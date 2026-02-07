Завръща се интересът към селските къщи (ВИДЕО)

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.
Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - реновирана селска къща в габровското село Гостилица. Цената е 189 000 EUR. Имотът разполага с басейн. Имотът е готов за живеене , подходящ е както за целогодишно обитаване, така и за лятна семейна вила или потенциално превръщане в старинен комплекс къща за гости.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
1 ОУ милено
Коментиран от #2
08:05 07.02.2026
2 Филип
До коментар #1 от "ОУ милено":А можеше да бъде ,, рехабилитирана "
А кучета редовно се ,,осиновяват"
С две думи ,,Криворазбрана циливилизация"- версия 2,0.
08:20 07.02.2026
3 За какво ли
Коментиран от #4, #11, #13
08:27 07.02.2026
4 Де викаше она гламавия с потника
До коментар #3 от "За какво ли":След година ще се продава за кора яйца.
08:31 07.02.2026
5 Нищо не се завръща
08:42 07.02.2026
6 Селските къщи в Обезлюдени села,
08:46 07.02.2026
7 Германец
Коментиран от #9, #26
08:46 07.02.2026
8 Селските къщи в Обезлюдени села,
08:48 07.02.2026
9 Има един бе
До коментар #7 от "Германец":Чакаме го да се сАбуди, той е инвеститУр
08:50 07.02.2026
10 ех че елементарно
Кога този интерес е бил загубен / по вашата логика/ че да се завръща?
Интерес към пущиняци в земите на команчите нига не е имало. 100 000 съборетини си стоят непродадени с десетилетия, не години. Разпадат се сами.
Сега покрай имотния бум някакви неостри купувачи взеха някакъв минимален процент от тези къщи защото нямаха пари за други а бъзаха да направят сделка.
Сега ще си ги бият по кратуните, ще им се белосват и накрая ще ги зарежат.
08:52 07.02.2026
12 Колкото с Влизането в Шанген Дойдоха
Коментиран от #32
08:55 07.02.2026
13 просто е
До коментар #3 от "За какво ли":Има десетки, може би стотицихиляди къщи по села и паланки непродадени на цена 5-10к евро. Т. нар. им реновация не е повече от 20-30 к, осталото е спекупа да не кажа кражба подобна на телефонна измама, защото се гради на ФОМО внушения и невярна информация.
Тъсят се бала мурници с пари. Както винаги е било от времена древни.
08:56 07.02.2026
14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
КАТО МОГА ДА СИ СЛОЖА КЪЩА ОТ 21 ВЕК ?
.......
ДЪРВЕНИЯТА СИ Я ПАЗЕТЕ ЗА АНГЛО - САКСОНЦИТЕ
.... ТЕ СИ ПАДАТ ПО ДЪРВЕНИТЕ ЗАМЪЦИ
С ГРЕДОРЕД :)
09:17 07.02.2026
15 шаа
Коментиран от #28
09:22 07.02.2026
16 Бъдещото е в Азия
Коментиран от #25
09:26 07.02.2026
17 За какво ми е тоя
По добре да си купя кемпер за половината пари а другите ще са за харчене и не съм вързан на едно място
09:29 07.02.2026
18 Най-хубавият район
09:34 07.02.2026
20 мнение
10:28 07.02.2026
23 Аз Кочо
Като не в планината у бг и обадете овцътъ и козътъ
10:46 07.02.2026
24 Продавача на тази къща съм
Иначе съм мутивирън и цената подлижи на коментар само я копете
10:52 07.02.2026
25 Ел Кондор паса
До коментар #16 от "Бъдещото е в Азия":И държавите от южния кръст, също. Има си проблеми, но се развива.
11:32 07.02.2026
26 Аз Кочо
До коментар #7 от "Германец":будали в бъ гъ бол, няма да се учудя ако някой "инвеститор" договори отстъпка от 10.пр и я купи с чувството че е изиграл продавача. Съмнявам се някога да разбере кой кого е изиграл хахаха.
