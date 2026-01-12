С колко поскъпнаха жилищата в София през 2025 година

Средно със 17% са поскъпнали жилищата в София за периода януари 2025-януари 2026 г. Темпът на поскъпване на двустайните жилища е по-осезаем от този на тристайните, сочат данните на най-големия сайт за недвижими имоти у нас imot.bg. Това до голяма степен е разбираемо, отчитайки факта, че търсенето на първите е по-голямо, коментират анализатори. А интересът е по-голям и от тези, които търсят първи дом, и от онези, чиято цел е инвестиция в имот и отдаването му под наем.

По-осезаемо поскъпване на жилища се наблюдава във все по-отдалечените от центъра на столицата квартали. Между 28% и 30% е средното увеличение в райони като Бенковски, Красна поляна 2, Надежда 3 и Княжево, които традиционно се смятат за по-евтини. Подобна динамика се наблюдава и във Витоша, Полигона, Малинова долина, Младост 3, Подуяне и Лагера — квартали, в които през последните години са свидетели на силно застрояване.

Поскъпването в тези райони „стопява“ доста разликата в цената между по-евтините и по-скъпи квартали на София, коментират специалисти.

Относно най-луксозните квартали на столицата, то там средните цени на квадратен метър са между 3900 EUR и 5500 EUR и на практика остават непостижими за средностатическия българин. Тук влизат квартали като център, Докторски паметник, Изгрев, Яворов, Иван Вазов и Изток. Средното поскъпване тук е между 11% и 18%, с изключение на Яворов, където увеличението е 24%. Поскъпването тук се движи основно от ограниченото предлагане.

По-достъпно ценови квартали в София са тези, разположени в западните и североизточните части на града. Люлин, Обеля, Овча купел 2 и Бенковски продължават да предлагат най-ниски офертни цени, макар че именно там през последната година се концентрира значително поскъпване. Така бюджетните сегменти реално губят част от предимството си и постепенно се приближават към средните нива за столицата.

Минимално годишно увеличение от под 10% се наблюдава в Горна баня, Редута, Стрелбище и Хиподрума. Това показва, че в някои столични райони е достигнат „таван“ на цените, допълват специалисти.

Това, което се наблюдава е, че в някои квартали темпът на поскъпване на 3-стайните жилища изпреварва този на 2-стайните. Това до голяма степен се дължи на ръст в търсенето на по-големи апартаменти. В квартали с наличие на метро, университетите и силен наемен пазар се наблюдава обратната тенденция – там поскъпването при 2-стайните имоти е по-силно спрямо тези с 3 стаи.

Също така данните показват, че е налично по-силно сегментиране на пазара. Увеличението на цените е неравномерно и доста по-различно от логиката, която се следваше преди 10 години. Ако тогава търсенето беше акцентирано върху центъра и южните квартали на столицата, то днес купувачите се насочват към по-отдалечени квартали, в които има метро, добра инфраструктура и по-голям шанс купеното жилище да бъде отдадено под наем на по-висока цена.

Днес сегментирането вече не е толкова на географски принцип – център срещу по-отдалечени квартали, а по-качествена срещу по-некачествена среда, ликвиден срещу неликвиден продукт, за собствено ползване или с цел отдаване под наем.

Цени на жилища в София по квартали

януари 2025 - януари 2026 г (в EUR/кв.м)

Източник: imot.bg

