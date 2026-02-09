Високоскоростен влак създава мегаполис между Дъблин, Белфаст, Глазгоу и Единбург

Архитектът и президент на RIBA - Чрис Уилямсън, представи амбициозна концепция за свръхмодерен високоскоростен железопътен влак. Проектът се нарича The Loop и цели да свърза ключови градове в северната част на Британските острови в единна транспортна и енергийна система.

Проектът и предвижда създаването на непрекъсната железопътна линия с висока скорост, която ще формира кръг около девет големи градски центъра – от Глазгоу и Единбург до Ливърпул, Манчестър и Лийдс, включително Дъблин и Белфаст.

Според Уилямсън, тази нова инфраструктурна мрежа ще превърне отделни градове в един свързан мегаполис с общо близо 10 милиона души население. По концепцията влаковете ще се движат през високи, елегантни арки, със скорости до 300 мили в час, като предлагат честота на тръгване да е на всеки 5 минути.

The Loop не е просто железопътен проект, а концепция за интегрирана транспортна и енергийна система. Предвижда се със същия маршрут да се пренася и електрическа енергия, генерирана от вятърни централи, подпомогната от малки модулни ядрени реактори на ключови точки.

По предварителни разчети инвестицията е на стойност около 130 милиарда паунда, като също така би донесла приблизително 12 милиарда паунда годишни икономически ползи за регионите, които включва.

Уилямсън подчертава, че проектът е отговор на политическите и икономически предизвикателства с които се сблъскват градовете – включително натиск за отделни инвестиции и недостатъчната регионална свързаност. Според критиците обаче тази визия е изключително амбициозна, а политиките и бюджетите за изграждане на подобни мрежи остават сложни и противоречиви.

Планът идва в момент, когато Великобритания работи по друг мащабен железопътен проект – High Speed Two (HS2), който обаче среща критики заради високи разходи и забавяния.

Несъмнено проектът би имал съществено влияние върху пазара на недвижими имоти и в частност върху жилища. Подобрена свързаност между градовете обикновено прави районите по-привлекателни за живеене. Хора, които работят в големи центрове (напр. Манчестър или Лондон), биха могли да избират по-достъпни жилища в други градове, но да пътуват бързо благодарение на The Loop.

Биха могли да се очертаят 4 положителни ефекта от подобен проект върху сектора на недвижимите имоти:

1. Увеличение на търсенето на жилища

Подобрена свързаност между градовете обикновено прави районите по-привлекателни за живеене. Хора, които работят в големи центрове (напр. Манчестър или Лондон), биха могли да избират по-достъпни жилища в други градове, но да пътуват бързо благодарение на The Loop. Това увеличава общото търсене.

2. Ръст на цените в непосредствена близост до станции

Жилищата, разположени близо до ключови спирки на The Loop, вероятно ще поскъпнат най-силно. Удобството на достъпа до високоскоростен транспорт обикновено се отразява директно в стойността на имота.

3. Регионално уравновесяване на пазарите

Свързаността помага на по-малките или вторични градове да станат по-конкурентни с големите метрополии. Това може да разпредели жилищното търсене по-равномерно и да намали прекалено надути цени в централни градски райони.

4. Ново строителство и инвестиции

Проектът ще стимулира развитието на жилищни квартали около транспортната инфраструктура, привличайки инвеститори, строителни компании и подобни проекти за смесено ползване (жилища + офиси + търговски площи).

