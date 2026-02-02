ТОП 10 на най-популярни градове сред представителите на поколение Z

Доклад на Airbnb опровергава стереотипа, че днешните младежи или представителите на поколение Z бягат от отговорност и прекарват месеци в безцелно скитане.
Напротив, младите все повече се насочват към „бързи пътувания“ в чужбина – кратки, но изпълнени с екшън. тенденцията вероятно е обусловена от ограниченото време за почивка. Представителите на това поколение избират дестинации, богати на културни преживявания: музика, танци, автентична кухня и исторически забележителности.
Платформата Airbnb е определила 10-те най-популярни града за подобни интензивни културни пътувания. Това са потенциално и градовете, в които наемането на апартамент ще се развива.
Така например Бусан, Южна Корея, привлича поколение Z с комбинацията си от крайбрежни туристически пътеки и алеи за улична храна с неонови лампи, включително първия постоянен нощен пазар в Корея - Bupyeong Kkanton.
Маракеш (Мароко) примамва с оживените си сукове, стилни салони на покрива и ароматна кухня.
А шикозният Стокхолм (Швеция), разположен на 14 острова, предлага уникална смесица от средновековна архитектура, модерни винени барове, инди музика и прогресивни пространства като новата House of Q.
Два бразилски града също попадат в списъка: Жоао Песоа и Масейо, който подчертава желанието на младежите за плажна почивка, съчетана с жизнена местна култура.
1 Помак
Коментиран от #2
22:29 02.02.2026
2 Вие сте
До коментар #1 от "Помак":Поколението Х , защото Бай Тошо ви натресе един Х с 300 и още милеете за него.
Коментиран от #3, #5
22:31 02.02.2026
3 Един от русенско
До коментар #2 от "Вие сте":Чети ми писаното и не говори без да четеш ..мрда
Коментиран от #4
22:35 02.02.2026
4 Помак
До коментар #3 от "Един от русенско":Защото се месиш в чужди чатове и обиждал жената
22:38 02.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Сатана Z
Коментиран от #7
22:41 02.02.2026
7 Муткурова , Пазарджик
До коментар #6 от "Сатана Z":Писаното ти ми напомня на една столица на бг наречена София ,същите детайли ..мръсно и гнсно
22:44 02.02.2026
8 Пич
22:53 02.02.2026