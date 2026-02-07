Новини
Завръща се интересът към селските къщи (ВИДЕО)
  Тема: Недвижими имоти

Завръща се интересът към селските къщи (ВИДЕО)

7 Февруари, 2026 08:00 2 164 45

Реновирана селска къща в село Гостилица се продава за 189 000 евро

Завръща се интересът към селските къщи (ВИДЕО) - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - реновирана селска къща в габровското село Гостилица. Цената е 189 000 EUR. Имотът разполага с басейн. Имотът е готов за живеене , подходящ е както за целогодишно обитаване, така и за лятна семейна вила или потенциално превръщане в старинен комплекс къща за гости.

България
  • 1 ОУ милено

    26 3 Отговор
    Нужно ли е да ползваш чуждици. Къщата е обновена, а изглежда с демокрацията си се реновирала. Ако вие и вашата общност не пазите българския език и засаждате чуждици, тогава кой да го пази?

    Коментиран от #2

    08:05 07.02.2026

  • 2 Филип

    17 2 Отговор

    До коментар #1 от "ОУ милено":

    А можеше да бъде ,, рехабилитирана "
    А кучета редовно се ,,осиновяват"
    С две думи ,,Криворазбрана циливилизация"- версия 2,0.

    08:20 07.02.2026

  • 3 За какво ли

    44 3 Отговор
    някой ще купува къща в равнина, освен да си сади компирите там, но пък 189 000 EUR. за това удоволствие ??? Нито планина, нито море, наокол нагъчкано със съседи и като отидеш там единственото, което може да правиш е разходка по улицата в селото и гледане на телевизия „реновирана“ обстановка.

    Коментиран от #4, #11, #13

    08:27 07.02.2026

  • 4 Де викаше она гламавия с потника

    18 3 Отговор

    До коментар #3 от "За какво ли":

    След година ще се продава за кора яйца.

    08:31 07.02.2026

  • 5 Нищо не се завръща

    25 3 Отговор
    Рекламите зачестиха, явно е много зле положението, интересът към селските бекове със съседи команчи е 0 !

    08:42 07.02.2026

  • 6 Селските къщи в Обезлюдени села,

    26 0 Отговор
    Завлядени от Роми не са интересни на Българи Копувачи! Много Хора си зарезаха къщите, защото бяха жертви на Ромскста общност!

    08:46 07.02.2026

  • 7 Германец

    40 0 Отговор
    Вложените пари в реновацията на този керпич, си е чисто набутване. Сега търсят някоя будала да му го пробутат.

    Коментиран от #9, #26

    08:46 07.02.2026

  • 9 Има един бе

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Германец":

    Чакаме го да се сАбуди, той е инвеститУр

    08:50 07.02.2026

  • 10 ех че елементарно

    11 0 Отговор
    Няколко статии писахте как било имало голям интерес към малки къщи в прерията.
    Кога този интерес е бил загубен / по вашата логика/ че да се завръща?

    Интерес към пущиняци в земите на команчите нига не е имало. 100 000 съборетини си стоят непродадени с десетилетия, не години. Разпадат се сами.
    Сега покрай имотния бум някакви неостри купувачи взеха някакъв минимален процент от тези къщи защото нямаха пари за други а бъзаха да направят сделка.
    Сега ще си ги бият по кратуните, ще им се белосват и накрая ще ги зарежат.

    08:52 07.02.2026

  • 12 Колкото с Влизането в Шанген Дойдоха

    17 3 Отговор
    Многото Инвеститори, строени в Сръбско, чакащи да се построи пътя София- Калотина според Борисов! Толкова и ще Дойдат Копувачи на"широко отворения" Пазар на Жилища! Всички в Европа знаят, че сме най Пропадналата Мафиотска държава в ЕС!!

    Коментиран от #32

    08:55 07.02.2026

  • 13 просто е

    12 2 Отговор

    До коментар #3 от "За какво ли":

    Има десетки, може би стотицихиляди къщи по села и паланки непродадени на цена 5-10к евро. Т. нар. им реновация не е повече от 20-30 к, осталото е спекупа да не кажа кражба подобна на телефонна измама, защото се гради на ФОМО внушения и невярна информация.
    Тъсят се бала мурници с пари. Както винаги е било от времена древни.

