Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Имоти »
Продават къща на еблематично за България място (ВИДЕО)
  Тема: Недвижими имоти

4 Април, 2026 08:00 7 192 47

  • imot.bg-
  • къща-
  • велико търново-
  • арбанаси

Имотът се намира в с. Арбанаси

Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.

Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - къща с площ от 257 кв.м в Арбанаси. Имотът се оферира за 400 000 EUR и е отлична опция за инвестиция, тъй като емблематичното село до старата столица Велико Търново е едно от най-предпочитаните места за отдих и туризъм в района. Къщата се разположена на няколко метра пеша от площада и центъра на селото, с удобен достъп и възможност спокойно да паркират няколко коли.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Велико Търново / България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ццц

    42 6 Отговор
    За 400 000 евро можете да си купите къща в Арбанаси или половин Анталия! Но тука е еврозона, а там не е, така че не ви съветвам. Ще дойде време да се чудите какво да си правите парите, а тука го няма тоя проблем. Тука работят много санкции, бюрократи и намираме работа на всяка безработна гинеколожка. А и имаме много скъп палячо на издръжка.

    Коментиран от #33

    08:09 04.04.2026

  • 2 Купили

    53 3 Отговор
    я за 40 сега искат 400 000 € ! При това нито реновирането , нито реставрацията , нито вътрешното "модернизиране" е стойностно ! Да не говорим за качествени съжители и спокойствие ! Нито за живеене , нито за почивка става ! А сумата е космическа и напълно нереална !

    08:20 04.04.2026

  • 3 Пънчев

    35 3 Отговор
    Собственика на няколкото саѝтове се саморекламира.Цъкането си е пари.

    08:25 04.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ивелин Михайлов

    29 3 Отговор
    Това сайт за новини ли е или за търговия с имоти 😅🤣😂😂😂😂

    Коментиран от #15

    09:12 04.04.2026

  • 7 Икономист

    34 4 Отговор
    За тия пари си купих къща на остров Санторини 😉

    09:13 04.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Милко Калайджията

    10 6 Отговор
    И язе исках на моята 600000 евра ама чак то я свали на 400000 и па немаааа купувачи. Обещах че ще си върна борча да не ми я земат

    10:18 04.04.2026

  • 10 Аз Кочо

    41 3 Отговор
    Средната цена на имот в Сащ през 2025 г е 400 000 АМЕРИКАНСКИ ДОЛАРА!!!
    Във Велико Търново където има масово обезлюдяване се искат 400.к ЕВРА!!!!

    ДА ЖИВЕЯТ БАЛЪЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ!

    Коментиран от #13, #38

    11:09 04.04.2026

  • 11 Хи хи хи

    14 4 Отговор
    А ,Митьо пищова/ Бог да го прости/ купонясвал ли е в този имот?🤣

    11:57 04.04.2026

  • 12 шантава работа

    24 0 Отговор
    Това е чудесно място и чудесен имот. Но цената ви е между 5 и 10 пъти по-висока от нормалното.
    Районът е тотално зпаустял. Дори Велико Търново е западащ град. Да не говорим за Горна Оряховица, Лясковец и пр.
    Цената е абсурдна. Колко хора живеят там и какво търсене има, че да струва 7 гемански апартамента?

    С трици маймуни сте тръгнали да ловите.
    Хората по подбни сайтове и тик-ток канали намират истински изгодни оферти. Вие пудате на публиката най-надценените и надути имоти, които намерите из мрежата.

    12:38 04.04.2026

  • 13 майтапа настрана

    16 0 Отговор

    До коментар #10 от "Аз Кочо":

    Тази софийската обирджийка къде ходила по бамките да обира с репликата "Не съм добре, дай 10 000 лева (???)" веднага ми напомни за изрпащял собственик на надценен имот с 5 000 евро вноска на месец.

    Коментиран от #18

    12:40 04.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 за новини е

    19 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ивелин Михайлов":

    Новината е че има много "мУтивирани прУдавачи" които искат вашите пари и не се свенят да слагат цени по 10 и 20 пъти над нормалните.
    Искат пари, искат много пари, много ги искат, искат ги веднага :))))))

    13:02 04.04.2026

  • 16 Аз Кочо

    17 0 Отговор
    В Сурдън Франция на 92 км от Париж и на 1 ч. и 30 мин път с кола се предлага къща от 92 м2 с двор от 1068 м2 и басейн в него, на цена от 290 000 евро
    (сертификат за енергийна ефективност )А/А
    къща с пълен сутерен, изцяло реновирана през 2021 г.,
    Светъл и просторен интериор: 92 м² жилищна площ, идеално изложение север-юг, предлагаща светла всекидневна от 47 м² с гардеробна, оборудвана кухня с отворен план, 3 просторни спални с гардеробни, баня с душ и тоалетна. Висококачествени характеристики: Нови PVC прозорци с троен стъклопакет и изолация, омекотител за вода, термодинамичен бойлер, обратимо отопление/охлаждане. Пълен сутерен: Невероятен потенциал (електрическа гаражна врата) за съхранение или за създаване на мечтаното пространство (кино, фитнес зала, спа.
    Лесен достъп и паркиране: 2 порти (едната моторизирана) за вътрешен и външен паркинг

