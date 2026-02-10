Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Обновен паркинг, нова цена на час престой (СНИМКИ)

10 Февруари, 2026 22:27 560 7

По 6 EUR ще плащат посетителите, които искат да ползват покрития паркинг на летище „Васил Левски“

Обновен паркинг, нова цена на час престой (СНИМКИ) - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Малко над 1 година продължи реновирането на многоетажния покрит паркинг на летище „Васил Левски“. Концесионерът инвестира в ремонта 16.6 млн. EUR. С това общите вложения от началото на концесията сумата достига 93 млн. EUR.

Обновеният паркинг е и с обновени цени. Най-ниската сума е 3 EUR за 30 минути. Един час престой е 6 EUR, а едно денонощия – 25 EUR. Има опция и за седмична такса от 65 EUR.

След реновирането паркингът вече разполага с 930 места, разпределени на 5 нива, едно от които е изцяло новосъздадено и значително увеличава капацитета на паркираните автомобили. Около 30 от местата са за автомобили на хора с увреждания. Паркингът е свързван с топла връзка със сградата на Терминал 2.

Интересно е да се отбележи, че всички бетонови отпадъци, генерирани по време на строителните дейности, са били извозени и рециклирани от главния изпълнител „ГБС-Инфраструктурно строителство“ и използвани отново в реновирането на паркинга.

София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сатана Z

    6 0 Отговор
    А такситата на Пеевски ,Yellow ,плащат ли нещо защото полицаите не ги закачат за неправилно паркиране пред летище София?

    22:30 10.02.2026

  • 2 Пич

    7 0 Отговор
    Тези кретени ако можеха, щяха да възпрепятстват всякакъв достъп до летището, освен през платени паркинги!!!

    22:32 10.02.2026

  • 3 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Нарушават закона за еврото.

    22:34 10.02.2026

  • 4 Само 6 евро на час?

    3 1 Отговор
    Напрово без пари за членовете на клуба на богатите!

    22:41 10.02.2026

  • 5 Баба Гошка

    4 0 Отговор
    Цени за милионери в евро?

    22:41 10.02.2026

  • 6 Алооо

    4 0 Отговор
    В Испания е 3€ на час 🤓😅🤣😂

    22:42 10.02.2026

  • 7 Пилотът Гошу

    0 0 Отговор
    Страшни галфони... Паркингите в баш центъра на Мюнхен не струват по 6 евро на час 😂😂😂😂
    Нищо де, нали гениите получиха еврото и нищо няма да поскъпва 😂😂😂.

    22:47 10.02.2026