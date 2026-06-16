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Скъпите жилища и високите разходи за тях повишават процента на бездомни европейци

Скъпите жилища и високите разходи за тях повишават процента на бездомни европейци

16 Юни, 2026 13:16 711 11

  • цени-
  • жилища-
  • поскъпване-
  • българия-
  • европа

Цените растат три пъти по-бързо от наемите

Скъпите жилища и високите разходи за тях повишават процента на бездомни европейци - 1
Снимка: М. Богданова
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Допреди пандемията от коронавирус високият темп на поскъпване на жилищата, а не толкова наемните нива, бяха причина все повече европейци да изчакват момента, в който ще купуват жилище. През последните години не само, че цените на този тип недвижим актив не спадна, но и комуналните разходи се увеличиха. Така процентът на тези, които не успяват да си позволят жилище нарасна още повече. По данни на Eurostat в периода от 014 г. до 2025 г. цената на квадратен метър жилищна площ се е увеличил с 53%, а на наемите със 17%. В България за този период поскъпването е 156%, сочат данните на Eurostat. Най-скъпите български градове, след София, където средната офертна цена е 2300 EUR/кв.м., са Варна – 1800 EUR/кв.м и Пловдив – 1500 EUR/кв.м.

„Растящите разходи засягат все повече домакинства, тъй като все повече граждани не могат да си позволят домовете си и са изправени пред риск да останат без жилище“, заявява в доклада директорът на FRA Сирпа Раутио.

Така на практика, дори човек да има жилище, ако не получава достатъчно добри месечни доходи, за да си плаща режийните и данъците, може да бъде принуден да се раздели с него.

По този начин се образуват две уязвими групи – едната е на възрастни хора, които имат собствен дом, но комуналните разходи са високи и не успяват да ги покрият, а втората са младите, които нямат достатъчно високи месечни доходи, за да се решат на стъпката да купят жилище, обясняват анализатори.

Всичко това води до ръст на бездомността, която FRA вече регистрира в редица европейски държави. През миналата година броят на бездомните на Стария континент е достигнал 1.3 милиона души.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    20 1 Отговор
    В Клуба на Богатите се спи под моста.

    Коментиран от #11

    13:17 16.06.2026

  • 2 повишават процента на бездомни европейци

    14 1 Отговор
    какво значи някакви си личности

    важното е че санкциите работят и Мечока е повален насън
    и по важно също да е обгрижват с социал и жилищата да им се плащат на прииждащите кафяви пришълци дето
    се плодят като хлебарки

    13:18 16.06.2026

  • 3 от 014 г. до 2025 г. цената на

    4 0 Отговор
    неграмотните писари се е увеличила

    13:20 16.06.2026

  • 4 Да слагат кочо

    5 2 Отговор
    председател на ЕС, той ще им обясни за балона:)

    Коментиран от #6

    13:22 16.06.2026

  • 5 1488

    4 4 Отговор
    у россии що нема бездомни ?

    Коментиран от #10

    13:31 16.06.2026

  • 6 Вуее

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "Да слагат кочо":

    имаш ли кашон момее, скоро си под моста ха ха ха

    13:34 16.06.2026

  • 7 хех

    2 8 Отговор
    Това просто не е вярно. За 99% от бездомните европейци, това е личен избор. Много от тях просто предпочитат да останат в големите скъпи градове като бездомници, отколкото да имат дом, но в някое по-забутано селце. Един просяк изкарва на месец поне, колкото за къща в дълбоката провинция, а в много обезлюдени села в Европа има програми по които ти дават къща и ти плащат за да се нанесеш в нея.

    13:37 16.06.2026

  • 8 ипотекар

    4 1 Отговор
    Тепърва лихвите по ипотеките ще се покачат .Състезанието ще се казва "Кой по- бързо ще върне ключовете на банката "

    Коментиран от #9

    14:02 16.06.2026

  • 9 иии

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "ипотекар":

    И теб това какво те грее, като се срине цялата икономика и останеш без пари и за хляб? Тогава ли ще си купиш имот?

    14:11 16.06.2026

  • 10 Щото

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "1488":

    ги утилизират на фронта е Украйна. По регионите цели села пустеят, няма хора.

    14:11 16.06.2026

  • 11 Механик

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Явно богатите в клуба на богатите не са богати толкова, че да живеят човешки. Тия докато не ни докарат да живеем като тях (като клошари), няма да ни оставят намира.
    Даже и любимите ни банани вече са по 4 евро килото и то само когато са на промоция.

    14:27 16.06.2026