    Коментиран от #20, #26

    13:13 04.04.2026

  • 17 Их, колко хубаво е

    14 0 Отговор
    че нямам никакъв интерес към супер надценени стоки

    Коментиран от #19

    13:16 04.04.2026

  • 18 Аз Кочо

    14 0 Отговор

    До коментар #13 от "майтапа настрана":

    Не е луд този който яде баницата а този който му я дава .....

    13:16 04.04.2026

  • 19 Всъщност

    21 0 Отговор

    До коментар #17 от "Их, колко хубаво е":

    за около 20 - 25 000 € горе долу си заслужава

    13:19 04.04.2026

  • 20 няма пък

    20 0 Отговор

    До коментар #16 от "Аз Кочо":

    Яз ще дам 450 000 евро за кирпичена къща в Долно Уйново на час и половина от Павликени. И ще гледам 2 прасета и 15 кокошки. А, и едно магаре да има с кого да си приказвам ,че у селото няма жив човек.

    Коментиран от #22

    13:40 04.04.2026

  • 21 Аз Цец - Кец

    10 4 Отговор
    Нее сакън,такава цена нема,тиа хора са луди

    Коментиран от #23

    13:43 04.04.2026

  • 22 Амадо

    12 0 Отговор

    До коментар #20 от "няма пък":

    Магарето говори само на английски па язе знам само трънски.....тъй чи ши си говоръ сам
    Ъхъ ъхъ хъ хъ

    13:48 04.04.2026

  • 23 такава цена

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "Аз Цец - Кец":

    Ще има когато някой я купи за толкова, пич.

    Иначе аз мога да обявя в Амзон старите со чорапи с 3 дупки за 1 милион. Мога да го направя веднага. Ще ми уредиш ли заем с покритие от 1 милион?

    Коментиран от #24

    17:38 04.04.2026

  • 24 Брокер

    5 0 Отговор

    До коментар #23 от "такава цена":

    Цените на чурапиту шъ расте

    17:43 04.04.2026

  • 25 Вуьо

    5 0 Отговор
    Кога ще дръпнеш една тирада? Отдавна не съм се смял моме..

    18:17 04.04.2026

  • 26 Ти Кочо

    3 8 Отговор

    До коментар #16 от "Аз Кочо":

    Какво е това селско имение от цели 92 квадрата...

    Коментиран от #27

    19:51 04.04.2026

  • 27 Вуее

    12 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ти Кочо":

    Същото като това в Арбанаси но с басейн,двор от 1068 м2 - прескъпа френска земв регулация и на 90 км от Париж. А пък Арбанаси е на 255 км от София, без магистрала, най красивата, богата чиста посещавана столица е света според теб, ха ха ха

    20:02 04.04.2026

  • 28 Даскал

    2 3 Отговор
    Неграмотност пише еблематично а трябва да е емблематично.

    21:21 04.04.2026

  • 29 еблематично

    0 0 Отговор
    еблематично неграмотност

    21:22 04.04.2026

  • 30 еблематично

    0 0 Отговор
    еблематично много правилно написано

    21:23 04.04.2026

  • 31 еблематичнохфд

    0 0 Отговор
    Браво отличен по Български.

    21:25 04.04.2026

  • 32 верътуръкуил

    0 0 Отговор
    ЯВЕАРСТДКФГ.К.Й,НБДЖЦ

    21:26 04.04.2026

  • 33 бай Даню

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ццц":

    Нали виждате ИИ какви ги върши, цени с много нули... емблематично е, нали

    22:09 04.04.2026

  • 34 Трошача

    5 0 Отговор
    Външна визия има но човек живее вътре в къщата а не около нея ?
    Обзавеждането е възможно най семплото и спартанското!?
    За такава сума можеше поне да има по скъпи и красиви мебели?
    Вътре по нищо не личи къде се намираш? Наистина бих стоял повече отвън с такъв интериор!?

    22:27 04.04.2026

  • 35 Циркаджията

    10 0 Отговор
    Трябва да си пълен оли, за да дадеш за нещо подобно 400 000 евро.. Из цяла Европа има в пъти по-хубави имоти за тези пари, че и по-малко. Можем да отидем навсякъде. Не сме комунизъм. Не знам на какво се надяват продавачите, но аз ако бях брокер, щеше да ме е срам да го покажа това нещо на някой за тези пари. Тотално зле и несъответстващо на цената си двойно, да не кажа четворно.

