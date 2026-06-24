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Високите лихви по ипотечни заеми сринаха продажбите на жилища в САЩ

Високите лихви по ипотечни заеми сринаха продажбите на жилища в САЩ

24 Юни, 2026 18:27 764 8

  • сащ

Сделките са се понижили със 6.3% на месечна база

Високите лихви по ипотечни заеми сринаха продажбите на жилища в САЩ - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Продажбите на нови еднофамилни жилища в САЩ са се понижили неочаквано през май, което е пореден сигнал, че високите ипотечни лихви продължават да оказват натиск върху жилищния пазар, съобщава аг. Bloomberg, позовавайки се на данни на американското Министерство на търговията.

Продажбите са намалели с 6,3% спрямо предходния месец до сезонно изгладен годишен темп от 623 000 жилища. Резултатът е значително под средните прогнози на икономистите, които очакваха ръст на пазара.

Според анализатори, основната причина за по-слабото представяне остават ипотечните кредити с лихви около и над 6,5%, които продължават да ограничават достъпността на жилищата за голяма част от американските домакинства. Високите цени на имотите също допринасят за предпазливостта сред купувачите.

Данните показват спад в продажбите в повечето региони на страната, като най-сериозно е понижението в южните щати, които традиционно формират най-големия дял от пазара на ново строителство.

В същото време предлагането на нови жилища остава близо до най-високите си нива от години. Това създава допълнителен натиск върху строителните компании, които все по-често предлагат стимули на купувачите под формата на намаления, покриване на част от разходите по финансиране или временни отстъпки по ипотечните лихви.

Въпреки слабите данни за май, жилищният сектор продължава да се възползва от ограниченото предлагане на съществуващи жилища. Много собственици не желаят да продават имотите си, тъй като са финансирали покупките си при значително по-ниски лихвени проценти през последните години.

Икономистите очакват жилищният пазар да остане под натиск през втората половина на 2026 г., освен ако Федералният резерв не предприеме по-сериозни стъпки към намаляване на лихвените проценти. Засега обаче устойчивият пазар на труда и все още високата инфлация ограничават възможностите за по-бързо облекчаване на паричната политика.

Новите данни потвърждават, че американският жилищен сектор продължава да се движи между силното търсене на жилища и предизвикателството на високите разходи по финансиране, които остават ключова пречка пред потенциалните купувачи.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 4 Отговор
    В България Радевисти ще сринат пазара с наследствени данъци като в Германия и такса за необитаема стая като в Англия.

    18:34 24.06.2026

  • 2 Тома

    6 0 Отговор
    Това не се отнася за българския пазар.При нас всичко е 6.Цените са рекордни за строители и брокери

    18:35 24.06.2026

  • 3 хехе

    3 0 Отговор
    дреме ми за тях точно толкова, колкото на тях за нас.

    Коментиран от #4

    18:37 24.06.2026

  • 4 честен ционист

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "хехе":

    Да, но ако Радев договори падане на визите и земе та се втурнете всички затам, ще ти задреме набързо, като ти връчат палатката.

    18:38 24.06.2026

  • 5 Kaлпазанин

    2 2 Отговор
    Никой не иска вече да живее в обор

    Коментиран от #8

    18:46 24.06.2026

  • 6 кравария

    2 2 Отговор
    изтече в канала!!!

    18:54 24.06.2026

  • 7 гледам и невярвам на ушите си

    1 1 Отговор
    Това Миленчето ли го е написала/ т.е. превела?

    19:07 24.06.2026

  • 8 ама ти реши

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Kaлпазанин":

    Че само там имотния пазар се спихва ли?
    Много си далече от истината. Там ще преживеят настинка, по-несвободните пазари ще изпаднат в тежки гърчове, веднага след като контролиращите ги непазарно изпуснат юздите.

    19:10 24.06.2026