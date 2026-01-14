Високият интерес към панелките доведе до значителното им поскъпване през 2025 година

Интензивното строителство на жилища през последните 3-4 години в София и създаването буквално на нови квартали в покрайнините на столицата оставя впечатление, че акцентът на купувачите е върху апартаменти, които се строят или току що новопостроени такива. Данните на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) обаче показват друга тенденция. През изминалата година близо 35% от покупко-продажбите са с панелки. Въпреки алармирането на експерти, че повечето сгради от този тип са с изтичащ или дори изтекъл срок на експлоатация те не само продължават да са в полезрението на купувачите, но и се търгуват доста успешно. Причините за това са две. На първо място по-ниските цени, независимо от факта, че през последните 12 месеца се отчита поскъпване от близо %, по данни на най-големия сайт за недвижими имоти у нас imot.bg. На второ място доброто вътрешно разпределение. Архитектурно апартаментите в повечето случаи се оказват по-функционални от новото строителство, коментират анализатори.
Данните показват, че двустайните жилища в панелните квартали са поскъпнали по-силно от тристайните, което до голяма степен отразява потребителската логика на пазара. Тяхното предимство е двойно: по-ниска крайна цена за покупка и висока ликвидност при отдаване под наем.
Малките жилища поскъпват повече, защото обслужват три типа търсене – първо жилище, инвестиция и наемен продукт.
Средно със 16% е увеличението при 2-стайните апартаменти в столичните квартали с най-много на брой панелни жилища, сочат данните на imot.bg. Средната цена в началото на миналата година в посочените квартали е била 1950 EUR/кв.м, а в началото на текущата вече е 2270 EUR/кв.м. В райони като Младост 4, Надежда 3 и Овча купел 1 процентът на поскъпване достига 30%. Почти без промяна остават цените на този тип имоти в Дружба 2, Младост 2 и Надежда 1. Увеличението е не повече от 4%. Причината е, че и в трите посочени района има наличие на метро, а предлагането е силно ограничено – два фактора, които са довели до достигане на своеобразен „таван“ при цената на квадратен метър жилищна площ.
При 3-стайните жилища ръстът е от 1811 EUR/кв.м. през януари 2025 г. до 2133 EUR/кв.м през първия месец на 2026-та, или средно увеличение от 17%. Силното сегментиране и тук е налице. Така например в Люлин има поевтиняване в рамките на около 4% в рамките на изминалите 12 месеца и едва 3% увеличение в Люлин 3 и 10. В четвърта, седма и осма част обаче се наблюдава повишение между 23% и 27%, сочат данните на imot.bg.
Най-силно поскъпване при 3-стайните жилища в панелните комплекси се наблюдава в Младост 3 - 36% и Надежда 3 - 30%.
Панелните жилища от години бяха разглеждани като „резервен бюджетен сегмент“ на пазара. През изминалата година обаче картината се промени. Данните от 2025–2026 г. показват, че на места те вече функционират като ликвиден и инвестиционен продукт.
Изводите, които правят анализатори са няколко:
- Панелните квартали са новият двигател на ценовия ръст — процентно изпреварват централните райони и новото строителство в много подзони.
- Двустайните апартаменти са най-търсените жилища на панелния пазар, благодарение на комбинацията от достъпност и ликвидност.
- Младост, Надежда и Овча купел се превръщат в най-динамичните панелни хъбове, като вече не могат да се разглеждат като „евтина периферия“.
- Люлин демонстрира вътрешно сегментиране, което е знак за узряване на пазара и микролокационно ценообразуване.
- Панелката вече не се разглежда като компромис, а като избор за инвестиция, за първи дом и за наем.
В действителност се оказва, че плюсовете на панелните жилища не са за подценяване - като се започне от околната среда и налична инфраструктура и се стигне до степента на земетръс. Оказва се, че при земетресение те са по-устойчиви, отколкото сградите строени в зората на демокрацията през 90-те години на миналия век. Да - често се говори, че животът на панелките е свършил или е към своя край. Според експерти, този вид конструкция има остатъчен ресурс от 20-30 години, а купувачите не споделят притеснения относно това при покупката им.
