Високите лихви вече не спират пазара на жилища в САЩ

Продажбите на жилища в САЩ може да се активизират през лятото след продължителен период на слабост. Макар анализаторите да не очакват нов имотен бум, няколко водещи индикатора сочат, че част от купувачите започват да се връщат на пазара въпреки все още високите лихви по ипотеките.

Един от най-важните сигнали идва от ипотечния пазар. През юни обемът на т.нар. mortgage rate locks - фиксиране на лихвени условия по ипотечни кредити, достига най-високото си ниво от повече от три години. Данните на Optimal Blue показват ръст от 14% на годишна база и 10% спрямо май. Този показател се следи внимателно, защото често предхожда реалното увеличение на сделките с жилища през следващите месеци.

Подобна картина се вижда и при предварително договорените продажби. Според Redfin броят на жилищата с подписани предварителни договори също се повишава, което подсказва, че част от купувачите вече не чакат рязък спад на лихвите, а предпочитат да влязат на пазара при сегашните условия.

Причината е, че ипотечните лихви остават високи, но вече не са на пиковите си равнища. Средната лихва по ипотеките е около 6,49%, което е значително под почти 8-те процента, достигнати през 2023 г. От средата на май насам лихвите са относително стабилни, а това дава на купувачите по-голяма предвидимост при изчисляване на месечните вноски.

Въпреки това пазарът остава далеч от нормалните си нива на активност. Пролетният сезон, който традиционно е най-силен за продажбите на жилища в САЩ, завърши разочароващо. Продажбите на съществуващи жилища през юни се понижиха с 2,4% спрямо май и достигнаха годишен темп от 4,09 млн. сделки. Средната цена на жилище остана близо до рекордни равнища — 440 600 долара, което е с 1,8% повече спрямо година по-рано.

Основният проблем продължава да бъде достъпността. Високите цени, скъпите ипотечни кредити, растящите разходи за застраховки, поддръжка и данъци ограничават възможностите на много домакинства. За купувачите първо жилище ситуацията е особено трудна, тъй като месечната вноска остава значително по-висока в сравнение с периода на ниски лихви по време на пандемията.

Промяната идва от страна на нагласите. Все повече купувачи осъзнават, че връщане към ипотечни лихви от 3% в краткосрочен план е малко вероятно. Затова част от тях започват да приемат новата реалност: по-скъпо финансиране, но и малко по-голям избор на имоти в сравнение с предходните години.

Увеличаването на предлагането също помага. На някои пазари в САЩ продавачите вече са по-склонни на отстъпки, преговори и покриване на част от разходите по сделката. Това не означава спад на цените навсякъде, но дава повече пространство за договаряне, особено в региони, където предлагането се възстановява по-бързо.

За продавачите ситуацията също се променя. След години, в които жилищата се продаваха бързо и с множество оферти, сега пазарът е по-балансиран. Имотите остават по-дълго на пазара, а купувачите са по-внимателни. Това принуждава собствениците да определят по-реалистични цени и да бъдат по-гъвкави при преговорите.

Анализаторите не очакват рязък скок на сделките. По-вероятният сценарий е умерено съживяване — достатъчно, за да даде глътка въздух на брокери, кредитори, строителни компании и свързани сектори, но недостатъчно, за да промени изцяло картината на пазара.

За имотния сектор това е важен сигнал. След дълъг период на изчакване пазарът може постепенно да премине от фаза на блокаж към фаза на адаптация. Купувачите започват да свикват с по-високите лихви, продавачите — с по-реалистични очаквания, а финансовите институции — с по-предпазливо, но по-стабилно търсене.

Лятото може да се окаже тест дали американският жилищен пазар наистина започва да излиза от застоя, или временният ръст в ипотечната активност ще остане кратък епизод. Засега сигналите са предпазливо положителни: сделките не се връщат към еуфорията от предходните години, но интересът към покупка на жилище вече не изглежда напълно замразен.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg