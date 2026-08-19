С 30% е спаднало жилищното строителство в Търговище

Броят на започнатите жилищни сгради в област Търговище намалява с 30% през второто тримесечие на 2026 г. спрямо първите три месеца на годината, показват данните на Националния статистически институт.

Между април и юни е започнало строителството на седем жилищни сгради с общо 26 жилища и 1 990 кв. м разгъната застроена площ. Стартирало е и изграждането на три други сгради с общо 198 кв. м РЗП.

Спадът е още по-осезаем при броя на жилищата и площта на новите проекти. На тримесечна база жилищата в започнатите сгради намаляват с 67,5%, а разгънатата им застроена площ – със 73,7%. При другите видове сгради броят намалява с 25%, а РЗП – с 87,7%.

По брой започнати нови жилищни сгради област Търговище заема 26-о място в страната. Най-активно ново строителство през второто тримесечие е отчетено в областите Пловдив, София (столица) и Бургас.

В същото време данните за издадените разрешителни за строеж показват потенциал за нови проекти през следващите месеци. Местните администрации в област Търговище са издали разрешителни за 17 жилищни сгради с 97 жилища и общо 6 885 кв. м РЗП. Разрешения са дадени и за 18 други сгради с 5 133 кв. м площ.

На национално ниво картината е различна. През второто тримесечие на 2026 г. в България е започнало строителството на 1 774 жилищни сгради с 8 913 жилища и над 1,04 млн. кв. м разгъната застроена площ. В сравнение със същия период на 2025 г. броят на започнатите жилищни сгради в страната е по-висок.

Данните подчертават значителните регионални различия на жилищния пазар. Докато в най-големите градове строителната активност остава висока, в по-малки области като Търговище новозапочнатите проекти са значително по-малко и показват по-големи колебания между отделните тримесечия.

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