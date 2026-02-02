Шест мерки в борбата срещу жилищната криза прилага Гърция

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис обяви пакет от 6 мерки, насочени към облекчаване на жилищната криза, включително данъчни облекчения за предприемачите, ограничения върху краткосрочните наеми и субсидии за обновяване, за да се стимулира предлагането на достъпни жилища.

6 основни мерки за борба с жилищната криза:

Данъчен рай за инвеститорите . Доходите от наем на нови или преустроени сгради са освободени от данък, ако договорът за наем е за минимум 10 години.

. Доходите от наем на нови или преустроени сгради са освободени от данък, ако договорът за наем е за минимум 10 години. Жилища вместо офиси . Опростяване на правилата за преобразуване на складове и офиси в жилищен фонд. Инвеститорите се привличат чрез запазване на условията на „Златната виза” за такива обекти (но без право на краткосрочно наемане).

. Опростяване на правилата за преобразуване на складове и офиси в жилищен фонд. Инвеститорите се привличат чрез запазване на условията на „Златната виза” за такива обекти (но без право на краткосрочно наемане). Удар по Airbnb . Забраната за нови лицензи за краткосрочни наеми се простира от Атина до центъра на Солун. Когато апартаментът бъде продаден, лицензът се анулира.

. Забраната за нови лицензи за краткосрочни наеми се простира от Атина до центъра на Солун. Когато апартаментът бъде продаден, лицензът се анулира. Безвъзмездни средства за ремонт . Програма е на стойност 400 млн. EUR. Държавата ще плаща до 90% (до 36 000 EUR) за ремонт на стари и празни къщи за семейства с доходи до 35 000 EUR.

. Програма е на стойност 400 млн. EUR. Държавата ще плаща до 90% (до 36 000 EUR) за ремонт на стари и празни къщи за семейства с доходи до 35 000 EUR. Подкрепа за държавни служители . Лекарите и учителите ще получават субсидия в размер на два месечни наема годишно, когато работят в други региони.

. Лекарите и учителите ще получават субсидия в размер на два месечни наема годишно, когато работят в други региони. Общински жилища. Реконструкция на сгради в отдалечени райони специално за настаняване на държавни служители.

