Над 1 милиард евро за градско развитие и справедлив преход

Над 1 млрд. евро са предвидени за градско развитие и справедлив преход в България по програмата „Развитие на регионите“. До 400 млн. евро ще бъдат привлечени за инвестиции в градовете, а още 600 млн. евро са предназначени за териториите, които са най-силно засегнати от прехода към климатично неутрална икономика.

Средствата за справедлив преход ще бъдат насочени към регионите Перник, Кюстендил и Стара Загора. Те трябва да подкрепят развитието на тези територии в процеса на промяна към икономика с по-ниски въглеродни емисии.

Финансиране за 50 общини

Ресурсът за градско развитие ще се предоставя под формата на дългосрочно заемно финансиране до края на 2029 г. От него ще могат да се възползват 50 общини – 10 големи и 40 средни и по-малки градски общини.

Парите могат да бъдат използвани за модернизация на градската среда, зелена инфраструктура, енергийна ефективност и устойчив транспорт. Сред допустимите направления са още изграждането и обновяването на здравни, социални и образователни обекти.

Предвидена е възможност заемното финансиране да се комбинира с безвъзмездна помощ. Така общините ще могат да съчетават двата вида подкрепа при изпълнението на проекти.

Предстои избор на финансови посредници

Средствата ще достигат до крайните получатели чрез финансови посредници. Предстои те да бъдат избрани, след което ще бъдат уточнени механизмите за предоставяне на финансирането.

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