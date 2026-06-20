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Проследиха "пулса" на шест големи града, посредством сателити

Проследиха "пулса" на шест големи града, посредством сателити

20 Юни, 2026 08:35 905 4

  • мегаполиси-
  • гладове-
  • сателити-
  • пулс-
  • живот-
  • динамика

Това са Дубай, Лагос, Мексико Сити, Мумбай, Сиатъл и Шънджън

Проследиха "пулса" на шест големи града, посредством сателити - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Учени са установили характерен „градски пулс“ на шест големи града по света чрез анализ на сателитни изображения с висока честота, предаде Ройтерс.

Изследването обхваща Дубай, Лагос, Мексико Сити, Мумбай, Сиатъл и Шънджън и предлага нов подход за проследяване на урбанизацията в почти реално време. Резултатите са публикувани в научно списание.

Досега процесите на градско развитие обикновено са били оценявани чрез данни като преброяване на населението, икономически показатели или карти на разширяването на градската територия. Според авторите на изследването тези показатели дават непълна картина за динамиката на градовете.

Екипът е използвал данни от спътниците Landsat на НАСА и Sentinel-2 на Европейската космическа агенция, за да проследява строителството, събарянето на сгради, инфраструктурните проекти и навлизането на градската среда в зелените площи, уточнява БТА.

Изследователите установяват, че урбанизацията не протича плавно и равномерно, а се характеризира с внезапни скокове, цикли на ускорено развитие и застой, както и с различни темпове на промяна в отделните квартали на един и същ град.

Най-интензивен растеж е отчетен в китайския мегаполис Шънджън, който за няколко десетилетия се превръща от рибарско селище край Хонконг в мегаполис. Според изследователите това се дължи на мащабна и координирана държавна мобилизация на капитали. Дубай, от друга страна, се отличава с резки пикове, свързани с мащабни инвестиционни проекти. В Лагос развитието е по-фрагментирано, а Сиатъл показва модел на пазарно мотивирано обновяване и уплътняване на градската среда.

Мумбай и Мексико Сити са сред градовете, които са показали най-голяма устойчивост по време на глобални сътресения като пандемията от ковид, отбелязват още авторите.

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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Амадо Вуев

    3 0 Отговор
    Какви пулсуве какви мулсове вее , ас от пет месеца не моа да прудам един квъдратен милиметар тухла вее

    Коментиран от #2, #3

    09:28 20.06.2026

  • 2 Аз съм жена ти

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Амадо Вуев":

    Язе кату ти говорих да продаваш.и да станем милионери преди 2 години ти съ назлъндишвъши и чака да станеш милиардер. Е са на ши се бутаме с бабата и дядото у таз мидина чирупкъ НО с две бани

    10:37 20.06.2026

  • 3 Плачко

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Амадо Вуев":

    Не плачи на чуж гроб ривере кочов , батко се е оградил яко с моето фемили сме на ултраолинклузив 4+ звезди на Сънито , само царевица копувам на детето другото ми е сичко платено, лукс бате лукс за който може да си го позволи , за тебе у децката качамак от маминиа хахаха

    Коментиран от #4

    10:51 20.06.2026

  • 4 Аз Старият Кочо

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Плачко":

    Какъв слънчак ве, нали тр видех сутринта как се изнизваш от кашона на гарата с две ребра от чугунен радиатор под мишка да одиш да ги върнеш за скраб.хахах, па си сънувал хахах

    10:55 20.06.2026