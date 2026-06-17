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Цената на ремонта на балната зала на Тръмп достигна 600 милиона долара

Цената на ремонта на балната зала на Тръмп достигна 600 милиона долара

17 Юни, 2026 13:21 587 5

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Половината от сумата ще бъде платена от държавни средства

Цената на ремонта на балната зала на Тръмп достигна 600 милиона долара - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Цената на балната зала на администрацията в Белия дом се е утроила след обявяването на амбициозния проект миналата година, достигайки близо 600 милиона долара, съобщи The Washington Post (WP), позовавайки се на проектните документи на изпълнителя.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп по-рано заяви, че нито цент от държавните средства няма да бъдат изразходвани за реализацията на проекта, който беше негова дългогодишна мечта. Всичко ще бъде финансирано, каза той, от корпоративни спонсори като Amazon, Apple, Booz Allen Hamilton и Caterpillar. Според документите обаче 307 млн. USD трябва да дойдат от федерални източници.

Множество резюмета на проекта, предоставени на Белия дом от Clark Construction, показват, според WP, че „вътрешните оценки на разходите са били значително по-високи, отколкото са признали служители на администрацията в публични изявления или съдебни документи“. Те също така посочват, че от момента, в който проектът беше обявен, се предполагаше, че работата ще бъде "до голяма степен финансирана от данъкоплатците", отбелязва изданието.

Администрацията все още не е отговорила на съобщенията за преразход или използване на средства на данъкоплатците. Clark Construction също не коментира ситуацията, като посъветва заинтересованите да отправят въпроси към Белия дом.

Според говорителя на Белия дом Дейвис Ингъл, „президентът Тръмп и щедрите американски патриоти отделят около 400 млн. USD за изграждането на балната зала, която ще осигури безопасна и подходяща обстановка за президентите за поколения напред“. „Проектът за модернизация на Източното крило е неразривно свързан със сигурността на президента, територията на Белия дом и определена инфраструктура за сигурност“, добави той.

Както беше съобщено по-рано, строителството на балната зала е планирано да приключи през лятото на 2028 г. Новата сграда ще може да побере до 650 души.

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САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДС Терзиев

    1 0 Отговор
    За Евровизия ще бъде готова.

    13:22 17.06.2026

  • 2 Аз Кочо

    2 1 Отговор
    "Цената на ремонта на балната зала на Тръмп достигна 600 милиона долара"

    Почти колкото на вила без канализация в Бояна.

    13:23 17.06.2026

  • 3 Зевс

    2 0 Отговор
    Висока е цената, но въпроса е какво се строи тайно под нея ;)

    13:28 17.06.2026

  • 4 Цеко сифоня

    1 0 Отговор
    С тия пари може да вдигнат пирамида по-голяма от Хеопсовата и да мумифицират дедо Дончо още сега, докато не е изперкал съвсем.

    14:03 17.06.2026

  • 5 Аз кочо

    0 0 Отговор
    Тоя се отживия, а ас се чудя как да си платя наема

    14:21 17.06.2026