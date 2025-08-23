Световната банка иска да плащаме много повече данък върху имотите си

Актуализация на данък „Сгради“ до година и половина да бъде извършена у нас върху данък „Сгради“ и да отпадне отстъпката от 50% за основно жилище. Това са двете предложения, които Световната банка прави с цел стабилизиране финансовото състояние на общините и преодоляване несъответствията в данъчните оценки.

Причината за драстичните мерки е, че за последните 10 години делът на собствените приходи намалява от 40 на 25% и така местните власти са все по-зависими от държавния бюджет.

На фона на бурно развиващият се имотен пазар данъчните оценки изостават с 3.5-4.5 пъти от реалните цени в София, до 3 пъти в Пловдив и 4 пъти в морските градове Варна и Бургас. Това налага актуализацията на критериите, които не са обновявани от 2009 г., а оптимизацията е свързана и с увеличението на имотния данък.

Що се отнася до данъчната отстъпка от основно жилище, то предложенията е тя да се дава само на социално слаби домакинства. В момента отстъпката важи за всички.

В случаи, че препоръките на Световната банка бъдат приети, то местните приходи на големите общини ще се увеличат с до 25%, на малките - до 10%.

Най-потърпевши от тях ще бъдат собствениците на имоти, които ги отдават под наем.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg