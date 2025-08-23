Световната банка иска да плащаме много повече данък върху имотите си

Актуализация на данък „Сгради“ до година и половина да бъде извършена у нас върху данък „Сгради“ и да отпадне отстъпката от 50% за основно жилище. Това са двете предложения, които Световната банка прави с цел стабилизиране финансовото състояние на общините и преодоляване несъответствията в данъчните оценки.
Причината за драстичните мерки е, че за последните 10 години делът на собствените приходи намалява от 40 на 25% и така местните власти са все по-зависими от държавния бюджет.
На фона на бурно развиващият се имотен пазар данъчните оценки изостават с 3.5-4.5 пъти от реалните цени в София, до 3 пъти в Пловдив и 4 пъти в морските градове Варна и Бургас. Това налага актуализацията на критериите, които не са обновявани от 2009 г., а оптимизацията е свързана и с увеличението на имотния данък.
Що се отнася до данъчната отстъпка от основно жилище, то предложенията е тя да се дава само на социално слаби домакинства. В момента отстъпката важи за всички.
В случаи, че препоръките на Световната банка бъдат приети, то местните приходи на големите общини ще се увеличат с до 25%, на малките - до 10%.
Най-потърпевши от тях ще бъдат собствениците на имоти, които ги отдават под наем.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тома
09:26 23.08.2025
2 Хахаха
Коментиран от #19
09:26 23.08.2025
3 Питащ
09:26 23.08.2025
4 Няма да стане,
Коментиран от #8, #14, #17, #20
09:28 23.08.2025
5 Инвеститор
09:29 23.08.2025
6 ДА ВИ Е ЧЕСТИТО
09:31 23.08.2025
7 Амадо
09:31 23.08.2025
8 Бай Ставри
До коментар #4 от "Няма да стане,":А случайно бойчето да усеща кмета на симитли
09:32 23.08.2025
9 стоян
Коментиран от #22
09:34 23.08.2025
10 Моарейн
Коментиран от #16
09:34 23.08.2025
11 ХайдеЧЕСТИТО!
09:35 23.08.2025
12 много умно
09:35 23.08.2025
13 Много
09:37 23.08.2025
14 Те бяха ОБЕЩАЛИ
До коментар #4 от "Няма да стане,":Че няма да продават държавни имоти… и кВа стана тя кВа стана. Сложиха и го и ни нагласиха без паравана.
09:38 23.08.2025
15 Хм Хм
09:39 23.08.2025
16 Браво
До коментар #10 от "Моарейн":И адмирации !
09:40 23.08.2025
17 Гласове от зайчарника в Банкя
До коментар #4 от "Няма да стане,":Естествено, че не усеща, Бацо навсякъде ходи без портфейл, щот всички го обичат и му дават всичко без пари и го черпят😅 Бацо пари в кунката и джеба не е държал от години, даже на униките не дава, само ги хока да не карат тротинетки, като пепейци😉
09:42 23.08.2025
18 българският народ
09:42 23.08.2025
19 Специална Военна Опсерация
До коментар #2 от "Хахаха":Не се надявай на Русия!
След 1917г и руснаците са под еврейско робство:
Ленин, Берия, Тротски,Сврдлов и другаря Йосиф ДЖУ гашвили - главен ционист, създал Еврейската автономна област 1928 и съосновател на Израел 1948г!
Не ми вярваш?
Гледай : "Жириновский о Ленине" 10 мин е.
Жириновский (Еделщайн)...
09:44 23.08.2025
20 Еми
До коментар #4 от "Няма да стане,":То на баце шкафа пълен кво поскъпване вади пачка плащ
09:44 23.08.2025
21 Закс
09:45 23.08.2025
22 Хайде сега
До коментар #9 от "стоян":На популярния СТОЯН пенсионерите му виновни. Колко човека взимат посочената от теб пенсия? Колко е масовата пенсия в РБ. Питаш ли ги пенсионерите как живеят с 650-700 лв. след като са бачкали по 40 години. Я погледни майка си и баща си, дядо ти и баба ти. Мислиш ли , че още им се бачка? Да умират ли бе умнико? Пожелавам ти тяхната съдба несретнико. Абе тулуп, още ли не разбра, че на така наречените демократи им трябват точно такива празноглавци като теб. За да ни набутат в ЕС, в НАТЮ, сега в Еврозоната. А ние да си се мразим тук един друг помежду си.
09:47 23.08.2025
23 реалистъ
Според мен повишение два-три пъти е съвсем нормално.
Коментиран от #24, #27
09:48 23.08.2025
24 Човек
До коментар #23 от "реалистъ":Аз в чужбина плащам по 150 евро на месец данък...
09:54 23.08.2025
25 Хмммм
09:54 23.08.2025
26 Да ви е
09:59 23.08.2025
27 Искаш общинарите да крадат повече а
До коментар #23 от "реалистъ":Вместо да гепат х 200 000 евро за пейка в обновения парк да вземат 300 000 евро и за светофар да прибират х 6 милиона чрез обществените поръчки щото те така правят за да гепат парите на баламурниците с бетона
09:59 23.08.2025
28 Факт
10:00 23.08.2025
29 Наблюдател
А на бавноразмишляващите и будалите каквото и да им кажеш предварително, няма да го повярват.
Те трябва първо да паднат в ямата с лай...а, за да се усетят, а някои и тогава не се усещат.
И кажете на децата си, че ще плащат борчове, щото "Няма смисъл да се гласува, то всичко е предрешено!"
С този си лозунг мафията извърши успешен лов на "маймуни с трици".
Време е за Възраждане!
10:05 23.08.2025
30 Разбира се
10:25 23.08.2025