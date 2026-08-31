Бейби бумърите разпродават ваканционни имоти

Пазарът на ваканционни имоти в Германия започва да усеща ефекта от една от най-големите демографски промени в страната. Представители на поколението на бейби бумърите все по-често продават вторите си домове, купени преди десетилетия, а наследниците им невинаги проявяват интерес да ги запазят. Резултатът е увеличаващо се предлагане и натиск върху цените в част от традиционните курортни райони.

Според анализ на германското издание Welt, процесът вече се забелязва дори на остров Зилт, един от най-скъпите и престижни имотни пазари в Германия. В момента там се предлагат повече от 800 ваканционни имота. В други, значително по-евтини туристически райони на страната могат да се намерят предложения за под 50 000 EUR.

Поколението, което купуваше, сега започва да продава

Причината не е само в цените. Много германци от поколението, родено през 50-те и 60-те години на миналия век, са купували ваканционни жилища като място за почивка и дългосрочна инвестиция. С напредването на възрастта поддръжката на втори дом, особено ако се намира далеч от основното жилище, се превръща в по-сериозен ангажимент.

Допълнителен проблем е, че децата им невинаги искат да наследят същия начин на живот. Разходите за ремонт, енергийно обновяване, данъци и текуща поддръжка могат да направят старото ваканционно жилище по-скоро финансов ангажимент, отколкото желано наследство.

Евтините оферти имат уловка

Ниската цена обаче невинаги означава изгодна сделка. Голяма част от имотите, които излизат на пазара, са строени преди десетилетия и се нуждаят от сериозна модернизация. Купувачът трябва да калкулира не само продажната цена, но и бъдещите разходи за ремонт, енергийна ефективност и поддръжка.

Значение имат и местните ограничения за използването на жилищата като туристически имоти. В редица популярни германски курорти правилата за втори жилища и краткосрочно отдаване под наем могат да ограничат възможността покупката да се превърне в доходоносна инвестиция.

Затова разликата между отделните имоти става все по-голяма. Модернизиран ваканционен дом на добра локация може да запази висока стойност, докато старо жилище, което изисква значителни инвестиции, може да остане дълго време без купувач.

Купувачите са в по-силна позиция

Има признаци за ценови натиск и по германските острови. Анализ на Von Poll Immobilien за първото тримесечие на 2026 г. отчита отслабване на цените в част от крайбрежните райони. Според компанията високият клас остава сравнително устойчив, докато вторите жилища на островите реагират по-чувствително на пазарните промени.

В същото време търсенето на ваканционни имоти в Германия като цяло не е изчезнало. Данни, цитирани от германски медии, показват силен интерес към почивки в страната, включително по Северно и Балтийско море. Това подкрепя добре разположените и качествени имоти и е още една причина да не се говори за общ срив на пазара.

По-скоро се оформя пазар на две скорости. Качествените, модернизирани жилища в популярни курорти продължават да се продават на високи цени. Старите имоти в по-отдалечени райони обаче са изправени пред увеличаващо се предлагане, по-малък кръг потенциални купувачи и необходимост от отстъпки.

За потенциалните купувачи това създава възможности, които само преди няколко години бяха значително по-ограничени. Но оферта за ваканционно жилище на необичайно ниска цена трябва да бъде разглеждана внимателно. Състоянието на сградата, необходимият ремонт, местните правила за отдаване под наем и бъдещата възможност за препродажба могат да се окажат по-важни от самата покупна цена.

Демографската промяна тепърва ще оказва влияние върху германския имотен пазар. Ако все повече представители на поколението на бейби бумърите решат да се разделят с вторите си домове през следващите години, купувачите могат да получат още по-силна позиция, особено в регионите извън най-престижните туристически центрове.

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