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Може да си наемете етаж от къща за летния сезон (ВИДЕО)
  Тема: Недвижими имоти

Може да си наемете етаж от къща за летния сезон (ВИДЕО)

13 Юни, 2026 09:00 708 12

  • жилища-
  • imot.bg-
  • варна-
  • акчелар-
  • къща-
  • етаж

Месечният наем е 1500 евро

Може да си наемете етаж от къща за летния сезон (ВИДЕО) - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.

Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - етаж от къща в местността Акчерал, край Варна. Етажът се състои от светла кухня с трапезария, с излаз към веранда и тераса, две големи спални, всяка със собствена тераса, дрешник с мокро помещение, баня с тоалетна и широк коридор. Имотът е луксозно обзаведен и напълно оборудван, в отлично състояние и готов за наемане срещу 1500 EUR на месец.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да бе 1500

    2 0 Отговор
    Ние да не сме Стоян Колев?

    09:01 13.06.2026

  • 2 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    4 0 Отговор
    В Баба Алино няма ли ?

    Коментиран от #8

    09:06 13.06.2026

  • 3 Че то без пари бе!😂

    1 0 Отговор
    Може да наемем, може и да не наемем! 1500евро 😂😂😂

    09:08 13.06.2026

  • 4 Може

    4 0 Отговор
    И е разумно! Неразумно е да се купуват ваканционни имоти. Някога правех тази глупост, но срещнах една умна жена. Чудех се дали да купя поредния имот за 80 000 евро тогава, и тя ми каза - За тези пари ще можем да ходим 40 години на различни места по света, без да се ангажираме нито само с едно и също място, нито с поддръжката му!

    Коментиран от #7

    09:09 13.06.2026

  • 5 Гост

    0 1 Отговор
    За 48€ на ден не е зле...... Като за баба Алино.

    09:10 13.06.2026

  • 6 претенциите на лобито падат

    3 0 Отговор
    От обикновени апартаментчета в софето за по 900к- - 1.2м, през къщи в покрайнините за 2-3м, до къща за 360к. Сега вече сме на наем 1.5к.
    ...
    По някое време ще застанат с шепичката и ще викат:
    - Бате дай, бе , дай!
    - Ко да дам?
    - Е, кот дадеш, бате..

    09:10 13.06.2026

  • 7 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Може":

    ....и ще си на гости, и ще ти чистят, перат, сменят чаршафи. И няма да се грижиш ни за имот, ни за покъщнина.

    09:11 13.06.2026

  • 8 Има!

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    За 1500евро добавят и две украинки на по 25г! 👍 Заповядайте! Ако успеете да си изкарате украински визи за Баба Алино!😂

    09:11 13.06.2026

  • 9 МИНУВАЧ

    1 0 Отговор
    МОЖЕ,... но няма ли да ни излезе скъпичко, и по какво ще си пролии не не си в собственияц си дом,,,,, трябва даистиш, переш, готвиш. На хотел всичко това го има и истински си очиваш
    Даже и няма фрапраща разлика в цените. НЕ Е ЛИ ТАКА...

    09:13 13.06.2026

  • 10 леле

    1 0 Отговор
    Това са бившите гори и полянки между Варна и Виница. Как са ги презастроили......
    Града падна от 340к на 320к, па строежите се утроили.
    Това "логично" е довело до тройното им поскъпване.

    09:21 13.06.2026

  • 11 като ви ужилят с менте обява и кихнете

    2 0 Отговор
    предварително
    Може да си наемете етаж от къща за летния сезон
    и да пиете студена вода

    09:21 13.06.2026

  • 12 А може ли

    1 0 Отговор
    да не си намем етаж от къща за летния сезон? 😂😂

    09:36 13.06.2026