За една сделка и двете страни трябва да са доволни особенно едната- тази на купувача. За съжаление живеем в интересно глупави времена.
12:02 07.02.2026
27 Не купувайте къща на село
Коментиран от #30
12:38 07.02.2026
28 е па нема нужда
До коментар #15 от "шаа":Всеки може сам да си провери и да установи, че няма нищо продадено. Демек, миленчето е без комисион.
Звъни информаривно и насреща ще ти отговарят жизнерадостно сякаш си дядо мраз поне и ще те осветлят че да - имотът още се продава, но да си побързал, че имало било интерес и от други.
Ако ти се занимава, след година пак звънни, ще ти кажат същото.
13:03 07.02.2026
29 купуваш
Предполага се имаш братя, братовчеди и големи синове общо поне 20, че да удържите фронта.
ПОсле приготвяш по едни 50 000 евро на година за да оцеляваш там - транспортни разходи, ремонти, набавяне на елементарни неща, които в града инак са кари-речи без пари.
След това слагаш едни потури или шавари ако си падаш, и се заемаш да глеаш овце, окпаваш царевица и други мечтани дейности, поради липса на друга заетост в района / освен доброволната, безплатна, но критично важна защита на форта, естествено/,
13:08 07.02.2026
30 един пич живее така
До коментар #27 от "Не купувайте къща на село":Реши, че ще спести от партамент и се нанесе в пущиняка.
С колата до града редовно , че там бачка.
Вода му носи един камион, а той си я сипва в някакъв контейнер ли каквото е там. Слага после едни хапове, че да не зеленясва. Произвежда си ток с панели. Купува си дърва за отопление.... И прочее чудни неща. Справи се, живее се там. В смисъл, че е възможно, не съм казал комфортно!
Но какво се оказа? Човекът за тва удоволствие - химизирана вода, слаб несигурен ток и регулявно въртене на геврека до града и обратно, плаща ПОВЕЧЕ отколкото щеше да му излезе ипотеката.
Отделно за сигурност не може да се говори. Казва си милитвата и заспива - каквото стане.....
13:12 07.02.2026
31 за тез пари
Обратният вариант е да ги дадете за бг коптор и да останете без резерв. Така ще потънете в битовизми и проблеми, че животът ви ще мине безз да се замсилите за друго, освен да решавате някакви ситуации на момента.
13:15 07.02.2026
32 идат идат
До коментар #12 от "Колкото с Влизането в Шанген Дойдоха":На талази!
Тук в едната статия пише че у Косово минималната заплата е 500 евро - олкото у нас в ЕЗ :))))
За кво им е да идват тук? Една къща там е 50к в града с двор.
13:16 07.02.2026
33 инвиситур
От ена страна, ако кпя софийския гараж, я го дам под наем средно за 75 евро на месец, я не. Но пък таз колиба никой не би я наел дори на гости не би ми дошъл... Хммм труден избор.
Гараж с капацитета на килер или маза за отпадъци, които не ви се ще да хвърлите, или колиба насред нищото???
Помагайте, трябва непременно да купя нещо, имотити съ качват всеки ден!
Коментиран от #40
13:19 07.02.2026
34 истинска магия
Иначе зпалатите почти не са мръднали.
Тпва е голяма пропагандна игра. Тези хора искрено си вярват, че ще оберат спестяванията на народеца и дори ще оберат бъдещите му доходи.
Чиста провокация и лека обида към интелекта на народонаселението.
