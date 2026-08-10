„Ако ме видиш, плачи“: „Гладни камъни“ се появиха в Германия заради рекордно плитки реки

Продължителната суша и необичайно ниските водни нива на германските реки отново извадиха на показ т.нар. „гладни камъни“ – исторически знаци, които в миналото са предупреждавали населението за тежки периоди на суша, лоша реколта и глад.

Един от най-ясните примери е по река Рейн край германския град Вормс, където ниското ниво на водата разкри камъни с издълбани надписи и години, свидетелстващи за предишни периоди на екстремна суша. Снимки от 4 август показват отново оголените каменни маркери.

Подобна е ситуацията и по Елба. В района на Пирна, Саксония, водата е спаднала толкова силно, че се е появил исторически „гладен камък“ с повече от 20 отбелязани години на ниски води, някои от които датират още от началото на XVIII век. Към 10 август нивото на Елба при Дрезден е едва около 54 сантиметра, съобщават германски медии, позовавайки се на местните власти.

Какво представляват „гладните камъни“

Т.нар. Hungersteine са големи камъни или скални образувания в речните корита, върху които поколения жители са отбелязвали годините на особено тежки засушавания. Те стават видими само когато водата спадне до изключително ниско равнище.

Надписите са служели като предупреждение към бъдещите поколения. Появата на камъните е означавала не само липса на вода, но и опасност от провалена реколта, недостиг на храна и икономически затруднения. Историята на подобни знаци в Централна Европа може да бъде проследена поне до XV век.

Един от най-известните надписи, свързван с тези камъни, гласи: „Ако ме видиш, плачи“ – мрачно послание, останало от времена, когато продължителната суша е можела пряко да доведе до глад.

Ниските води вече удрят и икономиката

Появата на историческите камъни днес има и съвсем практическо измерение. Рейн е една от най-важните транспортни артерии в Европа, но в края на юли водното му ниво падна близо до рекордно ниски стойности. Това принуждава товарните кораби да превозват по-малки количества и увеличава транспортните разходи за германската индустрия.

Заради ниските нива на Рейн германски провинции дори облекчиха част от ограниченията за товарния автомобилен транспорт, за да компенсират затрудненията при речните превози.

Засушаването засяга и други големи европейски реки. Рейн и Дунав преминават през период на изключително ниски води през лятото на 2026 г., което създава проблеми за корабоплаването, промишлеността и енергетиката в редица държави.

Така камъните, оставени преди столетия като предупреждение за идващи трудни времена, отново се показват над водата – този път на фона на поредното изключително сухо и горещо европейско лято.