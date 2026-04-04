Продават къща на еблематично за България място (ВИДЕО)

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.
Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - къща с площ от 257 кв.м в Арбанаси. Имотът се оферира за 400 000 EUR и е отлична опция за инвестиция, тъй като емблематичното село до старата столица Велико Търново е едно от най-предпочитаните места за отдих и туризъм в района. Къщата се разположена на няколко метра пеша от площада и центъра на селото, с удобен достъп и възможност спокойно да паркират няколко коли.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Аз Кочо
Във Велико Търново където има масово обезлюдяване се искат 400.к ЕВРА!!!!
ДА ЖИВЕЯТ БАЛЪЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ!
Коментиран от #13, #38
11:09 04.04.2026
12 шантава работа
Районът е тотално зпаустял. Дори Велико Търново е западащ град. Да не говорим за Горна Оряховица, Лясковец и пр.
Цената е абсурдна. Колко хора живеят там и какво търсене има, че да струва 7 гемански апартамента?
С трици маймуни сте тръгнали да ловите.
Хората по подбни сайтове и тик-ток канали намират истински изгодни оферти. Вие пудате на публиката най-надценените и надути имоти, които намерите из мрежата.
12:38 04.04.2026
13 майтапа настрана
До коментар #10 от "Аз Кочо":Тази софийската обирджийка къде ходила по бамките да обира с репликата "Не съм добре, дай 10 000 лева (???)" веднага ми напомни за изрпащял собственик на надценен имот с 5 000 евро вноска на месец.
Коментиран от #18
12:40 04.04.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 за новини е
До коментар #6 от "Ивелин Михайлов":Новината е че има много "мУтивирани прУдавачи" които искат вашите пари и не се свенят да слагат цени по 10 и 20 пъти над нормалните.
Искат пари, искат много пари, много ги искат, искат ги веднага :))))))
13:02 04.04.2026
16 Аз Кочо
(сертификат за енергийна ефективност )А/А
къща с пълен сутерен, изцяло реновирана през 2021 г.,
Светъл и просторен интериор: 92 м² жилищна площ, идеално изложение север-юг, предлагаща светла всекидневна от 47 м² с гардеробна, оборудвана кухня с отворен план, 3 просторни спални с гардеробни, баня с душ и тоалетна. Висококачествени характеристики: Нови PVC прозорци с троен стъклопакет и изолация, омекотител за вода, термодинамичен бойлер, обратимо отопление/охлаждане. Пълен сутерен: Невероятен потенциал (електрическа гаражна врата) за съхранение или за създаване на мечтаното пространство (кино, фитнес зала, спа.
Лесен достъп и паркиране: 2 порти (едната моторизирана) за вътрешен и външен паркинг
Коментиран от #20, #26
13:13 04.04.2026
17 Их, колко хубаво е
Коментиран от #19
13:16 04.04.2026
18 Аз Кочо
До коментар #13 от "майтапа настрана":Не е луд този който яде баницата а този който му я дава .....
13:16 04.04.2026
19 Всъщност
До коментар #17 от "Их, колко хубаво е":за около 20 - 25 000 € горе долу си заслужава
13:19 04.04.2026
20 няма пък
До коментар #16 от "Аз Кочо":Яз ще дам 450 000 евро за кирпичена къща в Долно Уйново на час и половина от Павликени. И ще гледам 2 прасета и 15 кокошки. А, и едно магаре да има с кого да си приказвам ,че у селото няма жив човек.
Коментиран от #22
13:40 04.04.2026
22 Амадо
До коментар #20 от "няма пък":Магарето говори само на английски па язе знам само трънски.....тъй чи ши си говоръ сам
Ъхъ ъхъ хъ хъ
13:48 04.04.2026
23 такава цена
До коментар #21 от "Аз Цец - Кец":Ще има когато някой я купи за толкова, пич.
Иначе аз мога да обявя в Амзон старите со чорапи с 3 дупки за 1 милион. Мога да го направя веднага. Ще ми уредиш ли заем с покритие от 1 милион?
Коментиран от #24
17:38 04.04.2026
24 Брокер
До коментар #23 от "такава цена":Цените на чурапиту шъ расте
17:43 04.04.2026
26 Ти Кочо
До коментар #16 от "Аз Кочо":Какво е това селско имение от цели 92 квадрата...
