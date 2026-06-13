Може да си наемете етаж от къща за летния сезон (ВИДЕО)

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Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - етаж от къща в местността Акчерал, край Варна. Етажът се състои от светла кухня с трапезария, с излаз към веранда и тераса, две големи спални, всяка със собствена тераса, дрешник с мокро помещение, баня с тоалетна и широк коридор. Имотът е луксозно обзаведен и напълно оборудван, в отлично състояние и готов за наемане срещу 1500 EUR на месец.

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