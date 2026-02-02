ТОП 10 на най-популярни градове сред представителите на поколение Z

Доклад на Airbnb опровергава стереотипа, че днешните младежи или представителите на поколение Z бягат от отговорност и прекарват месеци в безцелно скитане.

Напротив, младите все повече се насочват към „бързи пътувания“ в чужбина – кратки, но изпълнени с екшън. тенденцията вероятно е обусловена от ограниченото време за почивка. Представителите на това поколение избират дестинации, богати на културни преживявания: музика, танци, автентична кухня и исторически забележителности.

Платформата Airbnb е определила 10-те най-популярни града за подобни интензивни културни пътувания. Това са потенциално и градовете, в които наемането на апартамент ще се развива.

Така например Бусан, Южна Корея, привлича поколение Z с комбинацията си от крайбрежни туристически пътеки и алеи за улична храна с неонови лампи, включително първия постоянен нощен пазар в Корея - Bupyeong Kkanton.

Маракеш (Мароко) примамва с оживените си сукове, стилни салони на покрива и ароматна кухня.

А шикозният Стокхолм (Швеция), разположен на 14 острова, предлага уникална смесица от средновековна архитектура, модерни винени барове, инди музика и прогресивни пространства като новата House of Q.

Два бразилски града също попадат в списъка: Жоао Песоа и Масейо, който подчертава желанието на младежите за плажна почивка, съчетана с жизнена местна култура.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg