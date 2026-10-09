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Европейското търсене на логистични площи остава високо

Европейското търсене на логистични площи остава високо

9 Октомври, 2026 15:45 390 1

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Наемателите обаче все по-често избират сгради с добро електрозахранване, модерна спецификация и по-висока оперативна ефективност

Европейското търсене на логистични площи остава високо - 1
Снимка: М. Богданова ©
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европейското търсене на логистични площи остава устойчиво, но пазарът навлиза в по-селективна фаза. Компаниите продължават да търсят складове, но все по-често избират сгради, които могат да поддържат автоматизирани, технологично натоварени и по-ефективни операции. Това показва проучване на BGRE и Savills, в което са участвали повече от 600 представители на сектора.

Данните показват едновременно разширяване и преструктуриране на складовите мрежи. 47% от наемателите очакват да увеличат площта на складовете си през следващите една до три години, но 54% планират да освободят поне една сграда. Според анализа това е знак, че компаниите оптимизират портфейлите си, консолидират мрежите и се преместват в по-продуктивни обекти, а не просто увеличават общата си площ.

Електрозахранването става решаващ фактор

Качеството на сградата вече се определя не само от местоположението и квадратурата. Наличието на достатъчно електроенергия, спецификацията на сградата, достъпът до работна ръка и възможността за адаптиране към нови технологии са сред основните критерии при избора.

89% от наемателите очакват потребностите им от електроенергия да нараснат, а повече от една четвърт вече съобщават за недостатъчен капацитет в използваните от тях сгради. Почти половината от компаниите се насочват към ново строителство или обекти, изградени по поръчка. Едва 19% обмислят съществуващи площи.

„Наемателите вече не търсят просто площ, а обекти, които могат да поддържат по-сложни, технологично ориентирани операции и да осигурят дългосрочна ефективност“, заяви Бен Сегелман, ръководител на европейското направление „Индустриални и логистични имоти“ в BGRE.

Разминаване между търсенето и новото строителство

Проучването отчита разлика между това, което търсят наемателите, и това, което разработчиците все по-често планират да изграждат. Търсенето е най-силно към високоспецифицирани, често по-големи обекти, докато новите проекти се насочват към по-малки складови сгради заради ограниченията при планирането, електрозахранването и строителните разходи.

Сред пазарите, към които инвеститорите проявяват най-голям интерес, са Великобритания, Испания и Германия. Наемателите поставят сред предпочитаните си дестинации Франция, Германия, Италия, Нидерландия и Испания. Кевин Мофид, ръководител на изследванията за индустриални и логистични имоти в Европа, Близкия изток и Африка в Savills, описва пазара като „забавящ се, но не отслабващ“.

Според анализа следващият етап ще бъде определян не от общия обем на търсенето, а от качествата на конкретния актив. Сградите с надеждно електрозахранване, добра локация и възможност за технологично обновяване ще запазят по-силна позиция, докато по-старите и по-малко функционални площи ще срещат по-големи трудности при привличането на наематели.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


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