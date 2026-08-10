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Още проблеми относно прехвърлянето на ракетни лицензи за Киев
  Тема: Украйна

Още проблеми относно прехвърлянето на ракетни лицензи за Киев

10 Август, 2026 11:53 1 286 20

  • украйна-
  • пентагон-
  • ракети-
  • дронове-
  • володимир зеленски

В края на юли месец американският лидер Доналд Тръмп заяви, че  Вашингтон не е взел решение дали да даде лиценз за производство на противовъздушните ракети Patriot на Украйна

Още проблеми относно прехвърлянето на ракетни лицензи за Киев - 1
The Atlantic The Atlantic The Atlantic - списание за анализи и коментари

Производителите на прехващащи ракети за Patriot, Lockheed Martin и Raytheon, изразиха своите опасения относно прехвърлянето на лицензи за тяхното производство в Украйна, съобщава The Atlantic, цитиран от Фокус.

Производителите смятат, че прехвърлянето на лиценза може да бъде потенциално неблагоприятно за тях. В Конгреса на САЩ, истинските притеснения на компаниите са, че разходите за производство на тези системи в Украйна може да са по-ниски, отколкото в Съединените щати.

Преди това президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че разполагането на производството на системи за противовъздушна отбрана Patriot в републиката след получаване на лиценз от Съединените щати ще отнеме от една до няколко години.

В края на юли месец американският лидер Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон не е взел решение дали да даде лиценз за производство на противовъздушните ракети Patriot на Украйна.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъхъ

    20 3 Отговор
    Тамааан, ще прехвърлят лицензите и няма да има кой да ги ползва?

    11:54 10.08.2026

  • 2 Дръта чанта

    18 3 Отговор
    Сичкото укри вън от България

    11:57 10.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ПРАВИЛНО

    19 1 Отговор
    ТЕ УКРАИНЦИТЕ ВЕДНАГА ЩЕ ГИ ПРЕДЛОЖАТ НА ЧЕРНИЯ ПАЗАР КАТО ДЖАВЕЛИНИТЕ И СТИНГЪРИТЕ. А И ДОКАТО УРСУЛА ПЛАЩА ПРЕСКЪПО НЯМА ЗА КАКВО ДА ГО ПРАВЯТ

    Коментиран от #14

    11:57 10.08.2026

  • 5 Доналд Дък, патарок

    19 2 Отговор
    Адашчето е пратил на Зелко един голям буркан зелен хайвер.

    11:58 10.08.2026

  • 6 Пич

    21 0 Отговор
    КазАх!!!
    На укрофашистите ще им прехвърлят само цугтромбони!!!
    Да надуват!!!

    Коментиран от #8, #17

    12:00 10.08.2026

  • 7 Констипация

    17 1 Отговор
    Къде е Кая?

    Коментиран от #15

    12:01 10.08.2026

  • 8 Антирашшст 2360

    4 11 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Фашизмът е в просия тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !

    Коментиран от #13, #19

    12:16 10.08.2026

  • 9 Овчар

    16 1 Отговор
    Факти бъдете обективни..! Историята показва че по силния владее хаоса..! В един момент и дезинформацията ще бъде наказана..! Всяка ежедневна победа на Украйна цитирана от вас обрича много хора на смърт..!

    12:19 10.08.2026

  • 10 Механик

    18 0 Отговор
    Не знам с какъв акъл трябва да си, та допуснеш, че САЩ ще дадат патента и всичкото ноу-хау на укрите.
    Първо, системата патриот не е собственост на Тръмп или на правителството на САЩ, та те да раздават лицензи. Коя фирма ще си даде ноу-хауто просто ей така и ще си създаде конкуенция? Особено в такава тънка и деликатна материя.
    Да не говорим, че при най-добро стечение на обстоятелствата и моментално даване на лиценз, в Украйна ще се произведе първата ракета някъде след между 8 и 10 години.

    12:23 10.08.2026

  • 11 Е добре де...?!

    13 0 Отговор
    Тогава защо му беше на Тръмп,да пали фитилите на Зеления,че ще му дават лиценза,като не е питал производителя и собственика на правата,,дали е съгласен ...?!

    Коментиран от #18

    12:25 10.08.2026

  • 12 Новите Братушки

    13 0 Отговор
    Кво ги кътате тези лицензи за тази прескъпа Лешова Система ?Многократно американският ветеран и специалист Тед Постол коментираж ,че успеваемоста на на Пейтриът е между 2-5 %,кой доброволно би си купил подобен суперскъп Бkkk.Луkkk,aко нямаше натиск от американски лобита на ВПК ?

    12:26 10.08.2026

  • 13 Нищо че е там

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "Антирашшст 2360":

    Но ти ще надуваш тромпета .
    На великият ,,Фюрер ,,

    12:27 10.08.2026

  • 14 И другото...!

    10 1 Отговор

    До коментар #4 от "ПРАВИЛНО":

    Укрите веднага тайно ще продадат всички тайни и технологията на производство на руснаците,защото са корумпирани и в червата си,дори...!

    12:27 10.08.2026

  • 15 А ГДЕ

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "Констипация":

    Кая КАЛНАТА ?

    12:27 10.08.2026

  • 16 бандерюгите да ги продаван евтино

    8 0 Отговор
    че разходите за производство на тези системи в Украйна може да са по-ниски,

    12:34 10.08.2026

  • 17 стоян георгиев

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Що само укрите .не може ли и аз да надувам цугтромбона ?Навремето съм бил в духовата музика в гимназията ....хахах .

    12:47 10.08.2026

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 0 Отговор

    До коментар #11 от "Е добре де...?!":

    По същата по която БайПън и Ню Ланд им раздаваха кифлички и чай❗

    12:51 10.08.2026

  • 19 Тигре Тигре

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Антирашшст 2360":

    Лука вече пресоли манджата и ми лазиш на нервите ,не се мъм лош по душа човек ,но като ми падне пердето може и да реша да те намеря и без грам съжаление собственоръчно да те оббе.сяя .....

    12:55 10.08.2026

  • 20 Мира ботокса мисирката от новаТВ

    0 0 Отговор
    Първо ще получат лиценз за производство на памперси после ще видим.

    14:06 10.08.2026

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