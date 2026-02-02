Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Шест мерки в борбата срещу жилищната криза прилага Гърция

Шест мерки в борбата срещу жилищната криза прилага Гърция

2 Февруари, 2026 22:41 566 1

  • гърция-
  • жилища-
  • мерки-
  • криза-
  • правителство

Те включват данъчни облекчения за предприемачите, ограничения върху краткосрочните наеми и субсидии за ремонт

Шест мерки в борбата срещу жилищната криза прилага Гърция - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис обяви пакет от 6 мерки, насочени към облекчаване на жилищната криза, включително данъчни облекчения за предприемачите, ограничения върху краткосрочните наеми и субсидии за обновяване, за да се стимулира предлагането на достъпни жилища.

6 основни мерки за борба с жилищната криза:

  • Данъчен рай за инвеститорите. Доходите от наем на нови или преустроени сгради са освободени от данък, ако договорът за наем е за минимум 10 години.
  • Жилища вместо офиси. Опростяване на правилата за преобразуване на складове и офиси в жилищен фонд. Инвеститорите се привличат чрез запазване на условията на „Златната виза” за такива обекти (но без право на краткосрочно наемане).
  • Удар по Airbnb. Забраната за нови лицензи за краткосрочни наеми се простира от Атина до центъра на Солун. Когато апартаментът бъде продаден, лицензът се анулира.
  • Безвъзмездни средства за ремонт. Програма е на стойност 400 млн. EUR. Държавата ще плаща до 90% (до 36 000 EUR) за ремонт на стари и празни къщи за семейства с доходи до 35 000 EUR.
  • Подкрепа за държавни служители. Лекарите и учителите ще получават субсидия в размер на два месечни наема годишно, когато работят в други региони.
  • Общински жилища. Реконструкция на сгради в отдалечени райони специално за настаняване на държавни служители.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Гърция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Хубавото на Северна Гърция е ,че местните продават имотите си на българи и с парите отиват в Атина да търсят тоя дето духа ,също като селяните от Банско налазиха София преди време и изкупиха новопостроените за целта апартаменти в затворени комплекси за да не пречат на останалите.

    22:55 02.02.2026