Цени на 2- и 3-стайни жилища в квартали на София с
най-много панелно строителство (в EUR/кв.м.)
|2-стайни
|3-стайни
|общо
|квартал
|яну.25
|яну.26
|изм. %
|яну.25
|яну.26
|изм. %
|яну.25
|яну.26
|изм. %
|Дружба 1
|2 077
|2 588
|24
|1 725
|2 004
|16
|1 977
|2 383
|20
|Дружба 2
|2 201
|2 228
|1
|2 144
|2 424
|13
|2 175
|2 304
|5
|Люлин 1
|1 703
|1 927
|13
|1 941
|1 867
|-4
|1 930
|2 010
|4
|Люлин 2
|1 811
|1 995
|10
|1 615
|1 885
|16
|1 651
|1 873
|13
|Люлин 3
|1 948
|2 181
|11
|2 022
|2 087
|3
|1 985
|2 158
|8
|Люлин 4
|1 842
|2 250
|22
|1 506
|1 896
|25
|1 677
|2 050
|22
|Люлин 5
|1 563
|1 782
|14
|1 555
|1 718
|10
|1 556
|1 751
|12
|Люлин 6
|1 649
|1 974
|19
|1 454
|1 682
|15
|1 572
|1 907
|21
|Люлин 7
|2 077
|2 312
|11
|1 622
|1 998
|23
|2 070
|2 233
|7
|Люлин 8
|1 750
|2 074
|18
|1 608
|2 056
|27
|1 711
|2 058
|20
|Люлин 9
|1 777
|2 223
|25
|1 504
|1 832
|21
|1 677
|2 060
|22
|Люлин 10
|2 277
|1 746
|-24
|1 730
|1 798
|3
|1 902
|1 754
|-8
|Люлин - център
|1 815
|1 992
|9
|1 682
|1 979
|17
|1 678
|1 952
|16
|Младост 1
|2 262
|2 775
|22
|2 254
|2 527
|12
|2 249
|2 564
|14
|Младост 1А
|2 094
|2 813
|34
|2 269
|2 645
|16
|2 192
|2 592
|18
|Младост 2
|2 447
|2 566
|4
|2 254
|2 558
|13
|2 268
|2 569
|13
|Младост 3
|2 379
|2 687
|12
|2 277
|3 108
|36
|2 314
|2 931
|26
|Младост 4
|2 064
|2 698
|30
|1 913
|2 257
|17
|1 986
|2 276
|14
|Надежда 1
|2 211
|2 308
|4
|1 827
|2 143
|17
|2 138
|2 293
|7
|Надежда 2
|1 901
|2 546
|33
|1 741
|2 218
|23
|1 877
|2 390
|27
|Надежда 3
|1 786
|2 314
|29
|1 777
|2 313
|30
|1 777
|2 313
|30
|Надежда 4
|1 869
|2 168
|15
|1 754
|2 086
|18
|1 854
|2 168
|16
|Овча купел
|1 837
|2 264
|23
|1 759
|2 183
|24
|1 802
|2 186
|21
|Овча купел 1
|1 674
|2 195
|31
|1 656
|2 099
|26
|1 656
|2 109
|27
|Овча купел 2
|1 757
|2 148
|22
|1 699
|1 964
|15
|1 700
|2 019
|18
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
1 Последния Софиянец
17:07 14.01.2026
2 Панелка си заслужава
Коментиран от #14
17:08 14.01.2026
3 честен ционист
Коментиран от #27
17:10 14.01.2026
4 Верният
Коментиран от #5
17:12 14.01.2026
5 в клуба на богатите цените само растат
До коментар #4 от "Верният":И как ще поевтинеят като туба 11л вода се продава за 6 евро?
Коментиран от #8, #16
17:13 14.01.2026
6 хайде
17:16 14.01.2026
7 то на
Ей там с панелките ще е поредния грабеж над българския народ.
Някой експерт ще каже че дадена сграда е компроментирана и хората трябва да се изнасят, блока се бута и някой граби земята, а българина ще се превърне в бездомник.
Коментиран от #13, #17, #30
17:22 14.01.2026
8 Водата
До коментар #5 от "в клуба на богатите цените само растат":Ще замине за Украйна, парите за жилищата - също! Само ще остане, да дължите!
17:24 14.01.2026
9 37т
Коментиран от #18, #32
17:39 14.01.2026
10 питам само
Коментиран от #12, #19
17:41 14.01.2026
11 Къде
Коментиран от #15, #20
17:42 14.01.2026
12 Чери
До коментар #10 от "питам само":статията. Има кой очевидно. 30% от сделките са с панелки, а 2025 имаше рекорден брой сделки в София.
