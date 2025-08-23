Новини
Имоти »
Световната банка иска да плащаме много повече данък върху имотите си

Световната банка иска да плащаме много повече данък върху имотите си

23 Август, 2025 09:21 1 738 30

  • данък сгради-
  • увеличение-
  • световна банка-
  • основно жилище-
  • отстъпка

Да отпадне 50% облекчение за основно жилище е сред предложенията

Световната банка иска да плащаме много повече данък върху имотите си - 1
Снимка: М. Богданова ©
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Актуализация на данък „Сгради“ до година и половина да бъде извършена у нас върху данък „Сгради“ и да отпадне отстъпката от 50% за основно жилище. Това са двете предложения, които Световната банка прави с цел стабилизиране финансовото състояние на общините и преодоляване несъответствията в данъчните оценки.

Причината за драстичните мерки е, че за последните 10 години делът на собствените приходи намалява от 40 на 25% и така местните власти са все по-зависими от държавния бюджет.

На фона на бурно развиващият се имотен пазар данъчните оценки изостават с 3.5-4.5 пъти от реалните цени в София, до 3 пъти в Пловдив и 4 пъти в морските градове Варна и Бургас. Това налага актуализацията на критериите, които не са обновявани от 2009 г., а оптимизацията е свързана и с увеличението на имотния данък.

Що се отнася до данъчната отстъпка от основно жилище, то предложенията е тя да се дава само на социално слаби домакинства. В момента отстъпката важи за всички.

В случаи, че препоръките на Световната банка бъдат приети, то местните приходи на големите общини ще се увеличат с до 25%, на малките - до 10%.

Най-потърпевши от тях ще бъдат собствениците на имоти, които ги отдават под наем.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тома

    55 6 Отговор
    Много ясно че за войната в Украйна ще трябват още много пари

    09:26 23.08.2025

  • 2 Хахаха

    63 9 Отговор
    Честита ви независима държава ! След турско робство направо ни взеха под еврейско ! Русия пак ще се надяваме да ни освобождава !!!

    Коментиран от #19

    09:26 23.08.2025

  • 3 Питащ

    58 2 Отговор
    Дали световната банка, или нашите айдуци го искат, та да закърпят пробития бюджет.

    09:26 23.08.2025

  • 4 Няма да стане,

    38 3 Отговор
    Правителството обеща, че няма да поскъпне нищо. И Борисов каза тези дни, че не усеща поскъпване.

    Коментиран от #8, #14, #17, #20

    09:28 23.08.2025

  • 5 Инвеститор

    24 2 Отговор
    М а м к а м у у у у у.......

    09:29 23.08.2025

  • 6 ДА ВИ Е ЧЕСТИТО

    36 2 Отговор
    .....НАПЪВАНЕТО КЪМ ЮРОПА, ....СЛЕДВА СКОК В ....ОКОПА.....

    09:31 23.08.2025

  • 7 Амадо

    23 2 Отговор
    Нема да повишават бе, нема нема , неее, продавам, някой търси ли инвестиционни апартаменти, продавам спешно

    09:31 23.08.2025

  • 8 Бай Ставри

    16 3 Отговор

    До коментар #4 от "Няма да стане,":

    А случайно бойчето да усеща кмета на симитли

    09:32 23.08.2025

  • 9 стоян

    22 7 Отговор
    Тия пенсии от 3800 лв на работещите в държавните фирми и канцеларии някой трябва да ги плаща - работещо младо семейство с две деца не могат да получат чисти 3800 лв двамата работещи родители

    Коментиран от #22

    09:34 23.08.2025

  • 10 Моарейн

    41 2 Отговор
    Да ни е честито! Написах същото още преди два дни по повод темата за имотните данъци в Европа. И това не е всичко! От СБ натискат за увеличение не само на данък сгради, но и на пенсионната възраст, и на осигуровките. След някой и друг месец със сигурност ще излезе информация, че ни налагат и всички останали данъци да скочат драстично. Междувременно и цените се опитват да подобрят световния рекорд на овчарски скок. Нищо де, на нас не ни пука, щото вече сме в клуба на богатите.

    Коментиран от #16

    09:34 23.08.2025

  • 11 ХайдеЧЕСТИТО!

    28 1 Отговор
    След като се назобаха с десетки милиарди дългове, повечето от които отиват в техните джобове, сега така наречената демократична диктатура,ни сервират поредната формула с която простия народ да стане съпричастен с изплащането им. И не им омръзна да се крият зад оправданието, че видиш ли ЕС ни задължава. Сега пък СБ. Т. Е. Разбирай филиала ѝ ЕЦБ. Че какво общо има тя с данъка върху имота? Ааа, дааа.. След като ни набутаха в Еврозоната потоците пари ще вървят към тях , а не към БНБ. А както знаем през последните години С. Б. и ЕЦБ са тотално пробити и затънала в дългове. ЧЕСТИТО МИЛО БЪЛГАРСКО СТАДО!

