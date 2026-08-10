Още проблеми относно прехвърлянето на ракетни лицензи за Киев

Производителите на прехващащи ракети за Patriot, Lockheed Martin и Raytheon, изразиха своите опасения относно прехвърлянето на лицензи за тяхното производство в Украйна, съобщава The Atlantic, цитиран от Фокус.

Производителите смятат, че прехвърлянето на лиценза може да бъде потенциално неблагоприятно за тях. В Конгреса на САЩ, истинските притеснения на компаниите са, че разходите за производство на тези системи в Украйна може да са по-ниски, отколкото в Съединените щати.

Преди това президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че разполагането на производството на системи за противовъздушна отбрана Patriot в републиката след получаване на лиценз от Съединените щати ще отнеме от една до няколко години.

В края на юли месец американският лидер Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон не е взел решение дали да даде лиценз за производство на противовъздушните ракети Patriot на Украйна.