17:43 14.01.2026
13 Защо
До коментар #7 от "то на":в бездомник? Ще дойде да живее под наем при мен. Аз имам апартаменти ново строителство и ги отдавам под наем (но никога не ги продавам, хехе)
Коментиран от #21, #22
17:44 14.01.2026
14 Тъп Глупънсбъркър
До коментар #2 от "Панелка си заслужава":Както го е рекъл народът: "Като няма риба и ракът е риба" . Демек в нашия случай "Като нема пари за новичко може и панел" . Освен това заслужава ли си да се заробиш до живот да изплащаш заем за тухли и бетон? На село по-добре ама политиката закри селото, като икономическа единица и му вмени затихващи функции и там не става без доходи и поминък, освен ако не си дигитален номад.
Коментиран от #52
17:45 14.01.2026
15 Гост
До коментар #11 от "Къде":Не слушай тук никой,защото ще си под наем до живот.Дали ново,старо или панелка, важното е да имаш покрив над главата
17:58 14.01.2026
16 Аз Кочо
До коментар #5 от "в клуба на богатите цените само растат":Докато има балъци ще има и тарикати които да им изтръскват забогателите жобчитъ
18:04 14.01.2026
17 Вуе
До коментар #7 от "то на":Не спря да мечтаеш моме хахаха
18:06 14.01.2026
18 Аз Кочо
До коментар #9 от "37т":Панелката е френско изобретение, има там в Германия, Белгия и в цяла източна Европа а ако броиш Русия з Европа и там е пълно с панелки
18:08 14.01.2026
19 Гост
До коментар #10 от "питам само":Хахаха ти как мислиш
Хората предпочитат панелките
Намери и прочети статията
Дневник бг
10.01.26, 16:12
Една трета от продадените жилища в София са панелни, показват данни на Боян Юруков
Коментиран от #23, #26
18:10 14.01.2026
20 Аз Кочо
До коментар #11 от "Къде":Признавам вуе цинити в най бедната страна в ЕС явно никога няма да паднат защото тая страна е пълна с вуета които плащат за несъществуващи м2 пари, като парите които плащат гражданите на богатите държави. Цените никога може да не паднат в България но ви чакат дълги години на глад и мизерия за да си плащате кредитите. Да сте живи и здрави за да могат банките да ви водят на каишка и най вече молете се да рецесията да позакъснее преди да останете безработни и в кашони по гарите хахаба
18:15 14.01.2026
22 Ти моме
До коментар #13 от "Защо":Имаш с ра м ни въ ш ки и много мечти в главътъ
18:18 14.01.2026
23 Хората
До коментар #19 от "Гост":Нека да уточним,за кои хора иде реч.За кои хора говорим.За полезните,които са над една трета или за безполезните,достигащи почти две трети?
Коментиран от #24
18:35 14.01.2026
24 Гост
До коментар #23 от "Хората":1,Намери статията която ти дадох
2.прочети цялата статия.
3 и ще си отговориш на въпроса.
18:38 14.01.2026
25 Експерт
19:11 14.01.2026
26 и какво от това
До коментар #19 от "Гост":Една трета от жилиата са панелки по принцип. Една трета от прдажбите са панелни. Отделно те вървят 20% по-евтино.
Следователно, тук не можем да говорим за предпочитание, а за липса на срога стигма. И толкова.
Впечатляващо е как в София ужасни сгради в ужасно състояние и вид, на по 60-70 години минават за "елитни". Това са пари на вятъра. Особено като се има предвид, че жилища има празни за поне 200 000 новодоци, а такива не се виждат.
Коментиран от #29
19:12 14.01.2026
27 Експерт
До коментар #3 от "честен ционист":Холът е стая.
Кухнята не е.
Две спални, хол и кухня са тристайно жилище с кухня.
Коментиран от #28, #31
19:14 14.01.2026
28 честен ционист
До коментар #27 от "Експерт":Глупости. Колко стайно е едно жилище зависи от броя на спалните. Така е навсякъде по света. Изглежда само Ганя се прави на много интересен.
Коментиран от #35, #53
19:17 14.01.2026
29 Бай баламур
До коментар #26 от "и какво от това":Да, така е.
Сега ми посочи едно астрална по света където новото строителство е с минус 20-40 м2 отчетени като общи части. Също и дебелина на стените в тези липсващи м2. После посочи ми една страна по света в която ново строителство се предлага на замазка и тапи. Освен това има ли възможност нова сграда на запад са получи акт 16 след като всички знаят че е имало кражба на материали чрез намаляване на количествата или по евтино материали?