    08:56 07.02.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 4 Отговор
    А ЗАЩО ТРЯБВА ДА ЖИВЕЯ В КЪЩА ОТ 19 ВЕК
    КАТО МОГА ДА СИ СЛОЖА КЪЩА ОТ 21 ВЕК ?
    .......
    ДЪРВЕНИЯТА СИ Я ПАЗЕТЕ ЗА АНГЛО - САКСОНЦИТЕ
    .... ТЕ СИ ПАДАТ ПО ДЪРВЕНИТЕ ЗАМЪЦИ
    С ГРЕДОРЕД :)

    09:17 07.02.2026

  • 15 шаа

    8 0 Отговор
    вече е време най-големият сайт за имоти да опише резултатите от своите реклами - една скромна табличка от последните 20 рекламирани имота - на каква цена ги бяха обявили, дали са били продадени и на каква цена реално е направена сделката. а ако иска да изгради някакво доверие, нека година след продажбата на имот, да направи интервю със собственика и да го публикува. ето към това, очаквам да има много по-реален интерес.

    Коментиран от #28

    09:22 07.02.2026

  • 16 Бъдещото е в Азия

    4 13 Отговор
    Европа е умираща цивилизация Виетнам Тайланд Камбожа цените на услуги храни и имоти са по високи от някой страни в Европа вече не е рентабилно да се обитава територията на България

    Коментиран от #25

    09:26 07.02.2026

  • 17 За какво ми е тоя

    6 0 Отговор
    Воденичен канал за 189 к
    По добре да си купя кемпер за половината пари а другите ще са за харчене и не съм вързан на едно място

    09:29 07.02.2026

  • 18 Най-хубавият район

    31 3 Отговор
    За къща в планината е в Балкана в протежение Троян, Априлци, Габрово (без Кръвеник, защото там има команчи). За мутроморието намам думи.

    09:34 07.02.2026

  • 20 мнение

    3 5 Отговор
    Къща - мечта: до гората, камък, запазена. Лошо обзавеждане!

    10:28 07.02.2026

  • 23 Аз Кочо

    5 2 Отговор
    За 194 000 евро ще си купите къща в Канкун, Мексико е безвизово за бУ гаре. Ще си пиете текилата и ше гледате океана. Ха ха ха
    Като не в планината у бг и обадете овцътъ и козътъ

    10:46 07.02.2026

  • 24 Продавача на тази къща съм

    6 1 Отговор
    Моля ви се дайте некой лев да се отърва преди да е паднала къщата на прадядя. Ко са едни 190.к за вас жълти стотинки! Заплатите в тавана , икономиката на шест, населението никога не е било толко богато па и имаме са догонваме запада по цини. До година ще е тройна цената.
    Иначе съм мутивирън и цената подлижи на коментар само я копете

    10:52 07.02.2026

  • 25 Ел Кондор паса

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Бъдещото е в Азия":

    И държавите от южния кръст, също. Има си проблеми, но се развива.

    11:32 07.02.2026

  • 26 Аз Кочо

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "Германец":

    будали в бъ гъ бол, няма да се учудя ако някой "инвеститор" договори отстъпка от 10.пр и я купи с чувството че е изиграл продавача. Съмнявам се някога да разбере кой кого е изиграл хахаха.
    За една сделка и двете страни трябва да са доволни особенно едната- тази на купувача. За съжаление живеем в интересно глупави времена.

    12:02 07.02.2026

  • 27 Не купувайте къща на село

    3 1 Отговор
    няма високо технологично здраве наблизо,само едно счупване на ръка и трябва да ходите до областен център.За водата(трябва да ходите да купувате,нищо не можете да измиете) и ток през зимата няма.

    Коментиран от #30

    12:38 07.02.2026

  • 28 е па нема нужда

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "шаа":

    Всеки може сам да си провери и да установи, че няма нищо продадено. Демек, миленчето е без комисион.
    Звъни информаривно и насреща ще ти отговарят жизнерадостно сякаш си дядо мраз поне и ще те осветлят че да - имотът още се продава, но да си побързал, че имало било интерес и от други.
    Ако ти се занимава, след година пак звънни, ще ти кажат същото.

