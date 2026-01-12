Новини
С колко поскъпнаха жилищата в София през 2025 година
  Тема: Недвижими имоти

С колко поскъпнаха жилищата в София през 2025 година

12 Януари, 2026 16:57, обновена 13 Януари, 2026 08:53 2 469 25

Над 15% е средното увеличение на цената на квадратен метър жилищна площ в столицата

С колко поскъпнаха жилищата в София през 2025 година - 1
Снимка: М. Богданова ©
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Средно със 17% са поскъпнали жилищата в София за периода януари 2025-януари 2026 г. Темпът на поскъпване на двустайните жилища е по-осезаем от този на тристайните, сочат данните на най-големия сайт за недвижими имоти у нас imot.bg. Това до голяма степен е разбираемо, отчитайки факта, че търсенето на първите е по-голямо, коментират анализатори. А интересът е по-голям и от тези, които търсят първи дом, и от онези, чиято цел е инвестиция в имот и отдаването му под наем.

По-осезаемо поскъпване на жилища се наблюдава във все по-отдалечените от центъра на столицата квартали. Между 28% и 30% е средното увеличение в райони като Бенковски, Красна поляна 2, Надежда 3 и Княжево, които традиционно се смятат за по-евтини. Подобна динамика се наблюдава и във Витоша, Полигона, Малинова долина, Младост 3, Подуяне и Лагера — квартали, в които през последните години са свидетели на силно застрояване.

Поскъпването в тези райони „стопява“ доста разликата в цената между по-евтините и по-скъпи квартали на София, коментират специалисти.

Относно най-луксозните квартали на столицата, то там средните цени на квадратен метър са между 3900 EUR и 5500 EUR и на практика остават непостижими за средностатическия българин. Тук влизат квартали като център, Докторски паметник, Изгрев, Яворов, Иван Вазов и Изток. Средното поскъпване тук е между 11% и 18%, с изключение на Яворов, където увеличението е 24%. Поскъпването тук се движи основно от ограниченото предлагане.

По-достъпно ценови квартали в София са тези, разположени в западните и североизточните части на града. Люлин, Обеля, Овча купел 2 и Бенковски продължават да предлагат най-ниски офертни цени, макар че именно там през последната година се концентрира значително поскъпване. Така бюджетните сегменти реално губят част от предимството си и постепенно се приближават към средните нива за столицата.

Минимално годишно увеличение от под 10% се наблюдава в Горна баня, Редута, Стрелбище и Хиподрума. Това показва, че в някои столични райони е достигнат „таван“ на цените, допълват специалисти.

Това, което се наблюдава е, че в някои квартали темпът на поскъпване на 3-стайните жилища изпреварва този на 2-стайните. Това до голяма степен се дължи на ръст в търсенето на по-големи апартаменти. В квартали с наличие на метро, университетите и силен наемен пазар се наблюдава обратната тенденция – там поскъпването при 2-стайните имоти е по-силно спрямо тези с 3 стаи.

Също така данните показват, че е налично по-силно сегментиране на пазара. Увеличението на цените е неравномерно и доста по-различно от логиката, която се следваше преди 10 години. Ако тогава търсенето беше акцентирано върху центъра и южните квартали на столицата, то днес купувачите се насочват към по-отдалечени квартали, в които има метро, добра инфраструктура и по-голям шанс купеното жилище да бъде отдадено под наем на по-висока цена.

Днес сегментирането вече не е толкова на географски принцип – център срещу по-отдалечени квартали, а по-качествена срещу по-некачествена среда, ликвиден срещу неликвиден продукт, за собствено ползване или с цел отдаване под наем.

