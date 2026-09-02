Хотелите променят пазара на имоти в Мека

Пазарът на недвижими имоти в Мека постепенно се измества от традиционния модел на продажба на земя и жилищни единици към инвестиции в хотели и други активи, които генерират постоянни приходи. Основен двигател на тази промяна е увеличаващият се поток от поклонници за хадж и умра, както и разширяването на инфраструктурата в рамките на Saudi Vision 2030.

Според анализатори, цитирани от Asharq Al-Awsat, секторът на гостоприемството в Мека преминава през един от най-силните си периоди. По-големият брой посетители, разширяването на Голямата джамия и инвестициите в транспортна инфраструктура увеличават търсенето на хотелско настаняване не само по време на пиковите периоди, но и през по-голяма част от годината.

Промяната вече се вижда в резултатите на големи компании. Jabal Omar Development Company отчете нетна печалба от 158,1 млн. саудитски риала през второто тримесечие на 2026 г., след загуба от 42,1 млн. риала година по-рано. Приходите ѝ са се увеличили с 42,5% до 715,2 млн. риала. Компанията отдава подобрението основно на по-доброто представяне на хотелския бизнес по време на хаджа и на откриването на нов хотел Rotana по-рано през годината.

Това показва по-широка промяна в стратегията на предприемачите. Все повече компании предпочитат да задържат хотелите и обслужваните апартаменти като дългосрочни активи, вместо да разчитат основно на еднократни приходи от продажби. Така операциите по настаняване се превръщат в източник на по-предвидим паричен поток.

Данните на Министерството на туризма на Саудитска Арабия потвърждават мащаба на разширяването. Само през първата половина на 2025 г. Мека е концентрирала 61% от всички новолицензирани хотелски стаи в основните градове и области на страната. В града са отчетени над 41 000 стаи в новолицензирани хотели и други места за настаняване.

Разрастването на сектора обаче увеличава и конкуренцията. Новите проекти могат временно да окажат натиск върху цените на стаите, особено ако голяма част от новото предлагане е концентрирано в един и същи клас хотели. Според експертите бъдещата рентабилност ще зависи все повече от местоположението, качеството на услугата, управлението на приходите и способността на операторите да поддържат висока заетост извън традиционните пикови сезони.

Допълнителен риск са растящите разходи за земя, строителство, труд, енергия, поддръжка и финансиране. Това означава, че увеличаването на броя на хотелските стаи само по себе си няма да гарантира добра възвръщаемост. Компаниите ще трябва да следят по-внимателно приходите на стая и оперативната ефективност.

Саудитските власти паралелно инвестират сериозно в инфраструктурата около Мека. Кралската комисия за града и светите места съобщи през май, че чрез Kidana Development Company през последните четири години са реализирани проекти за около 6 млрд. риала, свързани с подобряване на инфраструктурата и условията за настаняване и обслужване на поклонниците.

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