Коментиран от #34
19:19 14.01.2026
30 Експерт
До коментар #7 от "то на":Много от панелките бяха санирани. И тух е заровено кучето!
По сбърканите български престави, санирането се изчерпва с лепене на студопор.
В действителност, ЕС отпускаше пари за истинско саниране, което е главно укрепване на панелните връзки, смяна на дограма, подмяна на ВиК и ел инсталации и чак на финала - топлоизолация на фасадата.
По документ, санираната панелка е минала всичко това, включително и укрепването на панелните връзки, за което й се удължава експлоатационният срок с няколко десетилетия и строителните експерти няма да я закачат.
В действителност, обаче, ганьовските строителни фирми не укрепваха нищо, но кой ще ти рови под вече налепеният студопор, да търси и да проверява. Бая милиончета се прибраха от спестената технология, което обяснява и големият им зор да те уговарят, да ти санират панелката.
19:20 14.01.2026
31 Тръпчо
До коментар #27 от "Експерт":Не, кухнята и ХОЛА са стаи. Спалните се броят и затова в обявите на запад се казва колко стаи има и колко спални. Хол кухня и две спални се обозначава като четиристаен с две спални
Коментиран от #33, #36
19:22 14.01.2026
32 има
До коментар #9 от "37т":Стилът е модернизъм. Между ПСВ и годинит след 2СВ.
Според ИИ панелките са дбраи нвестиция ако са до 50 годишни и ако са 50% по-евтини.
200-400 евро на м2 трябвало да се има предвид за реновация в перспектива и да се вземе предвид неудобството от съответната ремонта дейност.
19:23 14.01.2026
33 честен ционист
До коментар #31 от "Тръпчо":В обявите се посочва само броя на спалните: studio, 2-room, 3-room, 4-room
Коментиран от #38
19:24 14.01.2026
34 няма такава
До коментар #29 от "Бай баламур":Проверих дори Азия и Африка.
Новото им стоителство е такова - тения едностаен е нашия тристаен разширен. Качеството е топ там. Което е срам.
Ако за това говорим, едина панелка 70м2 е равна на една ново строителство 110м2.
19:25 14.01.2026
35 Експерт
До коментар #28 от "честен ционист":Объркал си се. По света не казват колко стаи има жилището, а колко спални има. И под "по света", вероятно имаш предвид в щатите.
Едно жилище може да има две спални, хол, кабинет, трапезария и отделно кухня. Дали по света ще го пишат двустайно?
Коментиран от #37
19:27 14.01.2026
36 Експерт
До коментар #31 от "Тръпчо":Аман с това "на запад това", "на запад, онова"..... "пък на запад как били викали на мъжкото магаре.....".
Тук е България. Тристаен означава две спални и хол.
На запад имат 33 пола.
Коментиран от #39
19:29 14.01.2026
37 друг един
До коментар #35 от "Експерт":Жилището е тристайно ако има една спалня , бокс и баня. А ако терасата е по-широка от един метър е четиристайно по родния критерий.
Сега майтапа на страна: Жилище което няма обособени стаи е студио а не апартамент. От там нататък се смята колко спални има , да. Не само в щатите и в Германия са такивао бявите. Жилище 2 спални в Берлин тука ще ги сметнат 150 кв м.
19:34 14.01.2026
38 Тръпчо
До коментар #33 от "честен ционист":Иди на реалтор, на зилоу, на идеалиста и провери
19:38 14.01.2026
39 Тропчо
До коментар #36 от "Експерт":Когато на запад е имало сгради с апартаменти в София е имало къщи от плетеница и кравешка тор. Като ме ти харесва световното статукво стои си у бг и си фантазирай лупости
19:41 14.01.2026
40 Тръпчо
С това спора ми с вас приключва
Коментиран от #41
19:44 14.01.2026
41 Тръпчо
До коментар #40 от "Тръпчо":Това е офертата
Коментиран от #43
19:44 14.01.2026
42 Тръпчо
Хола и кухнята са на едно и има отделна спалня.
Жилището е обозначено като жилище с две стаи (хол+кухня = 1 стая) и една спалня = на втората стая .
Сащ и Канада е същото.
Коментиран от #44
19:49 14.01.2026
43 Експерт
До коментар #41 от "Тръпчо":Вземай го. Какво чакаш?
Само трябва да обявиш плевнята в Пишурка за 550 000 €, и го купуваш.
