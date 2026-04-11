Новини
Имоти »
Интерес към напълно обзаведени къщи в големи морски градове
  Тема: Недвижими имоти

Интерес към напълно обзаведени къщи в големи морски градове

11 Април, 2026 08:35 1 510 6

  • imot.bg-
  • къща-
  • имоти-
  • бургас

Къща за 380 000 евро край Бургас

Милена Богданова Автор във Fakti.bg

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.

Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - двуетажна къща с обща разгъната застроенап лощ от 165 кв.м. Разполага с 3 спални, , 3 бани, 2 тераси и панорамна гледка към Бургаския залив.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Бургас / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  1 1234

    Отговор
    За 400 бона няма да ида в бс сякаш

    08:42 11.04.2026

  2 Граф Сен Жермен

    Отговор
    Като мъж, който познава купища красавици отблизо, познавам и купища красавици от банковият сектор! Та те споделят, че вече едвам се оправят с лошите кредити, и превръщането им в съдебни! Или - началото на края с имотните балони е започнало!

    Коментиран от #4

    08:45 11.04.2026

  3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    Отговор
    МОСКОВСКА ОБЛАСТ НА 100 КМ ОТ МОСКОВСКОТО ОКОЛОВРЪСТНО 120 - 230 ДЕКАРА СОБСТВЕНА РЕКА , СЪС ТОК И ГАЗ
    СА 45-65 000 ЕВРО :)
    .....
    И 8 МИЛИОНА ПОТЕНЦИАЛНИ КУПУВАЧИ АКО ПРОИЗВЕДЕШ НЕЩО ЕКО :)

    09:20 11.04.2026

  4 Така е

    Отговор

    До коментар #2 от "Граф Сен Жермен":

    Обявите във Варна (продава) се увеличават със стабилен темп

    09:45 11.04.2026

  5 Аз Кочо

    Отговор
    Интересът за първото тримесечие на 2026 е отчетливо намален. Това се вижда по големият спад на сделките на годишна база. Не казвам че има срив защото сме все още далеч от срива на сделките през първите тримесечия на 2011-2014, но важен е тренда. Ако той се задържи в низходяща посока през следващите тримесечия може да се заключи че фазата на бум вече е в историята. От там на сетне ще започне и корекция на цените. Проблемът е че вече максимата за търсене и предлагане на имоти не е валидна а е валидна максимата за търсене и предлагане на кредитите. Хората не гледат цените на имотите а дали могат да си позволят вноските по кредитите. При едно влошаване на икономиката това е ОГРОМНА бомба със закъснител

    10:08 11.04.2026

  6 инвеститор

    Отговор
    На такава цена Лаго ди Комо , спокойно , красиво , уредено , сугурно

    10:25 11.04.2026