Цени на жилища в София по квартали
януари 2025 - януари 2026 г (в EUR/кв.м)

2-стайни 3-стайни общо
квартал яну.25 яну.26 изм. % яну.25 яну.26 изм. % яну.25 яну.26 изм. %
7-ми 11-ти километър 2 042 2 048 - 2 007 2 205 9 2 007 2 205 9
Банишора 2 304 2 505 8 2 029 2 373 16 2 164 2 483 14
Белите брези 2 677 3 377 26 2 521 3 005 19 2 338 3 005 28
Бенковски 2 177 2 654 21 1 577 1 987 25 1 585 2 073 30
Борово 2 643 3 006 13 2 927 2 974 1 2 616 2 948 12
Бояна 2 262 2 752 21 2 376 2 708 13 2 341 2 707 15
Бъкстон 2 149 2 756 28 2 231 2 530 13 2 197 2 562 16
Витоша 2 135 2 736 28 2 110 2 718 28 2 104 2 714 28
Гео Милев 2 976 3 481 16 2 783 3 447 23 2 800 3 390 21
Горна баня 1 944 2 225 14 2 069 2 233 7 2 069 2 225 7
Гоце Делчев 2 850 3 195 12 2 554 3 006 17 2 566 3 035 18
Дианабад 2 687 3 339 24 2 377 3 097 30 2 477 3 149 27
Докторски паметник 4 426 5 275 19 5 305 4 502 -16 4 871 5 476 12
Драгалевци 2 218 2 765 24 2 382 2 695 13 2 385 2 774 16
Дружба 2 139 2 408 12 1 935 2 214 14 2 076 2 343 12
Дървеница 2 038 2 505 22 2 302 2 473 7 2 203 2 505 13
Западен парк 2 338 2 775 18 2 226 2 474 11 2 338 2 759 18
Зона Б-18 2 406 2 894 20 2 216 2 630 18 2 225 2 642 18
Зона Б-19 2 357 2 161 -9 2 182 2 024 -8 2 223 2 032 -9
Иван Вазов 4 093 4 210 2 3 707 4 318 16 3 787 4 210 11
Изгрев 3 777 4 939 30 3 994 4 294 7 4 179 4 828 15
Изток 3 213 3 827 19 3 170 4 108 29 3 206 3 894 21
Княжево 1 977 2 331 17 1 750 2 300 31 1 777 2 300 29
Красно село 2 064 2 755 33 2 189 2 714 23 2 154 2 692 24
Кръстова вада 2 437 3 126 28 2 398 3 006 25 2 420 3 031 25
Лагера 2 187 2 982 36 2 316 2 843 22 2 219 2 816 26
Лозенец 3 289 3 827 16 3 382 3 968 17 3 399 3 845 13
Люлин 1 837 2 041 11 1 658 1 890 13 1 765 1 982 12
Малинова долина 1 794 2 307 28 1 765 2 211 25 1 777 2 254 26
Манастирски ливади 2 325 2 960 27 2 377 2 694 13 2 286 2 740 19
Медицинска академия 3 340 3 642 9 3 183 3 958 24 3 014 3 707 22
Младост 2 249 2 707 20 2 193 2 619 19 2 201 2 586 17
Мусагеница 2 537 3 340 31 2 313 2 878 24 2 490 2 896 16
Надежда 1 941 2 334 20 1 774 2 190 23 1 911 2 291 19
Оборище 3 131 4 066 29 2 908 3 556 22 3 010 3 733 24
Овча купел 1 756 2 202 25 1 704 2 082 22 1 719 2 104 22
Павлово 2 199 2 371 7 2 141 2 589 20 2 219 2 550 14
Подуяне 2 000 2 562 28 1 965 2 509 27 1 988 2 509 26
Полигона 2 211 2 847 28 2 003 2 603 29 2 180 2 781 27
Редута 2 775 3 036 9 2 603 2 801 7 2 672 2 816 5
Света Троица 2 250 2 529 12 2 175 2 455 12 2 246 2 561 14
Свобода 1 953 2 167 10 1 841 2 248 22 1 953 2 206 12
Сердика 2 316 2 395 3 2 206 2 234 1 2 214 2 276 2
Симеоново 2 266 2 615 15 2 341 2 685 14 2 298 2 651 15
Слатина 2 275 2 449 7 1 964 2 505 27 2 121 2 505 18
Стрелбище 2 877 2 891 - 2 869 2 958 3 2 857 2 965 3
Студентски град 2 112 2 639 24 1 959 2 344 19 2 059 2 481 20
Сухата река 2 016 2 421 20 1 998 2 475 23 1 998 2 424 21
Хаджи Димитър 2 064 2 491 20 2 088 2 342 12 2 085 2 465 18
Хиподрума 2 710 3 114 14 2 774 3 071 10 2 771 3 041 9
Хладилника 2 743 3 670 33 3 005 3 512 16 2 950 3 512 19
Център 2 692 3 460 28 2 934 3 404 16 2 843 3 376 18
Яворов 3 677 4 834 31 3 730 4 421 18 3 563 4 427 24

