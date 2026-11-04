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Българин оглави Световната строителна асоциация

Българин оглави Световната строителна асоциация

4 Ноември, 2026 12:14 533 5

  • любомир качамаков-
  • cica-
  • строителна индустрия-
  • камара на строителите

Председателят на българската строителна камара бе избран единодушно за двугодишен мандат на асамблея в Париж

Българин оглави Световната строителна асоциация - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Председателят на Камарата на строителите в България Любомир Качамаков бе избран за президент на Световната строителна асоциация CICA. Той е първият българин, който оглавява организацията, представляваща строителна индустрия със 180 милиона заети и годишен оборот над 7 трилиона щатски долара.

Изборът е извършен единодушно на 79-ата Генерална асамблея на CICA в Париж. Мандатът на Качамаков е две години. В новия борд са избрани Джузепе Анжелучи от Ел Салвадор за старши вицепрезидент, Филип Десоа от Белгия и Али Санафи от Ирак за вицепрезиденти, както и Мишел Демар за ковчежник. Десоа поема и ролята на специален посланик по въпросите на външните отношения.

„Председателството на CICA насочва вниманието към България и дава шанс страната ни да заеме водеща роля в обсъждането на приоритетите и преодоляване на предизвикателствата пред строителната индустрия в световен мащаб“, заяви Качамаков.

Той допълни: „Геополитическите предизвикателства растат, но ще се справим - силата на строителната индустрия е в това, че сме обединени.“

Българското участие в CICA

Световната строителна асоциация е създадена през 1974 г. в Токио. Тя обединява браншови организации на строителни компании от различни региони и работи по въпроси, свързани с договорните отношения, инфраструктурните инвестиции и бизнес средата.

Камарата на строителите в България е асоцииран член на CICA от 2018 г. През 2022 г. Качамаков бе избран за вицепрезидент на организацията с мандат до 2024 г. Преди това той е бил два последователни мандата вицепрезидент на Европейската федерация на строителната индустрия, отговарящ за малките и средните предприятия.

В Париж са и заместниците му в Камарата на строителите Любомир Пейновски и Николай Николов, почетният председател на организацията Илиян Терзиев и Иван Терзиев, който е вицепрезидент на Европейската федерация на строителната индустрия.

Опитът на новия президент

Любомир Качамаков е строителен предприемач с над 25 години професионален опит. Роден е на 17 юни 1973 г. в София. Работил е по обекти в пътното и железопътното строителство, обновяването на градска среда, ВиК инфраструктурата и жилищното строителство. Сред реализираните обекти е католическата катедрала „Св. Йосиф“ в София.

Той бе избран за председател на Управителния съвет на Камарата на строителите в България на 25 ноември 2025 г. КСБ представлява интересите на над 200 000 заети в строителната индустрия. В Централния професионален регистър на строителя са вписани над 8500 компании, от които 50 са чуждестранни.

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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Момчи Танев

    4 0 Отговор
    И той се уреди.

    12:16 04.11.2026

  • 2 подкуп

    5 0 Отговор
    Ами нормално е да е избран , защото в БГ. има най-хубави магистрали ,пътища , жилищни комплекси .А бе направо тук е раят за земята !!

    Коментиран от #3

    12:25 04.11.2026

  • 3 Мислещия

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "подкуп":

    Може да не са най-хубавите, но цената на м2 е най-висока. Сещаш се какво искам да кажа. :-D

    12:35 04.11.2026

  • 4 Аз Кочо

    3 0 Отговор
    Тамън ще обясни на останалите строители как да обират клиентите им с несъществуващи м2 и общи части а и дебелини на стените, по същият начин както Манчев обявява по телевизията на ресторантьорите как да слагат по малко манджа и да вдигат цените защото разбираш ли не му се виждало печалбата на кръчмаря

    12:43 04.11.2026

  • 5 Амадо

    1 0 Отговор
    Поздрави и целувки от Пампоровец, нии сми добрие и си изкарвами чудиесно

    12:49 04.11.2026