    13:03 07.02.2026

  • 29 купуваш

    5 0 Отговор
    тоз чуен пущиняк. Градиш дувари с бойници за да се пазиш от команчите.
    Предполага се имаш братя, братовчеди и големи синове общо поне 20, че да удържите фронта.

    ПОсле приготвяш по едни 50 000 евро на година за да оцеляваш там - транспортни разходи, ремонти, набавяне на елементарни неща, които в града инак са кари-речи без пари.
    След това слагаш едни потури или шавари ако си падаш, и се заемаш да глеаш овце, окпаваш царевица и други мечтани дейности, поради липса на друга заетост в района / освен доброволната, безплатна, но критично важна защита на форта, естествено/,

    13:08 07.02.2026

  • 30 един пич живее така

    5 0 Отговор

    До коментар #27 от "Не купувайте къща на село":

    Реши, че ще спести от партамент и се нанесе в пущиняка.
    С колата до града редовно , че там бачка.
    Вода му носи един камион, а той си я сипва в някакъв контейнер ли каквото е там. Слага после едни хапове, че да не зеленясва. Произвежда си ток с панели. Купува си дърва за отопление.... И прочее чудни неща. Справи се, живее се там. В смисъл, че е възможно, не съм казал комфортно!
    Но какво се оказа? Човекът за тва удоволствие - химизирана вода, слаб несигурен ток и регулявно въртене на геврека до града и обратно, плаща ПОВЕЧЕ отколкото щеше да му излезе ипотеката.
    Отделно за сигурност не може да се говори. Казва си милитвата и заспива - каквото стане.....

    13:12 07.02.2026

  • 31 за тез пари

    5 0 Отговор
    Ако сте млад, купувате апартамент в по-малък германски град / 80-100к евро/, остатъка са ви спестяване. Завършавате си образованието в Германия и не плащате наеми. Почвате да поработвате и старта в живота ви ще е към 50к пестявания и жилище. До 30-тата си година ще сте успешни, доволни и няма дам ислите за никакви битовизми.
    Обратният вариант е да ги дадете за бг коптор и да останете без резерв. Така ще потънете в битовизми и проблеми, че животът ви ще мине безз да се замсилите за друго, освен да решавате някакви ситуации на момента.

    13:15 07.02.2026

  • 32 идат идат

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Колкото с Влизането в Шанген Дойдоха":

    На талази!

    Тук в едната статия пише че у Косово минималната заплата е 500 евро - олкото у нас в ЕЗ :))))

    За кво им е да идват тук? Една къща там е 50к в града с двор.

    13:16 07.02.2026

  • 33 инвиситур

    5 0 Отговор
    Чудя са, таз камменна колиба ли да купя за 200 000 евро или гараж в София, подходящ за офис?
    От ена страна, ако кпя софийския гараж, я го дам под наем средно за 75 евро на месец, я не. Но пък таз колиба никой не би я наел дори на гости не би ми дошъл... Хммм труден избор.
    Гараж с капацитета на килер или маза за отпадъци, които не ви се ще да хвърлите, или колиба насред нищото???
    Помагайте, трябва непременно да купя нещо, имотити съ качват всеки ден!

    Коментиран от #40

    13:19 07.02.2026

  • 34 истинска магия

    4 0 Отговор
    Имт които са стрували по 10-20 к преди няколко години вече са по 200-300к само щото сме в ЕЗ.
    Иначе зпалатите почти не са мръднали.

    Тпва е голяма пропагандна игра. Тези хора искрено си вярват, че ще оберат спестяванията на народеца и дори ще оберат бъдещите му доходи.
    Чиста провокация и лека обида към интелекта на народонаселението.

    13:22 07.02.2026

  • 35 Цецо Асенов

    7 0 Отговор
    Понеже тук има хора дето разправят как са изплатили ипотеката за 5 години, прилагам новият продукт на УниКредит с фиксирана лихва но само за първите 5 години.
    Одобрен размер на кредит 90 000 EUR/176 024.70 BGN. Срок на кредит: 30 години. Вид погасителна вноска: Анюитетна, 360 бр. Размерът на месечната погасителна вноска при Ипотечен кредит с фиксиран лихвен процент е 409.90 EUR/ 801.69 BGN за първите пет години и 409.90 EUR/ 801.69 BGN за останалия период на кредита. Месечна премия по застраховката Живот – 31..50 EUR/ 61.61 BGN или 11 340 EUR/ 22 179.11 BGN за целия период на кредита. Премия по застраховка на имота за първата година 100.98 EUR/ 197.50 BGN. ГПР 3.81 % за целия срок на кредита. Обща дължима сума в края на периода на кредита 149 588.07 EUR/ 292 568.83 BGN

    Сега умножете вноската по 2.5 години защото апартамент който да става живеене в София под 250 к няма. Прибавете и 15 пр. първоначална вноска която трябва да внесете. И си помислете как след 5 тата година лихвата може да е двойна а ви остават още 25 години да изплатите хомота който сами сте си сложили. Един човешки живот трае около 70 г. Ако сте на 25 ще изплатите тамън преди пенсия. Адонтогава в камилата я камиларя..

    Коментиран от #37

    13:24 07.02.2026

  • 36 и най смешното

    4 1 Отговор
    Повече от 1000 села са за изтриване от картата - без хора с празни къщи.
    Тия тука тарикате избират частички от тази камара разпадащ се строителен отпадък и я продават като за 200 км м апартамент / по родните изчисления/ насред Берлин!

    Пясък у Сахара продават, че и поскъпвал бил....
    Смех и лек обидно дори!

    13:26 07.02.2026

  • 37 практиката показва

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Цецо Асенов":

    че почти никога един 30 годишен план не минава без няколко катаклизма, които да го оскъпят двойно, дори да завъши един ден успешно.
    В общия случай зависят брутално от поскъпването на същия този имот и се оттърват с препродажба. Но много по-често просто фалират.

    Коментиран от #38

    13:28 07.02.2026

  • 38 Цецо Асенов

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "практиката показва":

    Така е , освен това в сащ изчислиха че една 30 годишна ипотека се изплаща средно за 7.5 години
    Защото или имота се продава поради милион причини което заличава ипотеката и открива нова, или се рефинансира, което също заличава старата и открива нова. Така че 30 години приятели е време което е пълно с неизвестности....

    Коментиран от #39, #44

    13:33 07.02.2026

  • 39 Цецо Асенов

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Цецо Асенов":

    Забравих да кажа че в сащ става въпрос за 30 годишна ФИКСИРАНА ИПОТЕКА ЗА ЦЕЛИЯ СРОК ПО ДОГОВОРА

    13:34 07.02.2026

  • 40 Труден избор

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "инвиситур":

    Шо не купиш сичко изброени, ти не си кой да е, ю кен дует (сарказма е за вуето, не за автора на поста) 🙃

    Коментиран от #41

    13:36 07.02.2026

  • 41 Вуето

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "Труден избор":

    Кен онли толк на изуст, и да разпространява бол шет

    Коментиран от #42

    13:40 07.02.2026

  • 42 И детс из труу

    3 0 Отговор

    До коментар #41 от "Вуето":

    бат из вери ступит диз пръч, напрао кърти

    Коментиран от #43

    13:45 07.02.2026

  • 43 Лет хим

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "И детс из труу":

    Пей диз стюпид вноски ънтил ди енд на животеца му хахаха

    13:48 07.02.2026

  • 44 виж ти

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Цецо Асенов":

    Как могат д извъртят нещата да звучат добре.
    Изплащала се била потеката за 7.5 години :)
    А всъщност - преди наказателните лихви и фалита банката ти позволява да предоговориш условияа, т.е. да апочнеш нов 30 годишен претиод. Наливаш като поп всичките си пари и все 30 години напред дължиш. ПОне в САЩ дават опцията да се чупиш и да харижеш къщата на банката. У нас те преследват докато дишаш и ти изочват животеца и след като ти вземат къщата.

    Коментиран от #45

    18:09 07.02.2026

  • 45 Цецо Асенов

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "виж ти":

    "ПОне в САЩ дават опцията да се чупиш и да харижеш къщата на банката."

    Не е във всички щати. Мисля че бяха около 20 щата където това е възможно в останалите не е.

    Но не съм сигурен за числото.

    Тези 7.5 години средно искат да кажат че много малък брой от ипотеките се изплащат в продължение на 30 г. В повечето случаи се случва нещо в живота на хората и те са принудени да изплатят ипотеката чрез продажба, или рефинансиране или просто фалит

    18:16 07.02.2026