Източник: imot.bg

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    21 3 Отговор
    Те така бяха поскъпнали и в Авдеевка 2013 год.

    16:58 12.01.2026

  • 2 Аз Кочо

    20 3 Отговор
    И това поскъпване от 15 пр годишно всяка година след поскъпването от 200 пр накуп, от 2021 до сега устойчиво ли е? Как мислите ?

    Коментиран от #13

    17:00 12.01.2026

  • 3 А тая година ще поскъпнат с още 100%?

    28 1 Отговор
    Интересен феномен: територията се изпразва откъм население, възможности за работа, печалба и развитие, но строително-банковия балон продължава да се помпи, защото няма друга далавера/икономика извън "сферата на услугите".

    Коментиран от #4

    17:02 12.01.2026

  • 4 Глупости

    6 14 Отговор

    До коментар #3 от "А тая година ще поскъпнат с още 100%?":

    Ще е 15 - 20% ,който купил купил ,който спал спал

    Коментиран от #5, #7

    17:31 12.01.2026

  • 5 Разбира се

    18 2 Отговор

    До коментар #4 от "Глупости":

    Ганя става сутринта и решава да вдигне с 10 ПР
    като си пиине бозата решава че е малко и вдига обявата с още 25 пр. А балъците купуват ли купуват

    17:36 12.01.2026

  • 6 Фокуси

    22 0 Отговор
    Тези квадрати у нас са ала-бала,Купуваш примерно 50 квадрата апартамент и се оказва че имаш жилищна площ 30 квадрата.

    Коментиран от #8

    17:37 12.01.2026

  • 7 Не умен си

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Глупости":

    Изобщо не си схванал смисъла в пост номер 3.

    17:40 12.01.2026

  • 8 Тарикат строител

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "Фокуси":

    Това сме го дъфкали още преди 20.години и на децата вече им е ясна тази бг измама.

    17:41 12.01.2026

  • 9 сектант

    17 1 Отговор
    Днес минах през малинова долина. Напролет ще сменям амортисъори, биалетки и шарнири.

    Коментиран от #10

    17:41 12.01.2026

  • 10 Манолчо

    14 0 Отговор

    До коментар #9 от "сектант":

    Пак добре че не си паднал у некоя септична яма или изкоп на нова модерна сграда тип резиденс Ала бала

    17:45 12.01.2026

  • 11 ГРУЬО

    5 7 Отговор
    Ами така е. В София и областните градове с предлага работа, обучение, здравеопазвае и е редно там да скачат цените. И купуваме, като не гледаме има ли инфраструктура

    18:05 12.01.2026

  • 12 Да ги правят 10000 евро на кв.м.

    16 1 Отговор
    и всички да се изнасят от този мизерен, мръсен и долнопробен горе в баира подобие на град. После тия мaймyни се чудят защо българите се изнасят на Бяло море на двойно по-евтина цена.

    18:17 12.01.2026

  • 13 Разбира

    5 12 Отговор

    До коментар #2 от "Аз Кочо":

    се че е устойчиво. Че то нормалната инфлация е 15-20% на стоки, услуги, туризъм, транспорт и т.н. Виж колко иска един плочкаджия вече. Всичко се вдига с повече от 15% всяка година. Защо тогава жилищата да изостават?

