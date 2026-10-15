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Имотният пазар у нас навлиза в нов етап

Имотният пазар у нас навлиза в нов етап

15 Октомври, 2026 09:21 1 490 13

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Имотният пазар у нас навлиза в нов етап - 1
Снимка: М. Боданова (с)
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Пазарът на недвижими имоти в България навлиза в нов етап след силното поскъпване през последните години. Доходността от жилищата през последните 5–10 години действително беше впечатляваща, но значителна част от този ръст е резултат от догонването на ценовите нива в други страни от Централна и Източна Европа. Затова повторение на същата динамика през следващото десетилетие няма как да се очаква, коментират имотни и инвестиционни експерти.

Една от характерните особености на пазара у нас остава силната склонност на домакинствата да насочват спестяванията си към жилища. Имотът традиционно се възприема като сигурен и разбираем актив – той е материален, може да носи доход от наем и да бъде оставен в наследство. Историческият опит с висока инфлация, банкови кризи и икономическа нестабилност допълнително засилва предпочитанието към инвестиция в недвижимост.

След продължителния период на поскъпване обаче все по-важен става въпросът не само дали цените ще продължат да растат, а каква е реалната доходност от притежаването на жилище. Тук трябва да отчетем приходите от наем, местните данъци, разходите по сделката, ремонтите, поддръжката, периодите без наематели и цената на ипотечното финансиране.

Променя се и съотношението между потенциалната доходност и риска. Купувач, който влиза на пазара след значително увеличение на цените, започва инвестицията си от много по-висока база. Това означава, че силното представяне на жилищния пазар през предходните години само по себе си не е гаранция за аналогична капиталова печалба занапред.

Важна е и ликвидността. Жилището не може да бъде продадено незабавно на пазарна цена, а извън най-активните пазари намирането на купувач може да отнеме значително време. Това отличава недвижимите имоти от ликвидните финансови активи и има значение при необходимост от бърз достъп до капитала. Тук най-честото решение е смъкване на цената под пазарната.

И все пак недвижимите са силен инструмент за инвестиция. Така например, жилище, придобито на разумна цена и при добра локация, с устойчиво търсене и адекватна доходност от наем, може да остане привлекателен дългосрочен актив. Промяната е по-скоро в очакванията – след години на бързо поскъпване инвеститорите все по-трудно могат да разчитат единствено на бъдещ ръст на цената.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Седи

    16 1 Отговор
    Мирна!!!
    Скоро ще започнат разпродажбите на конфискуваните от банките!!!

    09:29 15.10.2026

  • 3 банкеръ

    17 0 Отговор
    Имота не е инвестиция , а пазара се движи от търсене -предлагане , а не мечтите на някой за висока цена .Това с цените на имотите беше чиста спекулация , но вече свърши . През месец Март предстои вдигане на лихвите по вече взетите ипотеки .

    09:32 15.10.2026

  • 4 Бла, Бла, Бла.

    18 0 Отговор
    С платени публикации в медиите, спекулации, манипулация на общественото мнение и лобизъм, всявайки страх от апокалипсис след въвеждането на еврото, успяхте да накарате българите да си изтеглят спестяванията или да задлъжнеят към банките. Сега се чудят какво да правят с тези непродаваеми кутийки. И за отдаване под наем не стават. Само във Варна има над 11 000 обяви за отдаване под наем на апартаменти. Всички очакваха да станат богати рентиери, а се оказаха с ненужни бетонни камъни на шията.

    Коментиран от #11

    09:36 15.10.2026

  • 5 замислен

    7 1 Отговор
    Мисля че в статията е написано кога едно жилище е актив и кога пасив. Когато си в добра локация (като квартал със съседи) с градски транспорт, магазин, училище и детска градина ще има търсене за наемане и за продажба, тогава цената ще си се запази, ако ги няма тези неща няма да има търсене и вече ще се играе с цената надолу. До едно време много хора купуваха "на едро" за да си обърнат парите от лев в евро защото можеше да се пазари в брой, парите в брой свършиха и се обърнаха, останаха само купувачи на които им е нужен имота и много продавачи които се опитват да се оттърват. Просто ще има предлагане и купувача ще купи не "каквото има" а "каквото му е нужно".

    09:38 15.10.2026

  • 6 456

    10 1 Отговор
    При тази несигурна обстановка в Европа ,покупката на допълнителен имат е безмислена особено на апартаменти.

    09:38 15.10.2026

  • 7 икономист

    17 0 Отговор
    Каквито и разпродажби да започнат , важно е да има кой да купува .Купувачите се дръпнаха , кредита ще става скъп .Само в София има 230 000 празни жилища които нито се продават , нито се дават под наем . Това с високите цени на имотите свърши, от тук нататък с всеки месец щените ще падат .Гараж в София стана колкото апартамент в Гърция .Изтрезняването дойде , сега идва махмурлука .

    09:39 15.10.2026

  • 8 ОЧЕРТАВА СЕ ДА ГЛЕДАМЕ

    14 0 Отговор
    2ра СЕРИЯ НА ФИЛМА ОТ 2008 "ГРАМОФОН СВИРИ ,МАЙКА ПЛАЧЕ".

    Коментиран от #10

    09:49 15.10.2026

  • 9 Георги

    2 7 Отговор
    ръстът на цените беше до въвеждането на еврото и всеки трезвомислещ го знае. Хората бързаха да теглят заем в лева с надеждата, че поскъпването на кредитите заради еврозоната няма да ги застигне и не се интересуваха от цените чак толкова. След това, вече никой не бързаше, защото вдигането на лихвите е неизбежно. Сега остава въпросът ще ли се повишат лихвите и за ония, бързащите с кредити в лева? А цените на имотите ще се позадържат още година-две най-много, след това ще свикнем. Ако някой очаква сгромолясване - пукане на балона, ще трябва да се запаси с доста храна и вода за да го дочака.

    09:59 15.10.2026

  • 10 Тогава сестра ми се паникьоса

    9 0 Отговор

    До коментар #8 от "ОЧЕРТАВА СЕ ДА ГЛЕДАМЕ":

    защото навсякъде тръбяха, че цените никога няма да спрат да се вдигат. Купи си панелна гарсониера, за 46000 евро. Две години и бях повтарял да изчака, но тя не ме послуша. Точно 10 месеца след нея аз си купих четиристаен за 37000.

    10:00 15.10.2026

  • 11 Лопата Орешник

    1 5 Отговор

    До коментар #4 от "Бла, Бла, Бла.":

    Че много ли са 11000 имота за наем във град където ако прибавиш окрайнците и приходящи, нерегистрирани жители, хората минават 500 000 , с лятото може да гонят милион! Съвсем нормално е даже!

    Коментиран от #12

    10:10 15.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Имотен балон

    0 0 Отговор
    Пазарът на имоти в България е силно изкривен и нереален с брутални надценки, вследствие на огромното изпиране на пари, което беше осъществено. Хора с мръсни и укрити пари, от корупция и какво ли не. Изкупиха апартаментите на килограм, по цели сгради. С което се навреди на обикновения купувач, който не може да си позволи тези цени. Затова данъците за имоти трябва да се вдигне в ПЪТИ на основата на количество, над втори, трети апартамент, прогресивни данъци. Защото се превърнаха в Бирници!

    Брокерите и строителния сектор трябва да разберат, обикновените хора нямат парите, които искат. Цените им са балон. Разбира се не очаквам такова разбиране от тези, които си изпраха парите и се набалбукаха. Трябва да се разбие строителния олигопол и да влезнат фирми предлагащи имоти на разумни човешки цени.

    10:44 15.10.2026