Коментиран от #27
19:51 04.04.2026
27 Вуее
До коментар #26 от "Ти Кочо":Същото като това в Арбанаси но с басейн,двор от 1068 м2 - прескъпа френска земв регулация и на 90 км от Париж. А пък Арбанаси е на 255 км от София, без магистрала, най красивата, богата чиста посещавана столица е света според теб, ха ха ха
20:02 04.04.2026
33 бай Даню
До коментар #1 от "Ццц":Нали виждате ИИ какви ги върши, цени с много нули... емблематично е, нали
22:09 04.04.2026
34 Трошача
Обзавеждането е възможно най семплото и спартанското!?
За такава сума можеше поне да има по скъпи и красиви мебели?
Вътре по нищо не личи къде се намираш? Наистина бих стоял повече отвън с такъв интериор!?
22:27 04.04.2026
36 Всичко свърши
До коментар #35 от "Циркаджията":На тия космически и неадекватни цени търсене няма, брокерите сами си затвориха пазара, от алчност, сега ще ухат супката
Коментиран от #39
07:56 05.04.2026
38 Дзак
До коментар #10 от "Аз Кочо":Всеки с проблемите си!
Коментиран от #40
09:27 05.04.2026
39 Аз Кочо
До коментар #36 от "Всичко свърши":Брокерите са по малко алчните по веригата. Ако не може да се продаде нещо те баламосват продавача да намали цената, защото иначе няма комисионна. За тях тя е важната и друго не ги интересува.
Алчни са продавачите, те си мислят, че продават имоти в Бевърли Хилс хахаха
Коментиран от #41
09:27 05.04.2026
40 Аз Кочо
До коментар #38 от "Дзак":Да, да си балък в България е наистина голям проблем, хихих
09:29 05.04.2026
41 Продавачка
До коментар #39 от "Аз Кочо":Брокера ми е забранил да смъквам цената, докато не изтече срока на ексклузивния договор. Отделно от това, така лъжготят и омайват преди да сключиш договор, казват ти че имали готов клиент на тая висока цена и после - глас в пустиня
Коментиран от #42, #43
09:40 05.04.2026
42 Аз Кочо
До коментар #41 от "Продавачка":Няма договор който да не може да бъде разтрогнат. Изключение прави договора на господин Радев за Боташ, хахаха той е завинаги
09:59 05.04.2026
43 Това е вярно
До коментар #41 от "Продавачка":И при мен ми казаха че имали клиент и ме накараха да подпиша ексклузивен договор. Вече 5 месеца няма продажба, големи мошеници са тия брокери ама и ние сме си виновни, че не си пускаме обяви сами
Коментиран от #44, #46
14:11 05.04.2026
44 Цецо Асенов
До коментар #43 от "Това е вярно":Този договор се подписва за една година . Ако не спиш и го прекратиш на падеж ще се откачиш от брокитата. Освен това в този договор няма клауза че не можеш да променяш цента която искаш за имота. Основната точка в него е че ако си продавач ТРЯБВА да използваш тази агенция за да продадеш, ако си купувач и си бил на адрес предоставен от тази агенция си длъжен да купиш ТОЗИ имот през нея, ако искаш да купиш разбира се.
14:20 05.04.2026
46 това означава
До коментар #43 от "Това е вярно":Че хората с които си се свързал целят 2 неща.
1. Да ти блокират имота. Да е под техген контрол.
2. Ти да НЕ продадеш, но да влезеш в схемата надути цени. И докато ти "продаваш" нещо на абсурдна цена те си пробутват своите си имотчета като достъпни и бюджетни - сочат твоя имот да плашат клиентите и да ги ръчкат бързо да купят техните.
Тези тука статойки най-вероятно вършат същата работа. Къщи на село по 1 милион :) "Вижти какви станаха цинити, Пък ний продавъми бюджетно на по 150к"...
И това освен всичко означава, че не само твоя имот е тотлано надут, ами и техните "бюджетни" се продават над пазарна стойност. Защото, сещащаш се, подобна схема не е съвсем пазарна и почтена.
17:29 05.04.2026