    Коментиран от #15, #20

    18:21 12.01.2026

  • 14 Миленчи ма

    12 0 Отговор
    Стига лъжи ма како, лоша карма

    18:24 12.01.2026

  • 15 Гост

    2 14 Отговор

    До коментар #13 от "Разбира":

    Те бакшишите си вдигнаха тарифите с 20% та жилищата,особено в София няма да се вдигат,хайде малко по сериозно моля

    Коментиран от #16, #17, #21

    18:30 12.01.2026

  • 16 Сам си пишеш Вуе

    10 0 Отговор

    До коментар #15 от "Гост":

    И сам си отговаряш, самонадъхваш ли се нещо що ли

    18:40 12.01.2026

  • 17 таксиджия 🚖

    5 6 Отговор

    До коментар #15 от "Гост":

    Нашето не е лесно бате. Много сме натоварени и посщ цял ден и нощ в трафика бате не е лесно хич. Заслужаваме 20% и повече

    18:49 12.01.2026

  • 18 Истината

    19 1 Отговор
    Пазар няма, вече никой не купува

    19:38 12.01.2026

  • 19 Дългия.

    1 0 Отговор
    Добре сте чули и гледали интервюта само ако можехте да ги напишете точно.

    19:48 12.01.2026

  • 20 Вуе

    11 0 Отговор

    До коментар #13 от "Разбира":

    Що говориш.на изуст ве?. Услугите са така всеки може да ти иска.150 лв за подстрижка на брадата апа ти го давай, но бензина в сравнение с миналата година е 80 Ст надолу. Бялата техника надолу, стоки дълготрайна употреба надолу. И пак да ти повторя, как става така бе вуе че в сащ строителите свалят цените на ноуту с 25-30 пр. а на старото цените падат в 28 от 33 най големи градове а останалото като услуги е нагоре също като у вас в бг? Кога ще ми го обясниш това,м?

    Аз ще ти го обясня когато един народ не е народ а стадо е така. Като се осъзнаете ще видиш колко е реалната цена на вашите копторчета.

    20:18 12.01.2026

  • 21 Аз Кочо

    5 2 Отговор

    До коментар #15 от "Гост":

    Прочети коментар 20 да не пиша пак на ново

    20:19 12.01.2026

  • 22 Аз Кочо

    4 1 Отговор
    Евростат

    Цени на жилищата в най-големите страни в Европа: В някои от тях великолепни жилищни балони, в други цени от 2010 г.

    Италия, въпреки стремителния скок, цените все още са под нивата от 2010 г. по време на предишния балон на жилищния пазар, който тогава се спука.

    Цените са спаднали от пика си в предходни години в 6 от 18-те държави (година на пика):

    Финландия: -13,4% (второ тримесечие на 2022 г.), обратно към нивата от 2010 г.
    Германия: -8,1% (второ тримесечие на 2022 г.)
    Швеция: -6,4% (второ тримесечие на 2022 г.)
    Франция: -4,3% (трето тримесечие на 2022 г.)
    Италия: -2,9% (второ тримесечие на 2011 г.)
    Австрия: -2,3% (трето тримесечие на 2022 г.)

    20:23 12.01.2026

  • 23 Незнайко

    8 0 Отговор
    Ай ся НАП да кажат дали е нерегламентирано поскъпването,кво ми ходят по бабичките на женския пазар...

    21:55 12.01.2026

  • 24 Бат Венце Сикаджията

    5 0 Отговор
    Веднага следва да отбележим,че факти и имот са свързани сайтове с един и същи собственик. Това, че Миленка е направила тази добре изглеждаща таблица с желанията на продавачите изобщо не означава, че това са цените.

    22:10 12.01.2026

  • 25 Бай Онзи

    2 0 Отговор
    Ще скачат ,разбира се......Нали знаете за новите екстри-безплатно надрусване с миризми от тоновете боклук около ли кофите пред "имотиТИ" ,или 2 месеца платен отпуск заради строшени кокали пред входове и по тротоари!!!!!Красота ,ахааахаааххх .......

    03:16 13.01.2026