13:22 07.02.2026
35 Цецо Асенов
Одобрен размер на кредит 90 000 EUR/176 024.70 BGN. Срок на кредит: 30 години. Вид погасителна вноска: Анюитетна, 360 бр. Размерът на месечната погасителна вноска при Ипотечен кредит с фиксиран лихвен процент е 409.90 EUR/ 801.69 BGN за първите пет години и 409.90 EUR/ 801.69 BGN за останалия период на кредита. Месечна премия по застраховката Живот – 31..50 EUR/ 61.61 BGN или 11 340 EUR/ 22 179.11 BGN за целия период на кредита. Премия по застраховка на имота за първата година 100.98 EUR/ 197.50 BGN. ГПР 3.81 % за целия срок на кредита. Обща дължима сума в края на периода на кредита 149 588.07 EUR/ 292 568.83 BGN
Сега умножете вноската по 2.5 години защото апартамент който да става живеене в София под 250 к няма. Прибавете и 15 пр. първоначална вноска която трябва да внесете. И си помислете как след 5 тата година лихвата може да е двойна а ви остават още 25 години да изплатите хомота който сами сте си сложили. Един човешки живот трае около 70 г. Ако сте на 25 ще изплатите тамън преди пенсия. Адонтогава в камилата я камиларя..
Коментиран от #37
13:24 07.02.2026
36 и най смешното
Тия тука тарикате избират частички от тази камара разпадащ се строителен отпадък и я продават като за 200 км м апартамент / по родните изчисления/ насред Берлин!
Пясък у Сахара продават, че и поскъпвал бил....
Смех и лек обидно дори!
13:26 07.02.2026
37 практиката показва
До коментар #35 от "Цецо Асенов":че почти никога един 30 годишен план не минава без няколко катаклизма, които да го оскъпят двойно, дори да завъши един ден успешно.
В общия случай зависят брутално от поскъпването на същия този имот и се оттърват с препродажба. Но много по-често просто фалират.
Коментиран от #38
13:28 07.02.2026
38 Цецо Асенов
До коментар #37 от "практиката показва":Така е , освен това в сащ изчислиха че една 30 годишна ипотека се изплаща средно за 7.5 години
Защото или имота се продава поради милион причини което заличава ипотеката и открива нова, или се рефинансира, което също заличава старата и открива нова. Така че 30 години приятели е време което е пълно с неизвестности....
Коментиран от #39, #44
13:33 07.02.2026
39 Цецо Асенов
До коментар #38 от "Цецо Асенов":Забравих да кажа че в сащ става въпрос за 30 годишна ФИКСИРАНА ИПОТЕКА ЗА ЦЕЛИЯ СРОК ПО ДОГОВОРА
13:34 07.02.2026
40 Труден избор
До коментар #33 от "инвиситур":Шо не купиш сичко изброени, ти не си кой да е, ю кен дует (сарказма е за вуето, не за автора на поста) 🙃
Коментиран от #41
13:36 07.02.2026
41 Вуето
До коментар #40 от "Труден избор":Кен онли толк на изуст, и да разпространява бол шет
Коментиран от #42
13:40 07.02.2026
42 И детс из труу
До коментар #41 от "Вуето":бат из вери ступит диз пръч, напрао кърти
Коментиран от #43
13:45 07.02.2026
43 Лет хим
До коментар #42 от "И детс из труу":Пей диз стюпид вноски ънтил ди енд на животеца му хахаха
13:48 07.02.2026
44 виж ти
До коментар #38 от "Цецо Асенов":Как могат д извъртят нещата да звучат добре.
Изплащала се била потеката за 7.5 години :)
А всъщност - преди наказателните лихви и фалита банката ти позволява да предоговориш условияа, т.е. да апочнеш нов 30 годишен претиод. Наливаш като поп всичките си пари и все 30 години напред дължиш. ПОне в САЩ дават опцията да се чупиш и да харижеш къщата на банката. У нас те преследват докато дишаш и ти изочват животеца и след като ти вземат къщата.
Коментиран от #45
18:09 07.02.2026
45 Цецо Асенов
До коментар #44 от "виж ти":"ПОне в САЩ дават опцията да се чупиш и да харижеш къщата на банката."
Не е във всички щати. Мисля че бяха около 20 щата където това е възможно в останалите не е.
Но не съм сигурен за числото.
Тези 7.5 години средно искат да кажат че много малък брой от ипотеките се изплащат в продължение на 30 г. В повечето случаи се случва нещо в живота на хората и те са принудени да изплатят ипотеката чрез продажба, или рефинансиране или просто фалит
18:16 07.02.2026