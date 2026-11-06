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София ще е домакин на асамблеята на CICA през 2027 г

София ще е домакин на асамблеята на CICA през 2027 г

6 Ноември, 2026 16:43 323 2

  • cica-
  • любомир качамаков-
  • строителство-
  • ксб

Българин за първи път оглави Световната строителна асоциация. Форумът се планира около Деня на строителя и 20-годишнината на КСБ

София ще е домакин на асамблеята на CICA през 2027 г - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

София ще бъде домакин на следващата генерална асамблея на Световната строителна асоциация CICA през 2027 г. Това съобщи председателят на Камарата на строителите в България инж. Любомир Качамаков на среща в Париж с посланика на България във Франция Радка Балабанова-Рулева.

Решението за домакинството идва непосредствено след избора на Качамаков за президент на CICA. Той е първият българин, който заема поста, а мандатът му е две години. Изборът е направен единодушно от делегатите на 79-ата генерална асамблея на организацията във френската столица.

Форумът се планира около 26 октомври

През 2027 г. Камарата на строителите в България ще отбележи 20 години от създаването си. КСБ има намерение да съчетае юбилея с домакинството на международния форум около Деня на строителя – 26 октомври.

„През 2027 г. КСБ ще отбележи своята 20-та годишнина и желанието ни е да съчетаем двете събития около Деня на строителя 26 октомври“, каза инж. Любомир Качамаков.

Точната дата и програмата на асамблеята все още не са обявени. В интервю за вестник „Строител“ Качамаков уточни, че е взето решение есенното общо събрание на CICA през следващата година да се проведе в София.

Организация с глобален обхват

CICA е създадена през 1974 г. в Токио, Япония, а централният ѝ офис е в Париж. Организацията представлява интересите на строителната индустрия в световен мащаб и обединява сектор с около 180 милиона заети и годишен оборот над 7 трилиона щатски долара.

КСБ е асоцииран член на CICA от 2018 г. Председателството на Качамаков поставя българската строителна камара в ръководството на международната организация за двугодишен период, който ще обхване подготовката и провеждането на форума в София.

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София / България
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  • 1 Делю Хайдутин

    1 0 Отговор
    Асамблея на Цици.Супер!

    16:46 06.11.2026

  • 2 🦉🦉🦉🦉

    1 0 Отговор
    И Асамблея на Ц И Ц А та ли има🤔😉😀

    16:46 06.11.2026