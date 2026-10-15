Имотният пазар у нас навлиза в нов етап

Пазарът на недвижими имоти в България навлиза в нов етап след силното поскъпване през последните години. Доходността от жилищата през последните 5–10 години действително беше впечатляваща, но значителна част от този ръст е резултат от догонването на ценовите нива в други страни от Централна и Източна Европа. Затова повторение на същата динамика през следващото десетилетие няма как да се очаква, коментират имотни и инвестиционни експерти.
Една от характерните особености на пазара у нас остава силната склонност на домакинствата да насочват спестяванията си към жилища. Имотът традиционно се възприема като сигурен и разбираем актив – той е материален, може да носи доход от наем и да бъде оставен в наследство. Историческият опит с висока инфлация, банкови кризи и икономическа нестабилност допълнително засилва предпочитанието към инвестиция в недвижимост.
След продължителния период на поскъпване обаче все по-важен става въпросът не само дали цените ще продължат да растат, а каква е реалната доходност от притежаването на жилище. Тук трябва да отчетем приходите от наем, местните данъци, разходите по сделката, ремонтите, поддръжката, периодите без наематели и цената на ипотечното финансиране.
Променя се и съотношението между потенциалната доходност и риска. Купувач, който влиза на пазара след значително увеличение на цените, започва инвестицията си от много по-висока база. Това означава, че силното представяне на жилищния пазар през предходните години само по себе си не е гаранция за аналогична капиталова печалба занапред.
Важна е и ликвидността. Жилището не може да бъде продадено незабавно на пазарна цена, а извън най-активните пазари намирането на купувач може да отнеме значително време. Това отличава недвижимите имоти от ликвидните финансови активи и има значение при необходимост от бърз достъп до капитала. Тук най-честото решение е смъкване на цената под пазарната.
И все пак недвижимите са силен инструмент за инвестиция. Така например, жилище, придобито на разумна цена и при добра локация, с устойчиво търсене и адекватна доходност от наем, може да остане привлекателен дългосрочен актив. Промяната е по-скоро в очакванията – след години на бързо поскъпване инвеститорите все по-трудно могат да разчитат единствено на бъдещ ръст на цената.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Седи
Скоро ще започнат разпродажбите на конфискуваните от банките!!!
09:29 15.10.2026
3 банкеръ
09:32 15.10.2026
4 Бла, Бла, Бла.
Коментиран от #11
09:36 15.10.2026
5 замислен
09:38 15.10.2026
6 456
09:38 15.10.2026
7 икономист
09:39 15.10.2026
8 ОЧЕРТАВА СЕ ДА ГЛЕДАМЕ
Коментиран от #10
09:49 15.10.2026
9 Георги
09:59 15.10.2026
10 Тогава сестра ми се паникьоса
До коментар #8 от "ОЧЕРТАВА СЕ ДА ГЛЕДАМЕ":защото навсякъде тръбяха, че цените никога няма да спрат да се вдигат. Купи си панелна гарсониера, за 46000 евро. Две години и бях повтарял да изчака, но тя не ме послуша. Точно 10 месеца след нея аз си купих четиристаен за 37000.
10:00 15.10.2026
11 Лопата Орешник
До коментар #4 от "Бла, Бла, Бла.":Че много ли са 11000 имота за наем във град където ако прибавиш окрайнците и приходящи, нерегистрирани жители, хората минават 500 000 , с лятото може да гонят милион! Съвсем нормално е даже!
Коментиран от #12
10:10 15.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Имотен балон
Брокерите и строителния сектор трябва да разберат, обикновените хора нямат парите, които искат. Цените им са балон. Разбира се не очаквам такова разбиране от тези, които си изпраха парите и се набалбукаха. Трябва да се разбие строителния олигопол и да влезнат фирми предлагащи имоти на разумни човешки цени.
10:44 15.10.2026