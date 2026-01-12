С колко поскъпнаха жилищата в София през 2025 година

Средно със 17% са поскъпнали жилищата в София за периода януари 2025-януари 2026 г. Темпът на поскъпване на двустайните жилища е по-осезаем от този на тристайните, сочат данните на най-големия сайт за недвижими имоти у нас imot.bg. Това до голяма степен е разбираемо, отчитайки факта, че търсенето на първите е по-голямо, коментират анализатори. А интересът е по-голям и от тези, които търсят първи дом, и от онези, чиято цел е инвестиция в имот и отдаването му под наем.
По-осезаемо поскъпване на жилища се наблюдава във все по-отдалечените от центъра на столицата квартали. Между 28% и 30% е средното увеличение в райони като Бенковски, Красна поляна 2, Надежда 3 и Княжево, които традиционно се смятат за по-евтини. Подобна динамика се наблюдава и във Витоша, Полигона, Малинова долина, Младост 3, Подуяне и Лагера — квартали, в които през последните години са свидетели на силно застрояване.
Поскъпването в тези райони „стопява“ доста разликата в цената между по-евтините и по-скъпи квартали на София, коментират специалисти.
Относно най-луксозните квартали на столицата, то там средните цени на квадратен метър са между 3900 EUR и 5500 EUR и на практика остават непостижими за средностатическия българин. Тук влизат квартали като център, Докторски паметник, Изгрев, Яворов, Иван Вазов и Изток. Средното поскъпване тук е между 11% и 18%, с изключение на Яворов, където увеличението е 24%. Поскъпването тук се движи основно от ограниченото предлагане.
По-достъпно ценови квартали в София са тези, разположени в западните и североизточните части на града. Люлин, Обеля, Овча купел 2 и Бенковски продължават да предлагат най-ниски офертни цени, макар че именно там през последната година се концентрира значително поскъпване. Така бюджетните сегменти реално губят част от предимството си и постепенно се приближават към средните нива за столицата.
Минимално годишно увеличение от под 10% се наблюдава в Горна баня, Редута, Стрелбище и Хиподрума. Това показва, че в някои столични райони е достигнат „таван“ на цените, допълват специалисти.
Това, което се наблюдава е, че в някои квартали темпът на поскъпване на 3-стайните жилища изпреварва този на 2-стайните. Това до голяма степен се дължи на ръст в търсенето на по-големи апартаменти. В квартали с наличие на метро, университетите и силен наемен пазар се наблюдава обратната тенденция – там поскъпването при 2-стайните имоти е по-силно спрямо тези с 3 стаи.
Също така данните показват, че е налично по-силно сегментиране на пазара. Увеличението на цените е неравномерно и доста по-различно от логиката, която се следваше преди 10 години. Ако тогава търсенето беше акцентирано върху центъра и южните квартали на столицата, то днес купувачите се насочват към по-отдалечени квартали, в които има метро, добра инфраструктура и по-голям шанс купеното жилище да бъде отдадено под наем на по-висока цена.
Днес сегментирането вече не е толкова на географски принцип – център срещу по-отдалечени квартали, а по-качествена срещу по-некачествена среда, ликвиден срещу неликвиден продукт, за собствено ползване или с цел отдаване под наем.
Цени на жилища в София по квартали
януари 2025 - януари 2026 г (в EUR/кв.м)
|2-стайни
|3-стайни
|общо
|квартал
|яну.25
|яну.26
|изм. %
|яну.25
|яну.26
|изм. %
|яну.25
|яну.26
|изм. %
|7-ми 11-ти километър
|2 042
|2 048
|-
|2 007
|2 205
|9
|2 007
|2 205
|9
|Банишора
|2 304
|2 505
