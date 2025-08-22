Новини
Имоти »
Нов ултрамодерен комплекс в Боровец

22 Август, 2025 12:51 1 250 9

  • глемпинг-
  • туризъм-
  • инвестиция-
  • боровец

Глемпинг туризмът набира скорост

Нов ултрамодерен комплекс в Боровец - 1
Снимки: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Глемпинг – новата дума в сектора на недвижимите имоти. Той предлага ултра лукс, ултра природна гледка в сгради, построени само от екологични материали. Това е нова форма на къмпингуване, която съчетава близостта до природата с удобствата, които може да предложи шикозен хотел. Особеното тук е, че посетителите не преспиват в хотелска стая, а в луксозни палатки, дървени къщички, еко бунгала или дори юрти.

Подобен комплекс от мобилни преносими къщи и зона за разполагане на кемпери и каравани ще се появи върху площ от 3 декара в курорта Боровец. Проектът предвижда разполагането до 10 мобилни къщи с площ между 24 и 40 кв.м. Плановете са да бъдат изградени от стоманена конструкция, дърво и панели, без необходимост от масивно строителство се посочва в инвестиционното намерение, внесено в общината.

Предвидени са екологични решения, като фотоволтаици, системи за съхранение на енергия, водоспестяващи технологии и запазване на съществуващата растителност. Според инвеститорите, целта е да се създаде устойчив туристически продукт с минимално въздействие върху природата.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    8 2 Отговор
    На кой политик или мафиот е?

    12:52 22.08.2025

  • 2 Сила

    12 2 Отговор
    Боровец е превърнат в мръсен цигански катун с ръждясали павилиони , занемарени хотели и чалгарници ...ултрамодерен ???!!!??? Я пак ....точно там !!!

    Коментиран от #5, #7

    12:54 22.08.2025

  • 3 Хайде ,

    7 1 Отговор
    мерси от ултра моди !

    12:56 22.08.2025

  • 4 тиририрам

    6 2 Отговор
    Гризачите и дървоядите обичат екологичното строителство.
    А инвеститорите го харесват, защото е евтино.;)

    12:57 22.08.2025

  • 5 Нема значение какво е състоянието

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Важното е да има реки от пари към мутри и политици а простия народ да бъде дран и да плаща

    12:59 22.08.2025

  • 6 между другото

    3 1 Отговор
    Тези дървени бункери изглеждат супер неуютни и отвън.

    12:59 22.08.2025

  • 7 знаещ

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    След като вече 20- и повече години Директор на хотел "Рила" е съпруга е на служител от ДС и самата тя агент на ДС , НЯМА КАКВО ПОВЕЧЕ да ви информирам, и коментирам.

    Коментиран от #8

    13:05 22.08.2025

  • 8 милиционер

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "знаещ":

    Цял Самоков то знае това!

    13:12 22.08.2025

  • 9 Аз Кочо

    2 1 Отговор
    За последно бях на Боровец през 2019. Една боб чорба беше 9 лв а пържола с картофи 18 лв. Едва намерих място да паркиран срещу заплащане. Купих си карта за цял ден мисля че беше 100 лв.
    и направих 3 спускания, през останалото време дремах по опашките. От тогава не съм стъпил там. Ходя само в Италия и ми излиза по евтино ако сметна и нощувките.

    13:40 22.08.2025