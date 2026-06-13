Може да си наемете етаж от къща за летния сезон (ВИДЕО)

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Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - етаж от къща в местността Акчерал, край Варна. Етажът се състои от светла кухня с трапезария, с излаз към веранда и тераса, две големи спални, всяка със собствена тераса, дрешник с мокро помещение, баня с тоалетна и широк коридор. Имотът е луксозно обзаведен и напълно оборудван, в отлично състояние и готов за наемане срещу 1500 EUR на месец.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да бе 1500
09:01 13.06.2026
2 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
Коментиран от #8
09:06 13.06.2026
3 Че то без пари бе!😂
09:08 13.06.2026
4 Може
Коментиран от #7
09:09 13.06.2026
5 Гост
09:10 13.06.2026
6 претенциите на лобито падат
...
По някое време ще застанат с шепичката и ще викат:
- Бате дай, бе , дай!
- Ко да дам?
- Е, кот дадеш, бате..
09:10 13.06.2026
7 Гост
До коментар #4 от "Може":....и ще си на гости, и ще ти чистят, перат, сменят чаршафи. И няма да се грижиш ни за имот, ни за покъщнина.
09:11 13.06.2026
8 Има!
До коментар #2 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":За 1500евро добавят и две украинки на по 25г! 👍 Заповядайте! Ако успеете да си изкарате украински визи за Баба Алино!😂
09:11 13.06.2026
9 МИНУВАЧ
Даже и няма фрапраща разлика в цените. НЕ Е ЛИ ТАКА...
09:13 13.06.2026
10 леле
Града падна от 340к на 320к, па строежите се утроили.
Това "логично" е довело до тройното им поскъпване.
09:21 13.06.2026
11 като ви ужилят с менте обява и кихнете
Може да си наемете етаж от къща за летния сезон
и да пиете студена вода
09:21 13.06.2026
12 А може ли
09:36 13.06.2026