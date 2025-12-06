Новини
Тръмп: Балната зала в Белия дом ще струва повече от обявеното (ВИДЕО)

6 Декември, 2025 16:37 529 5

Причината е, че помещението ще бъде двойно по-голямо от досега

Тръмп: Балната зала в Белия дом ще струва повече от обявеното (ВИДЕО) - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че строителството на балната зала в Белия дом ще струва повече от обявеното преди година, защото ще бъде два пъти по-голяма.

„Кейтлин Колинс ме попита защо новата бална зала струва повече от първоначално оцененото преди година. Казах ѝ, че ще бъде два пъти по-голяма“, написа той в Truth Social.

Американският лидер отбеляза, че балната зала ще бъде завършена с висок стандарт, както и интериорът. Той също така уточни, че строителството е в рамките на бюджета и дори предсрочно.

През юли администрацията на Тръмп реши да построи бална зала в Белия дом на стойност 200 милиона долара. Новото съоръжение ще бъде разположено близо до Източното крило, построено през 1902 г. Балната зала ще бъде с площ от 8400 квадратни метра и ще може да побере до 650 души по време на събития. Строителството започна през октомври и се очаква да бъде завършено преди края на втория мандат на Тръмп през януари 2029 г.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хихи

    5 1 Отговор
    Защото ще я строи фирма близка до държавата с голямото Д 🐽

    16:41 06.12.2025

  • 2 ХЪ ХЪ ЪЪ

    3 0 Отговор
    Тръмпача и той усвоява милиони, питай го защо му е тая бална зала.

    Коментиран от #3

    17:00 06.12.2025

  • 3 Едно Е сигурно

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "ХЪ ХЪ ЪЪ":

    Защо може да е бална зала? За баловане!

    17:09 06.12.2025

  • 4 бреййй,

    0 0 Отговор
    Тцъ, тцъ, тцъ... Още една баНАлна зала в кралския дворец, нямаха ли си досег такава?

    17:23 06.12.2025

  • 5 Пипи

    1 0 Отговор
    Този kyky реши всички проблеми, само бална зала му липсва. Изтpeщели има и от изток и на запад.

    17:24 06.12.2025