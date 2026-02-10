Обновен паркинг, нова цена на час престой (СНИМКИ)

Малко над 1 година продължи реновирането на многоетажния покрит паркинг на летище „Васил Левски“. Концесионерът инвестира в ремонта 16.6 млн. EUR. С това общите вложения от началото на концесията сумата достига 93 млн. EUR.
Обновеният паркинг е и с обновени цени. Най-ниската сума е 3 EUR за 30 минути. Един час престой е 6 EUR, а едно денонощия – 25 EUR. Има опция и за седмична такса от 65 EUR.
След реновирането паркингът вече разполага с 930 места, разпределени на 5 нива, едно от които е изцяло новосъздадено и значително увеличава капацитета на паркираните автомобили. Около 30 от местата са за автомобили на хора с увреждания. Паркингът е свързван с топла връзка със сградата на Терминал 2.
Интересно е да се отбележи, че всички бетонови отпадъци, генерирани по време на строителните дейности, са били извозени и рециклирани от главния изпълнител „ГБС-Инфраструктурно строителство“ и използвани отново в реновирането на паркинга.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
22:30 10.02.2026
2 Пич
22:32 10.02.2026
3 Последния Софиянец
22:34 10.02.2026
4 Само 6 евро на час?
22:41 10.02.2026
5 Баба Гошка
22:41 10.02.2026
6 Алооо
22:42 10.02.2026
7 Пилотът Гошу
Нищо де, нали гениите получиха еврото и нищо няма да поскъпва 😂😂😂.
22:47 10.02.2026