятелен обект, в който са разположени сървъри и комуникационно оборудване за обезпечаване на мрежовата свързаност на специализиран отдел в структурата на ведомството. На Министерството на здравеопазването се предоставя управлението върху друг самостоятелен обект - публична държавна собственост, на същия етаж в сградата. Той ще бъде използван за обезпечаване протичането на работния процес, като в него се предвижда да бъдат настанени „Звено вътрешен одит“, „Инспекторат“ и „Кол център“ след преструктуриране на работните площи и обособяване на отделен сектор. Ще се даде и възможност за предоставяне на допълнителни помещения на второстепенните разпоредители с бюджет към министерството, в чието управление и сега са части от сградния комплекс. Поради отпаднала необходимост управлението на имотите се отнемат от Националната агенция за приходите към Министерството на финансите.

В качеството си на концесионер по договор за добив на въглища от „Източномаришки въглищен басейн“, „Мини Марица-изток“ ЕАД ще получи два имота - публична държавна собственост като принадлежност към обекта на концесията. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание. Имотите попадат в концесионната площ и се намират в землището на с. Трояново, община Раднево, област Стара Загора. Предоставянето им е необходимо за осигуряване на безпрепятственото изпълнение на дейностите по концесионния договор, свързани с разширяване на въгледобива от находището. С днешното решение на МС се дава възможност и правно основание на концесионера - „Мини Марица-изток“ ЕАД, в рамките на предоставените имоти да извършва дейности, свързани с концесията.

Министерският съвет разреши учредяване на възмездно безсрочно ограничено вещно право на преминаване/прокарване, сервитут на техническата инфраструктура през територията на поземлен имот, находящ се в гр. Севлиево, обл. Габрово, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД. Учредяването на вещното право е в полза на „Балджиев“ ООД, гр. Севлиево.

Кабинетът прие решение за даване на съгласие за извършване на продажба на недвижими имоти, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД - гр. София, чрез пряко договаряне по заявен интерес за закупуване от страна на търговско дружество - съсобственик. Имотите са в режим на съсобственост и се намират в гр. Благоевград.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg