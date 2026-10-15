Имотният пазар у нас навлиза в нов етап

Пазарът на недвижими имоти в България навлиза в нов етап след силното поскъпване през последните години. Доходността от жилищата през последните 5–10 години действително беше впечатляваща, но значителна част от този ръст е резултат от догонването на ценовите нива в други страни от Централна и Източна Европа. Затова повторение на същата динамика през следващото десетилетие няма как да се очаква, коментират имотни и инвестиционни експерти.

Една от характерните особености на пазара у нас остава силната склонност на домакинствата да насочват спестяванията си към жилища. Имотът традиционно се възприема като сигурен и разбираем актив – той е материален, може да носи доход от наем и да бъде оставен в наследство. Историческият опит с висока инфлация, банкови кризи и икономическа нестабилност допълнително засилва предпочитанието към инвестиция в недвижимост.

След продължителния период на поскъпване обаче все по-важен става въпросът не само дали цените ще продължат да растат, а каква е реалната доходност от притежаването на жилище. Тук трябва да отчетем приходите от наем, местните данъци, разходите по сделката, ремонтите, поддръжката, периодите без наематели и цената на ипотечното финансиране.

Променя се и съотношението между потенциалната доходност и риска. Купувач, който влиза на пазара след значително увеличение на цените, започва инвестицията си от много по-висока база. Това означава, че силното представяне на жилищния пазар през предходните години само по себе си не е гаранция за аналогична капиталова печалба занапред.

Важна е и ликвидността. Жилището не може да бъде продадено незабавно на пазарна цена, а извън най-активните пазари намирането на купувач може да отнеме значително време. Това отличава недвижимите имоти от ликвидните финансови активи и има значение при необходимост от бърз достъп до капитала. Тук най-честото решение е смъкване на цената под пазарната.

И все пак недвижимите са силен инструмент за инвестиция. Така например, жилище, придобито на разумна цена и при добра локация, с устойчиво търсене и адекватна доходност от наем, може да остане привлекателен дългосрочен актив. Промяната е по-скоро в очакванията – след години на бързо поскъпване инвеститорите все по-трудно могат да разчитат единствено на бъдещ ръст на цената.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg