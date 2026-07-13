Високите лихви вече не спират пазара на жилища в САЩ

Продажбите на жилища в САЩ може да се активизират през лятото след продължителен период на слабост. Макар анализаторите да не очакват нов имотен бум, няколко водещи индикатора сочат, че част от купувачите започват да се връщат на пазара въпреки все още високите лихви по ипотеките.
Един от най-важните сигнали идва от ипотечния пазар. През юни обемът на т.нар. mortgage rate locks - фиксиране на лихвени условия по ипотечни кредити, достига най-високото си ниво от повече от три години. Данните на Optimal Blue показват ръст от 14% на годишна база и 10% спрямо май. Този показател се следи внимателно, защото често предхожда реалното увеличение на сделките с жилища през следващите месеци.
Подобна картина се вижда и при предварително договорените продажби. Според Redfin броят на жилищата с подписани предварителни договори също се повишава, което подсказва, че част от купувачите вече не чакат рязък спад на лихвите, а предпочитат да влязат на пазара при сегашните условия.
Причината е, че ипотечните лихви остават високи, но вече не са на пиковите си равнища. Средната лихва по ипотеките е около 6,49%, което е значително под почти 8-те процента, достигнати през 2023 г. От средата на май насам лихвите са относително стабилни, а това дава на купувачите по-голяма предвидимост при изчисляване на месечните вноски.
Въпреки това пазарът остава далеч от нормалните си нива на активност. Пролетният сезон, който традиционно е най-силен за продажбите на жилища в САЩ, завърши разочароващо. Продажбите на съществуващи жилища през юни се понижиха с 2,4% спрямо май и достигнаха годишен темп от 4,09 млн. сделки. Средната цена на жилище остана близо до рекордни равнища — 440 600 долара, което е с 1,8% повече спрямо година по-рано.
Основният проблем продължава да бъде достъпността. Високите цени, скъпите ипотечни кредити, растящите разходи за застраховки, поддръжка и данъци ограничават възможностите на много домакинства. За купувачите първо жилище ситуацията е особено трудна, тъй като месечната вноска остава значително по-висока в сравнение с периода на ниски лихви по време на пандемията.
Промяната идва от страна на нагласите. Все повече купувачи осъзнават, че връщане към ипотечни лихви от 3% в краткосрочен план е малко вероятно. Затова част от тях започват да приемат новата реалност: по-скъпо финансиране, но и малко по-голям избор на имоти в сравнение с предходните години.
Увеличаването на предлагането също помага. На някои пазари в САЩ продавачите вече са по-склонни на отстъпки, преговори и покриване на част от разходите по сделката. Това не означава спад на цените навсякъде, но дава повече пространство за договаряне, особено в региони, където предлагането се възстановява по-бързо.
За продавачите ситуацията също се променя. След години, в които жилищата се продаваха бързо и с множество оферти, сега пазарът е по-балансиран. Имотите остават по-дълго на пазара, а купувачите са по-внимателни. Това принуждава собствениците да определят по-реалистични цени и да бъдат по-гъвкави при преговорите.
Анализаторите не очакват рязък скок на сделките. По-вероятният сценарий е умерено съживяване — достатъчно, за да даде глътка въздух на брокери, кредитори, строителни компании и свързани сектори, но недостатъчно, за да промени изцяло картината на пазара.
За имотния сектор това е важен сигнал. След дълъг период на изчакване пазарът може постепенно да премине от фаза на блокаж към фаза на адаптация. Купувачите започват да свикват с по-високите лихви, продавачите — с по-реалистични очаквания, а финансовите институции — с по-предпазливо, но по-стабилно търсене.
Лятото може да се окаже тест дали американският жилищен пазар наистина започва да излиза от застоя, или временният ръст в ипотечната активност ще остане кратък епизод. Засега сигналите са предпазливо положителни: сделките не се връщат към еуфорията от предходните години, но интересът към покупка на жилище вече не изглежда напълно замразен.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шопа
09:24 13.07.2026
2 Аз Кочо
09:39 13.07.2026
3 Механик
От тия 60%, повече от половината са просто едни дървени бараки сковани насред полето.
Не знам дали всичките са с външни тоалетни, но фактите са показателни.
Ние, българите можем да се похвалим че около 86% от нас имат собствени жилища. Вярно, може да са панелки, но не са насред полето и сковани от летви.
Коментиран от #4
09:53 13.07.2026
4 Аз Кочо
До коментар #3 от "Механик":Хахах, а от тези 89 процента собственост в България колко са кирпич и плетеница? Бил ли си по селата да видиш за какви имоти става въпрос. Отделно 60 процента от населението са работещи бедни а 30 пр. са енергийно бедни. А масово жилищата са пренаселени. В Несебър и Равда например и наоколо всички е настроено по полетата.
10:05 13.07.2026
5 Леле афтОрке
10:08 13.07.2026
6 Ах ,ах
Коментиран от #7
10:10 13.07.2026
7 Аз Кочо
До коментар #6 от "Ах ,ах":Глупости, Ленар един от най големите строители в сащ предлага отстъпки и цените вече са на ниво от 2018 година. Новото върви а старото е умряло отвсякъде
Коментиран от #8
10:25 13.07.2026
8 Ах ,ах
До коментар #7 от "Аз Кочо":Може и да има някъде и такива неща да се предлагат само и само да се продаде нещо ,но като цяло собствено жилище в краварника на този етап е мечта
Коментиран от #9
10:32 13.07.2026
9 Аз Кочо
До коментар #8 от "Ах ,ах":Какво каза строителят Ленар за трудния пазар на жилища: Средната продажна цена е намаляла с 24% от пика, връщайки се към 2017
Намалете цената и те ще купят. Справяне с кризата с достъпността. Обемът на продажбите се е увеличил, но акциите са се сринали с близо 50%.
Lennar, един от най-големите строители на жилища в САЩ, отчете печалби за второто тримесечие тази вечер. Що се отнася до трудностите на пазара на жилища, те са показателни. Lennar се насочва към масовия пазар и обема на продажбите. В тази „криза на достъпността“, както често се нарича – когато никой собственик на жилище не иска домът му да стане достъпен – Lennar намалява продажните цени и натрупва стимули, за да увеличи продажбите на жилища си в един много труден пазар.
Средната продажна цена, включително стимулите, спадна допълнително, както на продадено жилище, така и на квадратен фут. Това се случи до голяма степен за сметка на брутния марж, който падна до 15,6% от 17,8% преди година и от 29,5% през второто тримесечие на 2022 г.
Средната цена на жилище, доставено през второто тримесечие, е спаднала с 4,6% на годишна база до 371 000 долара, „главно поради продължаващата слабост на пазара“ и „отразявайки приблизително 12,9% стимули, заедно с корекции на базовата цена, необходими за поддържане на обема на пазар, където достъпността остава определящата константа“, заяви компанията. Тази цена се е върнала там, където е била първоначално през 2017 г., и е намаляла с 24,4% спрямо третото три
Коментиран от #10
11:02 13.07.2026
10 Аз Кочо
До коментар #9 от "Аз Кочо":Тази цена се е върнала там, където е била първоначално през 2017 г., и е намаляла с 24,4% спрямо третото тримесечие на 2022 г.
Lennar се отказва от голяма част от брутната си печалба, нетната печалба и печалбата на акция, като предлага по-ниски цени, за да спечели пазарен дял на труден пазар, измъчван от криза на достъпността, и работи за намаляване на строителните разходи, за да смекчи ефектите от тези по-ниски цени.
А вие в България плащайте каквото ви кажат включително и 2 топки сладолед на слънчака за 35 евро хахахаха
11:03 13.07.2026