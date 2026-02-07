Завръща се интересът към селските къщи (ВИДЕО)

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.

Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - реновирана селска къща в габровското село Гостилица. Цената е 189 000 EUR. Имотът разполага с басейн. Имотът е готов за живеене , подходящ е както за целогодишно обитаване, така и за лятна семейна вила или потенциално превръщане в старинен комплекс къща за гости.

