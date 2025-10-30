Rheinmetall започна сторителството на завод в Литва

Една от най-големите строителни компании в Литва - PST Group, започна строителството на завод за артилерийски боеприпаси в страната, съвместно с германския отбранителен концерн Rheinmetall. Според пресслужбата на PST Group, договорът е на стойност 141 млн. EUR.

Заводът ще бъде разположен в северозападния град Байшогала. Въвеждането му в експлоатация е планирано за края на 2026 г.

Партньорите са създали съвместно предприятие Rheinmetall Defence Lithuania. Вилнюс притежава 49% от акциите. Заводът ще произвежда 10 000 155-милиметрови артилерийски снаряда годишно.

