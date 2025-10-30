Новини
Имоти »
Rheinmetall започна сторителството на завод в Литва

Rheinmetall започна сторителството на завод в Литва

30 Октомври, 2025 16:43 378 4

  • rheinmetall-
  • литва-
  • завод-
  • строителство-
  • инвестиция

Инвестицията е на стойност 141 милиона евро

Rheinmetall започна сторителството на завод в Литва - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Една от най-големите строителни компании в Литва - PST Group, започна строителството на завод за артилерийски боеприпаси в страната, съвместно с германския отбранителен концерн Rheinmetall. Според пресслужбата на PST Group, договорът е на стойност 141 млн. EUR.

Заводът ще бъде разположен в северозападния град Байшогала. Въвеждането му в експлоатация е планирано за края на 2026 г.

Партньорите са създали съвместно предприятие Rheinmetall Defence Lithuania. Вилнюс притежава 49% от акциите. Заводът ще произвежда 10 000 155-милиметрови артилерийски снаряда годишно.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Литва
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    3 0 Отговор
    А стига бе...!!! Тези малоумници сериозно се готвят за война ! Това не е производство за печалба , това е презапасяване за война !!! След инвестицията в България , никой не би инвестирал в още от същото , ако не очаква огромно търсене. А тяхната стока се търси само за една определена дейност - войната !!!

    16:51 30.10.2025

  • 2 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    3 0 Отговор
    2030 г е като 1930 г - Вермахта се готви за война и васалите му се надпреварват да му помагат с производство на оръжия и продоволствия!

    16:52 30.10.2025

  • 3 А в Естония

    1 0 Отговор
    Като разбраха, че предложението е за завод за барут, отказаха. И нашите продажни нищожества вкарват отровата тук в България, да може поколенията напред български дечица да са болни.

    16:54 30.10.2025

  • 4 бай Бай

    0 0 Отговор
    Боклуци.

    17:12 30.10.2025