Тръмп: Балната зала в Белия дом ще струва повече от обявеното (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че строителството на балната зала в Белия дом ще струва повече от обявеното преди година, защото ще бъде два пъти по-голяма.

„Кейтлин Колинс ме попита защо новата бална зала струва повече от първоначално оцененото преди година. Казах ѝ, че ще бъде два пъти по-голяма“, написа той в Truth Social.

Американският лидер отбеляза, че балната зала ще бъде завършена с висок стандарт, както и интериорът. Той също така уточни, че строителството е в рамките на бюджета и дори предсрочно.

През юли администрацията на Тръмп реши да построи бална зала в Белия дом на стойност 200 милиона долара. Новото съоръжение ще бъде разположено близо до Източното крило, построено през 1902 г. Балната зала ще бъде с площ от 8400 квадратни метра и ще може да побере до 650 души по време на събития. Строителството започна през октомври и се очаква да бъде завършено преди края на втория мандат на Тръмп през януари 2029 г.