Коментиран от #45
19:51 14.01.2026
44 Експерт
До коментар #42 от "Тръпчо":Нали и аз така ги броя, бе.
Хол и спалня = 2 стаи.
Коментиран от #46
19:52 14.01.2026
45 Тръпчо
До коментар #43 от "Експерт":Това беше първото което видях а ти пак бягаш от същината на спора, кога бе вуе ще си признаеш че нищо не знаеш?
19:52 14.01.2026
46 Брато
До коментар #44 от "Експерт":Ти добре ли си?
Хол+ кухня на едно е ЕДНА СТАЯ.
+ 1 СПАЛНЯ = ЖИЛИЩЕ С ДВЕ СТАИ
АКО ХОЛА И КУХНЯТА БЯХА ОТДЕЛНИ И ИМАШЕ 2 СПАЛНИ ЖИЛИЩЕТО ЩЕШЕ ДА Е ЧЕТИРИСТАЙНО С ДВЕ СПАЛНИ
19:54 14.01.2026
47 Тръпчо
19:59 14.01.2026
48 теню
Коментиран от #49
20:28 14.01.2026
49 Панелката е ФРЕНСКО ИЗОБРЕТЕНИЕ А НЕ РУС
До коментар #48 от "теню":Панелките е френско изобретение със съветска трактовка
Един от абсолютните символи на комунизма всъщност е... френско изобретение.
Непосредствено след Втората световна война в Европа липсват и материали, и достатъчно квалифицирани строителни работници. Подтикнат от това, през 1948 г. френският инженер Реймон Камю представя технологията за построяването на панелните блокове.
Това са тежки, но лесно сглобяеми конструкции, които ще осигурят жилища за мнозина в следвоенна Европа.
Изобретението на Камю - панелните блокове - бързо е одобрено от френското правителство, което има идеята да строи по 20 хиляди жилища месечно.
Системата на френския инженер се възприема и в Белгия, Австрия, Германия, Испания и други страни.
До средата на 60-те години само във Франция има 16 фабрики, които произвеждат панели и нужните за конструкцията елементи. Фабрики има и във Великобритания, Германия, Италия и Алжир.
20:35 14.01.2026
50 тома
20:44 14.01.2026
52 Трап
До коментар #14 от "Тъп Глупънсбъркър":Човек трябва да живеее в къща с двор. И далеч от това гето наречено град. Живот на свобода и сред природа - най- голямата ми мечта.
21:05 14.01.2026
53 Тоя па
До коментар #28 от "честен ционист":Стаите са си стаи, без значение колко от тях са спални. В панелките двустайните апартаменти се харчат най-много, защото на практика повечето от тях са с кухни, превърнати в спални, а едната от двете им тераси е превърната в кухненски бокс. Ако още не е направено това, може да се направи много лесно и почти за без пари. Правил съм го и знам какво говоря. В новото строителство по правило няма обособени отделни кухни, а в хола се намира и кухненският бокс. С други думи панелките се предпочитат защото при покупката им плащаш реална квадратура, стаите са с нормални за обитаване размери, конструкцията наистина е по-издръжлива при земетресения и са с по-удачно разпределение за оползотворяване на обема. В новото строителство немалка част от продаваната квадратура е на практика в стените и не може да се ползва ефективно. Докато ходех на огледи в блокове ново строителство се нагледах на стаи, които са с квадратурата на една тераса в панелен блок. А пък терасите в новото строителство са по-малки от кенеф в панелка. Колкото да излезе един човек да изпуши цигара. И всички приказки, че панелките са на края на живота си, са чиста проба манипулация, за да се подготви общественото мнение за момента, в който ще ги обявят за опасни и ще ги посочат за събаряне. За да построят на мястото им нови блокове. А истината е, че бетонът стяга в продължение на 50 години, демек толкова време му трябва да постигне най-високата си якост. След това следват десетки години живот. Ако един па
Коментиран от #54
23:04 14.01.2026
54 Тоя па
До коментар #53 от "Тоя па":Ако един панелен блок е сглобен както се изисква по спецификация и да не надживее останалите, ще изкара поне колкото тях. Защото и те са построени от бетон. Нали така? Но е по-вероятно да ги надживее, защото по времето, когато се правеха панелите, изискванията към бетона и желязото в панелите бяха по-високи, отколкото са сега.
23:08 14.01.2026
55 да питам
08:42 15.01.2026
56 всичко подскъпва
09:01 15.01.2026