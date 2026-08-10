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„Ако ме видиш, плачи“: „Гладни камъни“ се появиха в Германия заради рекордно плитки реки

„Ако ме видиш, плачи“: „Гладни камъни“ се появиха в Германия заради рекордно плитки реки

10 Август, 2026 11:43 1 596 12

  • гладни камъни-
  • плитки реки-
  • река рейн-
  • германия-
  • дунав-
  • суша

Един от най-ясните примери е по река Рейн край германския град Вормс

„Ако ме видиш, плачи“: „Гладни камъни“ се появиха в Германия заради рекордно плитки реки - 1
Снимката е илюстративна. Източник: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Продължителната суша и необичайно ниските водни нива на германските реки отново извадиха на показ т.нар. „гладни камъни“ – исторически знаци, които в миналото са предупреждавали населението за тежки периоди на суша, лоша реколта и глад.

Един от най-ясните примери е по река Рейн край германския град Вормс, където ниското ниво на водата разкри камъни с издълбани надписи и години, свидетелстващи за предишни периоди на екстремна суша. Снимки от 4 август показват отново оголените каменни маркери.

Подобна е ситуацията и по Елба. В района на Пирна, Саксония, водата е спаднала толкова силно, че се е появил исторически „гладен камък“ с повече от 20 отбелязани години на ниски води, някои от които датират още от началото на XVIII век. Към 10 август нивото на Елба при Дрезден е едва около 54 сантиметра, съобщават германски медии, позовавайки се на местните власти.

Какво представляват „гладните камъни“

Т.нар. Hungersteine са големи камъни или скални образувания в речните корита, върху които поколения жители са отбелязвали годините на особено тежки засушавания. Те стават видими само когато водата спадне до изключително ниско равнище.

Надписите са служели като предупреждение към бъдещите поколения. Появата на камъните е означавала не само липса на вода, но и опасност от провалена реколта, недостиг на храна и икономически затруднения. Историята на подобни знаци в Централна Европа може да бъде проследена поне до XV век.

Един от най-известните надписи, свързван с тези камъни, гласи: „Ако ме видиш, плачи“ – мрачно послание, останало от времена, когато продължителната суша е можела пряко да доведе до глад.

Ниските води вече удрят и икономиката

Появата на историческите камъни днес има и съвсем практическо измерение. Рейн е една от най-важните транспортни артерии в Европа, но в края на юли водното му ниво падна близо до рекордно ниски стойности. Това принуждава товарните кораби да превозват по-малки количества и увеличава транспортните разходи за германската индустрия.

Заради ниските нива на Рейн германски провинции дори облекчиха част от ограниченията за товарния автомобилен транспорт, за да компенсират затрудненията при речните превози.

Засушаването засяга и други големи европейски реки. Рейн и Дунав преминават през период на изключително ниски води през лятото на 2026 г., което създава проблеми за корабоплаването, промишлеността и енергетиката в редица държави.

Така камъните, оставени преди столетия като предупреждение за идващи трудни времена, отново се показват над водата – този път на фона на поредното изключително сухо и горещо европейско лято.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чепо

    7 1 Отговор
    а догодина , а по догодина , как ще е с водите ? От къде се очаква да се възстановят водните потоци или ще е още по зле ?

    Коментиран от #12

    11:47 10.08.2026

  • 2 Оп са, чака рака

    0 8 Отговор
    Нищо, вие дарете мама и тате с по още едно унученце, той животът е прекрасен, нале... Да ви ... у ...

    11:51 10.08.2026

  • 3 ЕСССР

    16 1 Отговор
    И Дугарката Урсула има такава тениска с надпис "Ако ме видиш, плачи" и винаги си я облича под костмчето!

    11:56 10.08.2026

  • 4 брадат талибан в германистан

    11 2 Отговор
    „Ако ме видиш, плачи че скоро идва шариата
    когато булки с бурки
    вместо бира чай“

    11:56 10.08.2026

  • 5 значи за така наречените климатични

    15 0 Отговор
    промени има сведения от 15 век , отделен въпрос е че главната задача на човечеството като господстващ вид над другите видове трябва да бъде да поддържа екологичното и биологичното равновесие и биоразнообразие , а не целта да бъде трупането на парични богатства от малка група от човешкия вид за сметка на унищожаването на природата и биоразнообразието на планетата

    11:57 10.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 1488

    3 2 Отговор
    скоро у дойчланд не само камьните ще да гладни и на студено

    12:22 10.08.2026

  • 9 сега да разбирам че през

    12 1 Отговор
    20 отбелязани години на ниски води, някои от които датират още от началото на XVIII век е имало глобално затопляне или сега ни зайграват ала -бала правят с населението на еропа урсолита и компания яко данъци да финасираме войните си пример украйна -оправихте деня ми през 18 век е имало глобално затопляне

    12:27 10.08.2026

  • 10 Водолеите

    0 0 Отговор
    Са най-рядката зодия на Земята...

    14:25 10.08.2026

  • 11 Кога

    0 0 Отговор
    Да очакваме големите наводнения, че да се презапасявам с тоалетна хартия.

    15:42 10.08.2026

  • 12 дядо дръмпир да ви....па да поумнеете...

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Чепо":

    Още някоя атомна централа с 6 енергоблока като направите ,вие или сръбите или романеще или и тримцата и дунава ще отиде за охлаждане...то и в тоалетна да отидеш по малка или голяма работа се мисли бееее,ганнчоо-овць.......

    16:07 10.08.2026