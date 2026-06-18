Тръмп: Няма основания за съдебен иск срещу строителството на балната зала

Президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира съдебния иск срещу строителството на нови сгради на територията на Белия дом, включително балната зала, заявявайки, че ищецът няма правно основание за подаване на жалбата.

„Жената, която ме съди, няма абсолютно никакви основания. Този случай никога не трябва да съществува и е сериозно вреден за страната ни“, написа американският лидер в Truth Social. Той не предостави подробности за съдебния иск.

Тръмп също така подчерта, че работата по новата бална зала е по график и в рамките на бюджета. Той отбеляза, че проектът включва редица съоръжения, свързани с националната сигурност, включително инфраструктура за дронове.

Както беше съобщено по-рано, строителството на балната зала е планирано да завърши през лятото на 2028 г. Новата структура ще може да побере до 650 души.

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