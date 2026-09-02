Министерството на спорта получи атрактивен имот в София

Правителството обявява имот - публична държавна собственост за частна държавна собственост и го прехвърля в собственост на Община Антоново за културни, спортни и социални дейности чрез общински „Клуб на пенсионера“. Със същото решение поради отпаднала необходимост управлението му се отнема от Областно пътно управление - Търговище към Агенция „Пътна инфраструктура“. Имотът се намира в село Длъжка поляна, община Антоново и представлява терен с площ 1104 кв. м и построени в него сгради. Общината трябва да го прехвърли обратно на държавата, ако до пет години от придобиването му не реализира предвидените дейности. Областният управител на Търговище ще трябва да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнение на условието, при което имотът се предоставя на общината.

Правителството взе решение да предостави безвъзмездно за управление имот - публична държавна собственост на Министерството на младежта и спорта. Той се намира в гр. София, район „Слатина“, булевард „Цариградско шосе“ № 125, местност „Комплекс БАН-IV км“ и е с площ 69 260 кв. м. Той е в управление на областния управител на област София, като в него са разположени сгради и съоръжения, представляващи спортни обекти в собственост на „Академика 2011“ ЕАД, с принципал министъра на младежта и спорта. По този начин Министерството на младежта и спорта ще придобие правото на управление върху терена, на който са разположени сградите, собственост на дружеството, което ще гарантира бъдещата дейност на базата, ползвана активно за организирана спортна дейност и развитие на физическата култура сред младежта.

С друго решение на Министерския съвет част от имот - публична държавна собственост става частна държавна собственост, а поради отпаднала необходимост управлението ѝ се отнема от Националния статистически институт - Териториално Статистическо бюро - Югоизток. Частта от имота представлява два самостоятелни обекти в сграда на ул. „Банско шосе“ № 5 в гр. Сливен.

Правителството взе решение да отнеме поради отпаднала нужда от Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество, правото на управление върху имот - публична държавна собственост в гр. Варна. Той се намира на ул.„Хан Аспарух“ № 1 и включва двуетажна административна сграда, с част от партерния етаж. Имотът е с отпаднала за Комисията необходимост, като преминава в управление на областния управител на област Варна.

Община Свиленград получава собствеността върху поземлен имот - частна държавна собственост в местност Лозенски път, град Свиленград. Имотът ще бъде използван за изграждането на велосипедна алея между кв. „Гебран“ и кв. „Капитан Петко войвода“. Проектът е насочен към осигуряване на безопасна градска мобилност и велосипедна свързаност и е включен в одобрената Концепция за интегрирано териториално развитие. При нереализиране на предвиденото до пет години от придобиването на имота общината ще трябва да го прехвърли на държавата.

Правителството обявява поземлен имот - публична държавна собственост, който се намира на ул. „Брянска“ № 72 в град Габрово, за частна държавна собственост и го прехвърля в собственост на Община Габрово. В него ще бъде обособено отворено пространство за дейността на Център за съвременно изкуство „Кристо и Жан-Клод“, при съобразяване със законодателството и правилата в областта на държавните помощи. При нереализиране на предвиденото мероприятие в срок до 5 години от придобиването на имота общината е длъжна да прехвърли собствеността върху него обратно на държавата.

Министерският съвет прие решение за възмездно учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии - публична държавна собственост, в землищата на село Долна Градешница и село Сливница, община Кресна, област Благоевград, за изграждане и обслужване на подземен газопровод за обект: „Пресичане на р. Струма чрез хоризонтално насочено (HDD) сондиране в участък от транзитния газопровод (ТГ) за Република Гърция DN700”. Решението е в съответствие със Закона за горите.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg