София ще е домакин на асамблеята на CICA през 2027 г

София ще бъде домакин на следващата генерална асамблея на Световната строителна асоциация CICA през 2027 г. Това съобщи председателят на Камарата на строителите в България инж. Любомир Качамаков на среща в Париж с посланика на България във Франция Радка Балабанова-Рулева.

Решението за домакинството идва непосредствено след избора на Качамаков за президент на CICA. Той е първият българин, който заема поста, а мандатът му е две години. Изборът е направен единодушно от делегатите на 79-ата генерална асамблея на организацията във френската столица.

Форумът се планира около 26 октомври

През 2027 г. Камарата на строителите в България ще отбележи 20 години от създаването си. КСБ има намерение да съчетае юбилея с домакинството на международния форум около Деня на строителя – 26 октомври.

„През 2027 г. КСБ ще отбележи своята 20-та годишнина и желанието ни е да съчетаем двете събития около Деня на строителя 26 октомври“, каза инж. Любомир Качамаков.

Точната дата и програмата на асамблеята все още не са обявени. В интервю за вестник „Строител“ Качамаков уточни, че е взето решение есенното общо събрание на CICA през следващата година да се проведе в София.

Организация с глобален обхват

CICA е създадена през 1974 г. в Токио, Япония, а централният ѝ офис е в Париж. Организацията представлява интересите на строителната индустрия в световен мащаб и обединява сектор с около 180 милиона заети и годишен оборот над 7 трилиона щатски долара.

КСБ е асоцииран член на CICA от 2018 г. Председателството на Качамаков поставя българската строителна камара в ръководството на международната организация за двугодишен период, който ще обхване подготовката и провеждането на форума в София.

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