|8
|2 029
|2 373
|16
|2 164
|2 483
|14
|Белите брези
|2 677
|3 377
|26
|2 521
|3 005
|19
|2 338
|3 005
|28
|Бенковски
|2 177
|2 654
|21
|1 577
|1 987
|25
|1 585
|2 073
|30
|Борово
|2 643
|3 006
|13
|2 927
|2 974
|1
|2 616
|2 948
|12
|Бояна
|2 262
|2 752
|21
|2 376
|2 708
|13
|2 341
|2 707
|15
|Бъкстон
|2 149
|2 756
|28
|2 231
|2 530
|13
|2 197
|2 562
|16
|Витоша
|2 135
|2 736
|28
|2 110
|2 718
|28
|2 104
|2 714
|28
|Гео Милев
|2 976
|3 481
|16
|2 783
|3 447
|23
|2 800
|3 390
|21
|Горна баня
|1 944
|2 225
|14
|2 069
|2 233
|7
|2 069
|2 225
|7
|Гоце Делчев
|2 850
|3 195
|12
|2 554
|3 006
|17
|2 566
|3 035
|18
|Дианабад
|2 687
|3 339
|24
|2 377
|3 097
|30
|2 477
|3 149
|27
|Докторски паметник
|4 426
|5 275
|19
|5 305
|4 502
|-16
|4 871
|5 476
|12
|Драгалевци
|2 218
|2 765
|24
|2 382
|2 695
|13
|2 385
|2 774
|16
|Дружба
|2 139
|2 408
|12
|1 935
|2 214
|14
|2 076
|2 343
|12
|Дървеница
|2 038
|2 505
|22
|2 302
|2 473
|7
|2 203
|2 505
|13
|Западен парк
|2 338
|2 775
|18
|2 226
|2 474
|11
|2 338
|2 759
|18
|Зона Б-18
|2 406
|2 894
|20
|2 216
|2 630
|18
|2 225
|2 642
|18
|Зона Б-19
|2 357
|2 161
|-9
|2 182
|2 024
|-8
|2 223
|2 032
|-9
|Иван Вазов
|4 093
|4 210
|2
|3 707
|4 318
|16
|3 787
|4 210
|11
|Изгрев
|3 777
|4 939
|30
|3 994
|4 294
|7
|4 179
|4 828
|15
|Изток
|3 213
|3 827
|19
|3 170
|4 108
|29
|3 206
|3 894
|21
|Княжево
|1 977
|2 331
|17
|1 750
|2 300
|31
|1 777
|2 300
|29
|Красно село
|2 064
|2 755
|33
|2 189
|2 714
|23
|2 154
|2 692
|24
|Кръстова вада
|2 437
|3 126
|28
|2 398
|3 006
|25
|2 420
|3 031
|25
|Лагера
|2 187
|2 982
|36
|2 316
|2 843
|22
|2 219
|2 816
|26
|Лозенец
|3 289
|3 827
|16
|3 382
|3 968
|17
|3 399
|3 845
|13
|Люлин
|1 837
|2 041
|11
|1 658
|1 890
|13
|1 765
|1 982
|12
|Малинова долина
|1 794
|2 307
|28
|1 765
|2 211
|25
|1 777
|2 254
|26
|Манастирски ливади
|2 325
|2 960
|27
|2 377
|2 694
|13
|2 286
|2 740
|19
|Медицинска академия
|3 340
|3 642
|9
|3 183
|3 958
|24
|3 014
|3 707
|22
|Младост
|2 249
|2 707
|20
|2 193
|2 619
|19
|2 201
|2 586
|17
|Мусагеница
|2 537
|3 340
|31
|2 313
|2 878
|24
|2 490
|2 896
|16
|Надежда
|1 941
|2 334
|20
|1 774
|2 190
|23
|1 911
|2 291
|19
|Оборище
|3 131
|4 066
|29
|2 908
|3 556
|22
|3 010
|3 733
|24
|Овча купел
|1 756
|2 202
|25
|1 704
|2 082
|22
|1 719
|2 104
|22
|Павлово
|2 199
|2 371
|7
|2 141
|2 589
|20
|2 219
|2 550
|14
|Подуяне
|2 000
|2 562
|28
|1 965
|2 509
|27
|1 988
|2 509
|26
|Полигона
|2 211
|2 847
|28
|2 003
|2 603
|29
|2 180
|2 781
|27
|Редута
|2 775
|3 036
|9
|2 603
|2 801
|7
|2 672
|2 816
|5
|Света Троица
|2 250
|2 529
|12
|2 175
|2 455
|12
|2 246
|2 561
|14
|Свобода
|1 953
|2 167
|10
|1 841
|2 248
|22
|1 953
|2 206
|12
|Сердика
|2 316
|2 395
|3
|2 206
|2 234
|1
|2 214
|2 276
|2
|Симеоново
|2 266
|2 615
|15
|2 341
|2 685
|14
|2 298
|2 651
|15
|Слатина
|2 275
|2 449
|7
|1 964
|2 505
|27
|2 121
|2 505
|18
|Стрелбище
|2 877
|2 891
|-
|2 869
|2 958
|3
|2 857
|2 965
|3
|Студентски град
|2 112
|2 639
|24
|1 959
|2 344
|19
|2 059
|2 481
|20
|Сухата река
|2 016
|2 421
|20
|1 998
|2 475
|23
|1 998
|2 424
|21
|Хаджи Димитър
|2 064
|2 491
|20
|2 088
|2 342
|12
|2 085
|2 465
|18
|Хиподрума
|2 710
|3 114
|14
|2 774
|3 071
|10
|2 771
|3 041
|9
|Хладилника
|2 743
|3 670
|33
|3 005
|3 512
|16
|2 950
|3 512
|19
|Център
|2 692
|3 460
|28
|2 934
|3 404
|16
|2 843
|3 376
|18
|Яворов
|3 677
|4 834
|31
|3 730
|4 421
|18
|3 563
|4 427
|24
Източник: imot.bg
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
16:58 12.01.2026
2 Аз Кочо
Коментиран от #13
17:00 12.01.2026
3 А тая година ще поскъпнат с още 100%?
