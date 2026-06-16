Скъпите жилища и високите разходи за тях повишават процента на бездомни европейци

Допреди пандемията от коронавирус високият темп на поскъпване на жилищата, а не толкова наемните нива, бяха причина все повече европейци да изчакват момента, в който ще купуват жилище. През последните години не само, че цените на този тип недвижим актив не спадна, но и комуналните разходи се увеличиха. Така процентът на тези, които не успяват да си позволят жилище нарасна още повече. По данни на Eurostat в периода от 014 г. до 2025 г. цената на квадратен метър жилищна площ се е увеличил с 53%, а на наемите със 17%. В България за този период поскъпването е 156%, сочат данните на Eurostat. Най-скъпите български градове, след София, където средната офертна цена е 2300 EUR/кв.м., са Варна – 1800 EUR/кв.м и Пловдив – 1500 EUR/кв.м.

„Растящите разходи засягат все повече домакинства, тъй като все повече граждани не могат да си позволят домовете си и са изправени пред риск да останат без жилище“, заявява в доклада директорът на FRA Сирпа Раутио.

Така на практика, дори човек да има жилище, ако не получава достатъчно добри месечни доходи, за да си плаща режийните и данъците, може да бъде принуден да се раздели с него.

По този начин се образуват две уязвими групи – едната е на възрастни хора, които имат собствен дом, но комуналните разходи са високи и не успяват да ги покрият, а втората са младите, които нямат достатъчно високи месечни доходи, за да се решат на стъпката да купят жилище, обясняват анализатори.

Всичко това води до ръст на бездомността, която FRA вече регистрира в редица европейски държави. През миналата година броят на бездомните на Стария континент е достигнал 1.3 милиона души.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg