Новите жилища у нас намаляха с близо 18%

Броят на новопостроените жилища, въведени в експлоатация в България, е намалял със 17,8% през третото тримесечие на 2026 г. спрямо същия период на миналата година. Между юли и септември разрешение за ползване са получили 5325 жилища в 1330 сгради, показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани на 6 ноември.

За първите девет месеца на годината в страната са въведени в експлоатация общо 15 408 жилища, което представлява спад от около 7% на годишна база. Намалението обхваща всички големи области през третото тримесечие, въпреки че жилищното строителство остава съсредоточено основно в София, Пловдив и крайморските райони.

Столицата запазва водещата си позиция с 1893 завършени жилища в 205 сгради. Броят на новите жилища в София намалява с 9% спрямо година по-рано. За периода януари–септември те достигат 4907, което е понижение с 21,3%.

На второ място по брой нововъведени жилища през третото тримесечие се нарежда Бургас с 658 жилища, въпреки годишния спад от 28%. Морската област обаче е единствената сред големите в страната, която отчита ръст за деветмесечието. От началото на годината там са завършени 2699 жилища, или с 23,7% повече спрямо същия период на 2025 г.

Варненска област заема трета позиция с 545 нови жилища, което е намаление с 24,6% на годишна база. За деветте месеца броят им достига 1658, или с 6,7% по-малко спрямо година по-рано.

Най-сериозно свиване сред големите области е регистрирано в Пловдив. През третото тримесечие там са въведени в експлоатация 480 жилища, с 43,3% по-малко спрямо същия период на 2025 г. От началото на годината завършените жилища са 1371, което представлява спад от 12,3%.

Данните на НСИ показват, че най-голям дял от новопостроените жилища имат двустайните апартаменти – 37,8%, следвани от тристайните с 35,6%. Жилищата с шест и повече стаи представляват едва 4,1% от общия брой.

По отношение на сградите преобладават новопостроените къщи с дял от 76,8%, докато жилищните кооперации формират 16,2%. Над 73% от въведените в експлоатация сгради са със стоманобетонна конструкция, а 23,2% са с тухлена.

Общата полезна площ на завършените жилища достига 534 800 кв. м, от които 383 200 кв. м жилищна площ. Средната жилищна площ на едно новопостроено жилище е 72 кв. м.

Най-просторни са новите жилища в областите Силистра и София-област, където средната жилищна площ достига съответно 126,9 и 117,3 кв. м. Най-малки са жилищата в областите Бургас – 52,4 кв. м, и Разград – 57,3 кв. м.

Намаляването на броя на въведените в експлоатация жилища показва по-слабо предлагане на новозавършени имоти през разглеждания период. Статистиката обаче отчита приключените строителни проекти и сама по себе си не означава непременно спад на започнатото строителство или на търсенето на жилища.

За оценка на бъдещото предлагане на пазара на недвижими имоти от значение са и данните за издадените разрешителни за строеж, започнатите жилищни сгради и динамиката на сделките.

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