Още проблеми относно прехвърлянето на ракетни лицензи за Киев

Производителите на прехващащи ракети за Patriot, Lockheed Martin и Raytheon, изразиха своите опасения относно прехвърлянето на лицензи за тяхното производство в Украйна, съобщава The Atlantic, цитиран от Фокус.
Производителите смятат, че прехвърлянето на лиценза може да бъде потенциално неблагоприятно за тях. В Конгреса на САЩ, истинските притеснения на компаниите са, че разходите за производство на тези системи в Украйна може да са по-ниски, отколкото в Съединените щати.
Преди това президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че разполагането на производството на системи за противовъздушна отбрана Patriot в републиката след получаване на лиценз от Съединените щати ще отнеме от една до няколко години.
В края на юли месец американският лидер Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон не е взел решение дали да даде лиценз за производство на противовъздушните ракети Patriot на Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ъхъ
11:54 10.08.2026
2 Дръта чанта
11:57 10.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ПРАВИЛНО
Коментиран от #14
11:57 10.08.2026
5 Доналд Дък, патарок
11:58 10.08.2026
6 Пич
На укрофашистите ще им прехвърлят само цугтромбони!!!
Да надуват!!!
Коментиран от #8, #17
12:00 10.08.2026
7 Констипация
Коментиран от #15
12:01 10.08.2026
8 Антирашшст 2360
До коментар #6 от "Пич":Фашизмът е в просия тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !
Коментиран от #13, #19
12:16 10.08.2026
9 Овчар
12:19 10.08.2026
10 Механик
Първо, системата патриот не е собственост на Тръмп или на правителството на САЩ, та те да раздават лицензи. Коя фирма ще си даде ноу-хауто просто ей така и ще си създаде конкуенция? Особено в такава тънка и деликатна материя.
Да не говорим, че при най-добро стечение на обстоятелствата и моментално даване на лиценз, в Украйна ще се произведе първата ракета някъде след между 8 и 10 години.
12:23 10.08.2026
11 Е добре де...?!
Коментиран от #18
12:25 10.08.2026
12 Новите Братушки
12:26 10.08.2026
13 Нищо че е там
До коментар #8 от "Антирашшст 2360":Но ти ще надуваш тромпета .
На великият ,,Фюрер ,,
12:27 10.08.2026
14 И другото...!
До коментар #4 от "ПРАВИЛНО":Укрите веднага тайно ще продадат всички тайни и технологията на производство на руснаците,защото са корумпирани и в червата си,дори...!
12:27 10.08.2026
15 А ГДЕ
До коментар #7 от "Констипация":Кая КАЛНАТА ?
12:27 10.08.2026
16 бандерюгите да ги продаван евтино
12:34 10.08.2026
17 стоян георгиев
До коментар #6 от "Пич":Що само укрите .не може ли и аз да надувам цугтромбона ?Навремето съм бил в духовата музика в гимназията ....хахах .
12:47 10.08.2026
18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #11 от "Е добре де...?!":По същата по която БайПън и Ню Ланд им раздаваха кифлички и чай❗
12:51 10.08.2026
19 Тигре Тигре
До коментар #8 от "Антирашшст 2360":Лука вече пресоли манджата и ми лазиш на нервите ,не се мъм лош по душа човек ,но като ми падне пердето може и да реша да те намеря и без грам съжаление собственоръчно да те оббе.сяя .....
12:55 10.08.2026
20 Мира ботокса мисирката от новаТВ
14:06 10.08.2026