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Тръмп: Няма основания за съдебен иск срещу строителството на балната зала

Тръмп: Няма основания за съдебен иск срещу строителството на балната зала

18 Юни, 2026 10:47 422 3

  • бална зала-
  • белия дом-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • строителство

Работата по изграждането й върви по график

Тръмп: Няма основания за съдебен иск срещу строителството на балната зала - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира съдебния иск срещу строителството на нови сгради на територията на Белия дом, включително балната зала, заявявайки, че ищецът няма правно основание за подаване на жалбата.

„Жената, която ме съди, няма абсолютно никакви основания. Този случай никога не трябва да съществува и е сериозно вреден за страната ни“, написа американският лидер в Truth Social. Той не предостави подробности за съдебния иск.

Тръмп също така подчерта, че работата по новата бална зала е по график и в рамките на бюджета. Той отбеляза, че проектът включва редица съоръжения, свързани с националната сигурност, включително инфраструктура за дронове.

Както беше съобщено по-рано, строителството на балната зала е планирано да завърши през лятото на 2028 г. Новата структура ще може да побере до 650 души.

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САЩ
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  • 1 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Американското Баба Алино.

    10:48 18.06.2026

  • 2 Наблюдател

    1 0 Отговор
    Бална зала колкото целия Бял дом, за големи красиви балове, цялата златна, златен Овален кабинет, да очакваме и красива златна статуя на Тръмп на ливадата.

    11:02 18.06.2026

  • 3 скфй

    0 0 Отговор
    тоз направи САЩ за смях пред целият свят

    11:47 18.06.2026