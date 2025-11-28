Една от най-големите отстъпки на имотния пазар

Имение от позлатената епоха в Сан Франциско е продадено за 17,75 млн. USD - малко над половината от първоначалната му обявена цена.

Технологичният инвеститор Джим Уиленборг и съпругата му Барбара Уиленборг са купили къщата за 3,4 млн. USD през 1998 г. и са я пуснали на пазара за 32 млн. USD през 2023 г. Последната ѝ цена е била 26 млн. USD. Самоличността на купувача не се разкрива.

Разположена на хълм с гледка към моста Голдън Гейт, пететажната къща е построена около 1900 г. Уиленборг са инвестирали над 2 млн. USD в ремонти и подобрения през годините.

Относно силно намалената продажна цена, то тя може да бъде обяснена с факта, че през последните 2 години пазарът в Сан Франциско е претърпял възходи и падения. „Един имот струва това, което купувачът е готов да плати“, припомнят експерти.

Пазарът на луксозни имоти в Сан Франциско е във възход след няколко години на колебания. През октомври броят на продажбите на луксозни жилища над 5 млн. USD скочи с 44% спрямо същия месец на миналата година, според данни на Compass.