    Коментиран от #36

    23:46 04.04.2026

  • 36 Всичко свърши

    9 0 Отговор

    До коментар #35 от "Циркаджията":

    На тия космически и неадекватни цени търсене няма, брокерите сами си затвориха пазара, от алчност, сега ще ухат супката

    Коментиран от #39

    07:56 05.04.2026

  • 37 ПЪГУОШ

    2 3 Отговор
    Да не се окаже , че оттам ще изникне поредната мис Бикини , обслужваща Вожда от Банкя ?
    Или той вече поумня и не ги държи на таквиз лесни за откриване места. Те една от тез моми даже в Барселоната я набараха.

    08:42 05.04.2026

  • 38 Дзак

    2 4 Отговор

    До коментар #10 от "Аз Кочо":

    Всеки с проблемите си!

    Коментиран от #40

    09:27 05.04.2026

  • 39 Аз Кочо

    7 3 Отговор

    До коментар #36 от "Всичко свърши":

    Брокерите са по малко алчните по веригата. Ако не може да се продаде нещо те баламосват продавача да намали цената, защото иначе няма комисионна. За тях тя е важната и друго не ги интересува.
    Алчни са продавачите, те си мислят, че продават имоти в Бевърли Хилс хахаха

    Коментиран от #41

    09:27 05.04.2026

  • 40 Аз Кочо

    7 2 Отговор

    До коментар #38 от "Дзак":

    Да, да си балък в България е наистина голям проблем, хихих

    09:29 05.04.2026

  • 41 Продавачка

    4 6 Отговор

    До коментар #39 от "Аз Кочо":

    Брокера ми е забранил да смъквам цената, докато не изтече срока на ексклузивния договор. Отделно от това, така лъжготят и омайват преди да сключиш договор, казват ти че имали готов клиент на тая висока цена и после - глас в пустиня

    Коментиран от #42, #43

    09:40 05.04.2026

  • 42 Аз Кочо

    5 3 Отговор

    До коментар #41 от "Продавачка":

    Няма договор който да не може да бъде разтрогнат. Изключение прави договора на господин Радев за Боташ, хахаха той е завинаги

    09:59 05.04.2026

  • 43 Това е вярно

    5 2 Отговор

    До коментар #41 от "Продавачка":

    И при мен ми казаха че имали клиент и ме накараха да подпиша ексклузивен договор. Вече 5 месеца няма продажба, големи мошеници са тия брокери ама и ние сме си виновни, че не си пускаме обяви сами

    Коментиран от #44, #46

    14:11 05.04.2026

  • 44 Цецо Асенов

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "Това е вярно":

    Този договор се подписва за една година . Ако не спиш и го прекратиш на падеж ще се откачиш от брокитата. Освен това в този договор няма клауза че не можеш да променяш цента която искаш за имота. Основната точка в него е че ако си продавач ТРЯБВА да използваш тази агенция за да продадеш, ако си купувач и си бил на адрес предоставен от тази агенция си длъжен да купиш ТОЗИ имот през нея, ако искаш да купиш разбира се.

    14:20 05.04.2026

  • 45 Цецо Асенов

    2 2 Отговор
    Ако сте купувач и искате да заобиколите брокерите, пратете ваш приятел да подпише договор с агенцията, ако има такава. Той ше ви каже адреся. Идете и се разберете директно със собственика. Ако се наложи ще изчакате малко докато му изтече договора с агенцията и шемди сключите сделка. Ако сте продавач е абсолютна тъпотия да използвате агенция особено когато пазарът е горещ.

    14:34 05.04.2026

  • 46 това означава

    5 0 Отговор

    До коментар #43 от "Това е вярно":

    Че хората с които си се свързал целят 2 неща.

    1. Да ти блокират имота. Да е под техген контрол.
    2. Ти да НЕ продадеш, но да влезеш в схемата надути цени. И докато ти "продаваш" нещо на абсурдна цена те си пробутват своите си имотчета като достъпни и бюджетни - сочат твоя имот да плашат клиентите и да ги ръчкат бързо да купят техните.

    Тези тука статойки най-вероятно вършат същата работа. Къщи на село по 1 милион :) "Вижти какви станаха цинити, Пък ний продавъми бюджетно на по 150к"...

    И това освен всичко означава, че не само твоя имот е тотлано надут, ами и техните "бюджетни" се продават над пазарна стойност. Защото, сещащаш се, подобна схема не е съвсем пазарна и почтена.

    17:29 05.04.2026

  • 47 гост

    1 0 Отговор
    НАГЛИТЕ брокули са напомпали цената

    20:29 05.04.2026