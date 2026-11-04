Българин оглави Световната строителна асоциация

Председателят на Камарата на строителите в България Любомир Качамаков бе избран за президент на Световната строителна асоциация CICA. Той е първият българин, който оглавява организацията, представляваща строителна индустрия със 180 милиона заети и годишен оборот над 7 трилиона щатски долара.

Изборът е извършен единодушно на 79-ата Генерална асамблея на CICA в Париж. Мандатът на Качамаков е две години. В новия борд са избрани Джузепе Анжелучи от Ел Салвадор за старши вицепрезидент, Филип Десоа от Белгия и Али Санафи от Ирак за вицепрезиденти, както и Мишел Демар за ковчежник. Десоа поема и ролята на специален посланик по въпросите на външните отношения.

„Председателството на CICA насочва вниманието към България и дава шанс страната ни да заеме водеща роля в обсъждането на приоритетите и преодоляване на предизвикателствата пред строителната индустрия в световен мащаб“, заяви Качамаков.

Той допълни: „Геополитическите предизвикателства растат, но ще се справим - силата на строителната индустрия е в това, че сме обединени.“

Българското участие в CICA

Световната строителна асоциация е създадена през 1974 г. в Токио. Тя обединява браншови организации на строителни компании от различни региони и работи по въпроси, свързани с договорните отношения, инфраструктурните инвестиции и бизнес средата.

Камарата на строителите в България е асоцииран член на CICA от 2018 г. През 2022 г. Качамаков бе избран за вицепрезидент на организацията с мандат до 2024 г. Преди това той е бил два последователни мандата вицепрезидент на Европейската федерация на строителната индустрия, отговарящ за малките и средните предприятия.

В Париж са и заместниците му в Камарата на строителите Любомир Пейновски и Николай Николов, почетният председател на организацията Илиян Терзиев и Иван Терзиев, който е вицепрезидент на Европейската федерация на строителната индустрия.

Опитът на новия президент

Любомир Качамаков е строителен предприемач с над 25 години професионален опит. Роден е на 17 юни 1973 г. в София. Работил е по обекти в пътното и железопътното строителство, обновяването на градска среда, ВиК инфраструктурата и жилищното строителство. Сред реализираните обекти е католическата катедрала „Св. Йосиф“ в София.

Той бе избран за председател на Управителния съвет на Камарата на строителите в България на 25 ноември 2025 г. КСБ представлява интересите на над 200 000 заети в строителната индустрия. В Централния професионален регистър на строителя са вписани над 8500 компании, от които 50 са чуждестранни.

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