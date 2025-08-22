Нов ултрамодерен комплекс в Боровец

Глемпинг – новата дума в сектора на недвижимите имоти. Той предлага ултра лукс, ултра природна гледка в сгради, построени само от екологични материали. Това е нова форма на къмпингуване, която съчетава близостта до природата с удобствата, които може да предложи шикозен хотел. Особеното тук е, че посетителите не преспиват в хотелска стая, а в луксозни палатки, дървени къщички, еко бунгала или дори юрти.
Подобен комплекс от мобилни преносими къщи и зона за разполагане на кемпери и каравани ще се появи върху площ от 3 декара в курорта Боровец. Проектът предвижда разполагането до 10 мобилни къщи с площ между 24 и 40 кв.м. Плановете са да бъдат изградени от стоманена конструкция, дърво и панели, без необходимост от масивно строителство се посочва в инвестиционното намерение, внесено в общината.
Предвидени са екологични решения, като фотоволтаици, системи за съхранение на енергия, водоспестяващи технологии и запазване на съществуващата растителност. Според инвеститорите, целта е да се създаде устойчив туристически продукт с минимално въздействие върху природата.
