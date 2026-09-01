Милиардер продава частен остров в Танзания за 7.9 млн. USD

Американският милиардер и рисков инвеститор Тим Дрейпър обяви за продажба частния си остров Лупита в Танзания срещу 7,9 млн. USD или най-добрата предложена цена.

Островът с площ 445 декара, се намира в езерото Танганайка - едно от най-големите и най-дълбоки сладководни езера в света. Дрейпър съобщи за продажбата лично в социалната мрежа X, като обясни решението си с това, че семейството му не използва имота достатъчно.

Пред Forbes инвеститорът заяви, че вече е получил няколко оферти и очаква сделката да бъде сключена сравнително бързо. Към момента обаче продажба все още не е финализирана, а обявените 7,9 млн. USD представляват исканата от Дрейпър цена, а не независима оценка на имота.

Дрейпър придобива имота през 2004 г., след което в продължение на около четири години го развива като луксозен курорт.

Днес на остров Лупита има десет къщи за гости, които могат да настанят до 26 души. Комплексът разполага още с плувен басейн, спа център, фитнес, зала за игри, няколко бара и частен плаж. Към него има и 46-футова лодка, а гостите могат да практикуват каяк, риболов и гмуркане с шнорхел. Повече от 30 души работят на острова.

Достъпът до имота е сравнително труден. Посетителите обикновено пристигат със самолет до писта на континенталната част на Танзания, след което продължават с лодка. Друг вариант е полет до град Мпанда, последван от пътуване по суша и вода.

Тим Дрейпър е една от известните фигури в американския рисков капитал. Forbes оценява състоянието му на около 2,3 млрд. долара. Инвестиционната компания Draper Fisher Jurvetson, която той съосновава, е сред ранните инвеститори в Tesla и SpaceX, а портфейлът на Дрейпър включва още Skype, Hotmail, Baidu и Coinbase.

Милиардерът е известен и като един от най-активните ранни поддръжници на биткойн. През 2014 г. той плаща около 18,7 млн. долара за 29 656 биткойна, конфискувани от американските власти във връзка с нелегалния онлайн пазар Silk Road.

Продажбата на Лупита обаче може да се окаже по-сложна от обикновена имотна сделка. Законодателството на Танзания поставя ограничения пред директното придобиване на земя от чужденци, като инвестиционните имоти обичайно се държат чрез специфични права или корпоративни структури. Към момента не са публично оповестени подробности за правната структура на собствеността, туристическите лицензи, оперативните разходи и дали бъдещият купувач ще придобие само имота или целия действащ курортен бизнес.

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