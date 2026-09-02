Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Имоти »
Хотелите променят пазара на имоти в Мека

Хотелите променят пазара на имоти в Мека

2 Септември, 2026 19:46 454 1

  • мека-
  • саудитска арабия-
  • хотели-
  • пазар-
  • недвижими имоти

Ръстът на поклонническия туризъм насочва инвеститорите към хотели и обслужвани апартаменти с устойчиви приходи

Хотелите променят пазара на имоти в Мека - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Пазарът на недвижими имоти в Мека постепенно се измества от традиционния модел на продажба на земя и жилищни единици към инвестиции в хотели и други активи, които генерират постоянни приходи. Основен двигател на тази промяна е увеличаващият се поток от поклонници за хадж и умра, както и разширяването на инфраструктурата в рамките на Saudi Vision 2030.

Според анализатори, цитирани от Asharq Al-Awsat, секторът на гостоприемството в Мека преминава през един от най-силните си периоди. По-големият брой посетители, разширяването на Голямата джамия и инвестициите в транспортна инфраструктура увеличават търсенето на хотелско настаняване не само по време на пиковите периоди, но и през по-голяма част от годината.

Промяната вече се вижда в резултатите на големи компании. Jabal Omar Development Company отчете нетна печалба от 158,1 млн. саудитски риала през второто тримесечие на 2026 г., след загуба от 42,1 млн. риала година по-рано. Приходите ѝ са се увеличили с 42,5% до 715,2 млн. риала. Компанията отдава подобрението основно на по-доброто представяне на хотелския бизнес по време на хаджа и на откриването на нов хотел Rotana по-рано през годината.

Това показва по-широка промяна в стратегията на предприемачите. Все повече компании предпочитат да задържат хотелите и обслужваните апартаменти като дългосрочни активи, вместо да разчитат основно на еднократни приходи от продажби. Така операциите по настаняване се превръщат в източник на по-предвидим паричен поток.

Данните на Министерството на туризма на Саудитска Арабия потвърждават мащаба на разширяването. Само през първата половина на 2025 г. Мека е концентрирала 61% от всички новолицензирани хотелски стаи в основните градове и области на страната. В града са отчетени над 41 000 стаи в новолицензирани хотели и други места за настаняване.

Разрастването на сектора обаче увеличава и конкуренцията. Новите проекти могат временно да окажат натиск върху цените на стаите, особено ако голяма част от новото предлагане е концентрирано в един и същи клас хотели. Според експертите бъдещата рентабилност ще зависи все повече от местоположението, качеството на услугата, управлението на приходите и способността на операторите да поддържат висока заетост извън традиционните пикови сезони.

Допълнителен риск са растящите разходи за земя, строителство, труд, енергия, поддръжка и финансиране. Това означава, че увеличаването на броя на хотелските стаи само по себе си няма да гарантира добра възвръщаемост. Компаниите ще трябва да следят по-внимателно приходите на стая и оперативната ефективност.

Саудитските власти паралелно инвестират сериозно в инфраструктурата около Мека. Кралската комисия за града и светите места съобщи през май, че чрез Kidana Development Company през последните четири години са реализирани проекти за около 6 млрд. риала, свързани с подобряване на инфраструктурата и условията за настаняване и обслужване на поклонниците.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Саудитска Арабия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз Кочо

    0 0 Отговор
    Ква Мека вее,кажете зашто в Софиа имотите са толкова скъпи

    20:36 02.09.2026