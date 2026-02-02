Новини
ТОП 10 на най-популярни градове сред представителите на поколение Z

ТОП 10 на най-популярни градове сред представителите на поколение Z

2 Февруари, 2026 22:16 756 8

Сред тях са Бусан, Маракеш, Стокхолм

ТОП 10 на най-популярни градове сред представителите на поколение Z - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Доклад на Airbnb опровергава стереотипа, че днешните младежи или представителите на поколение Z бягат от отговорност и прекарват месеци в безцелно скитане.

Напротив, младите все повече се насочват към „бързи пътувания“ в чужбина – кратки, но изпълнени с екшън. тенденцията вероятно е обусловена от ограниченото време за почивка. Представителите на това поколение избират дестинации, богати на културни преживявания: музика, танци, автентична кухня и исторически забележителности.

Платформата Airbnb е определила 10-те най-популярни града за подобни интензивни културни пътувания. Това са потенциално и градовете, в които наемането на апартамент ще се развива.

Така например Бусан, Южна Корея, привлича поколение Z с комбинацията си от крайбрежни туристически пътеки и алеи за улична храна с неонови лампи, включително първия постоянен нощен пазар в Корея - Bupyeong Kkanton.

Маракеш (Мароко) примамва с оживените си сукове, стилни салони на покрива и ароматна кухня.

А шикозният Стокхолм (Швеция), разположен на 14 острова, предлага уникална смесица от средновековна архитектура, модерни винени барове, инди музика и прогресивни пространства като новата House of Q.

Два бразилски града също попадат в списъка: Жоао Песоа и Масейо, който подчертава желанието на младежите за плажна почивка, съчетана с жизнена местна култура.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


  • 1 Помак

    1 0 Отговор
    Госпожо Милена ,да питам ние коя буква сме ас сам роден 60 и 70 ? ...Козлодуй знае сичко ..питайте го

    Коментиран от #2

    22:29 02.02.2026

  • 2 Вие сте

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Помак":

    Поколението Х , защото Бай Тошо ви натресе един Х с 300 и още милеете за него.

    Коментиран от #3, #5

    22:31 02.02.2026

  • 3 Един от русенско

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Вие сте":

    Чети ми писаното и не говори без да четеш ..мрда

    Коментиран от #4

    22:35 02.02.2026

  • 4 Помак

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Един от русенско":

    Защото се месиш в чужди чатове и обиждал жената

    22:38 02.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Бил съм в Маракеш дълго време и не успях да срещна нито един от т.н. Z поколение,особено на оживените пазари(сукове) които по нищо не се различават от Капалъ чарши.Центъра на Маракеш мирише на конски фъшкии щото на площада изброих над 50 файтона чакащи някой да се качи в каруцата.

    Коментиран от #7

    22:41 02.02.2026

  • 7 Муткурова , Пазарджик

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    Писаното ти ми напомня на една столица на бг наречена София ,същите детайли ..мръсно и гнсно

    22:44 02.02.2026

  • 8 Пич

    3 0 Отговор
    Интересно защо трябва да се интересуваме от мнението на поколение , което е доказано глупаво до степен , че ако му вземеш навигацията и телефона , няма да може да отиде от София до Варна !!!

    22:53 02.02.2026