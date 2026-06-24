Високите лихви по ипотечни заеми сринаха продажбите на жилища в САЩ

Продажбите на нови еднофамилни жилища в САЩ са се понижили неочаквано през май, което е пореден сигнал, че високите ипотечни лихви продължават да оказват натиск върху жилищния пазар, съобщава аг. Bloomberg, позовавайки се на данни на американското Министерство на търговията.

Продажбите са намалели с 6,3% спрямо предходния месец до сезонно изгладен годишен темп от 623 000 жилища. Резултатът е значително под средните прогнози на икономистите, които очакваха ръст на пазара.

Според анализатори, основната причина за по-слабото представяне остават ипотечните кредити с лихви около и над 6,5%, които продължават да ограничават достъпността на жилищата за голяма част от американските домакинства. Високите цени на имотите също допринасят за предпазливостта сред купувачите.

Данните показват спад в продажбите в повечето региони на страната, като най-сериозно е понижението в южните щати, които традиционно формират най-големия дял от пазара на ново строителство.

В същото време предлагането на нови жилища остава близо до най-високите си нива от години. Това създава допълнителен натиск върху строителните компании, които все по-често предлагат стимули на купувачите под формата на намаления, покриване на част от разходите по финансиране или временни отстъпки по ипотечните лихви.

Въпреки слабите данни за май, жилищният сектор продължава да се възползва от ограниченото предлагане на съществуващи жилища. Много собственици не желаят да продават имотите си, тъй като са финансирали покупките си при значително по-ниски лихвени проценти през последните години.

Икономистите очакват жилищният пазар да остане под натиск през втората половина на 2026 г., освен ако Федералният резерв не предприеме по-сериозни стъпки към намаляване на лихвените проценти. Засега обаче устойчивият пазар на труда и все още високата инфлация ограничават възможностите за по-бързо облекчаване на паричната политика.

Новите данни потвърждават, че американският жилищен сектор продължава да се движи между силното търсене на жилища и предизвикателството на високите разходи по финансиране, които остават ключова пречка пред потенциалните купувачи.

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