Коментиран от #4
17:02 12.01.2026
4 Глупости
До коментар #3 от "А тая година ще поскъпнат с още 100%?":Ще е 15 - 20% ,който купил купил ,който спал спал
Коментиран от #5, #7
17:31 12.01.2026
5 Разбира се
До коментар #4 от "Глупости":Ганя става сутринта и решава да вдигне с 10 ПР
като си пиине бозата решава че е малко и вдига обявата с още 25 пр. А балъците купуват ли купуват
17:36 12.01.2026
6 Фокуси
Коментиран от #8
17:37 12.01.2026
7 Не умен си
До коментар #4 от "Глупости":Изобщо не си схванал смисъла в пост номер 3.
17:40 12.01.2026
8 Тарикат строител
До коментар #6 от "Фокуси":Това сме го дъфкали още преди 20.години и на децата вече им е ясна тази бг измама.
17:41 12.01.2026
9 сектант
Коментиран от #10
17:41 12.01.2026
10 Манолчо
До коментар #9 от "сектант":Пак добре че не си паднал у некоя септична яма или изкоп на нова модерна сграда тип резиденс Ала бала
17:45 12.01.2026
11 ГРУЬО
18:05 12.01.2026
12 Да ги правят 10000 евро на кв.м.
18:17 12.01.2026
13 Разбира
До коментар #2 от "Аз Кочо":се че е устойчиво. Че то нормалната инфлация е 15-20% на стоки, услуги, туризъм, транспорт и т.н. Виж колко иска един плочкаджия вече. Всичко се вдига с повече от 15% всяка година. Защо тогава жилищата да изостават?
Коментиран от #15, #20
18:21 12.01.2026
14 Миленчи ма
18:24 12.01.2026
15 Гост
До коментар #13 от "Разбира":Те бакшишите си вдигнаха тарифите с 20% та жилищата,особено в София няма да се вдигат,хайде малко по сериозно моля
Коментиран от #16, #17, #21
18:30 12.01.2026
16 Сам си пишеш Вуе
До коментар #15 от "Гост":И сам си отговаряш, самонадъхваш ли се нещо що ли
18:40 12.01.2026
17 таксиджия 🚖
До коментар #15 от "Гост":Нашето не е лесно бате. Много сме натоварени и посщ цял ден и нощ в трафика бате не е лесно хич. Заслужаваме 20% и повече
18:49 12.01.2026
18 Истината
19:38 12.01.2026
19 Дългия.
19:48 12.01.2026
20 Вуе
До коментар #13 от "Разбира":Що говориш.на изуст ве?. Услугите са така всеки може да ти иска.150 лв за подстрижка на брадата апа ти го давай, но бензина в сравнение с миналата година е 80 Ст надолу. Бялата техника надолу, стоки дълготрайна употреба надолу. И пак да ти повторя, как става така бе вуе че в сащ строителите свалят цените на ноуту с 25-30 пр. а на старото цените падат в 28 от 33 най големи градове а останалото като услуги е нагоре също като у вас в бг? Кога ще ми го обясниш това,м?
Аз ще ти го обясня когато един народ не е народ а стадо е така. Като се осъзнаете ще видиш колко е реалната цена на вашите копторчета.
20:18 12.01.2026
21 Аз Кочо
До коментар #15 от "Гост":Прочети коментар 20 да не пиша пак на ново
20:19 12.01.2026
22 Аз Кочо
Цени на жилищата в най-големите страни в Европа: В някои от тях великолепни жилищни балони, в други цени от 2010 г.
Италия, въпреки стремителния скок, цените все още са под нивата от 2010 г. по време на предишния балон на жилищния пазар, който тогава се спука.
Цените са спаднали от пика си в предходни години в 6 от 18-те държави (година на пика):
Финландия: -13,4% (второ тримесечие на 2022 г.), обратно към нивата от 2010 г.
Германия: -8,1% (второ тримесечие на 2022 г.)
Швеция: -6,4% (второ тримесечие на 2022 г.)
Франция: -4,3% (трето тримесечие на 2022 г.)
Италия: -2,9% (второ тримесечие на 2011 г.)
Австрия: -2,3% (трето тримесечие на 2022 г.)
20:23 12.01.2026
23 Незнайко
21:55 12.01.2026
24 Бат Венце Сикаджията
22:10 12.01.2026
25 Бай Онзи
03:16 13.01.2026