    09:35 23.08.2025

  • 12 много умно

    25 2 Отговор
    Вместо Световната банка да препоръча на нашите управляващи да повишават концесионните такси и пропорционален данък, от което в бюджета биха влезли много пари, те пак на Андрешко посягат. Логиката на 50% отстъпка е, че от този имот не се печели, а се живее в него. Съгласен съм, че трябва да се вдигнат данъците за имотите, но като се спазва принципът на социална справедливост - всеки, който има повече от 2 апартамента, за третия да плаща с 20% повече, за четвъртия с 50%, за петия 80%, за шестия 100%, за луксозните къщи, дори в селата - 100% повече. Вече има хора с по 10-15 апартамента, част от които стоят празни. За такива данъците трябва да са огромни, но да посегнеш на единственото жилище на хора, които едва свързват двата края, а и в повечето случаи плащат безумна ипотека, е престъпление.

    09:35 23.08.2025

  • 13 Много

    15 1 Отговор
    ще го закърши общината. Че тя отстъпката е само за едно жилище. Да не е за всички имоти, които притежава едно лице. И десет апартамента да има, ползва само за един, отстъпка. По-малко да крАднат общинарите, и да си намалят излишния персонал. По пет касиерки клечат на заплата в МД, пък хората си ги плащат през изипей.

    09:37 23.08.2025

  • 14 Те бяха ОБЕЩАЛИ

    11 1 Отговор

    До коментар #4 от "Няма да стане,":

    Че няма да продават държавни имоти… и кВа стана тя кВа стана. Сложиха и го и ни нагласиха без паравана.

    09:38 23.08.2025

  • 15 Хм Хм

    6 1 Отговор
    Всъщност ще го отнесат наемателите.

    09:39 23.08.2025

  • 16 Браво

    8 0 Отговор

    До коментар #10 от "Моарейн":

    И адмирации !

    09:40 23.08.2025

  • 17 Гласове от зайчарника в Банкя

    12 0 Отговор

    До коментар #4 от "Няма да стане,":

    Естествено, че не усеща, Бацо навсякъде ходи без портфейл, щот всички го обичат и му дават всичко без пари и го черпят😅 Бацо пари в кунката и джеба не е държал от години, даже на униките не дава, само ги хока да не карат тротинетки, като пепейци😉

    09:42 23.08.2025

  • 18 българският народ

    10 0 Отговор
    препоръчва на Световната банка да предприеме драстични мерки срещу българските политици, които крадат милиарди. Да ни помогнат да се отървем от паразитите, които ни пият кръвчицата, и в държавата ще има милиарди, с които да си върнем дълговете и да заживеем нормално. Пари в държавата има, но корупционните схеми изсмукват всичко, че и непрекъснато заеми вземат.

    09:42 23.08.2025

  • 19 Специална Военна Опсерация

    7 7 Отговор

    До коментар #2 от "Хахаха":

    Не се надявай на Русия!
    След 1917г и руснаците са под еврейско робство:
    Ленин, Берия, Тротски,Сврдлов и другаря Йосиф ДЖУ гашвили - главен ционист, създал Еврейската автономна област 1928 и съосновател на Израел 1948г!

    Не ми вярваш?

    Гледай : "Жириновский о Ленине" 10 мин е.

    Жириновский (Еделщайн)...

    09:44 23.08.2025

  • 20 Еми

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Няма да стане,":

    То на баце шкафа пълен кво поскъпване вади пачка плащ

    09:44 23.08.2025

  • 21 Закс

    11 1 Отговор
    Бавно с в@зелин!

    09:45 23.08.2025

  • 22 Хайде сега

    13 2 Отговор

    До коментар #9 от "стоян":

    На популярния СТОЯН пенсионерите му виновни. Колко човека взимат посочената от теб пенсия? Колко е масовата пенсия в РБ. Питаш ли ги пенсионерите как живеят с 650-700 лв. след като са бачкали по 40 години. Я погледни майка си и баща си, дядо ти и баба ти. Мислиш ли , че още им се бачка? Да умират ли бе умнико? Пожелавам ти тяхната съдба несретнико. Абе тулуп, още ли не разбра, че на така наречените демократи им трябват точно такива празноглавци като теб. За да ни набутат в ЕС, в НАТЮ, сега в Еврозоната. А ние да си се мразим тук един друг помежду си.

    09:47 23.08.2025

  • 23 реалистъ

    4 12 Отговор
    Дайте да бъдем реалисти - в момента плащам данък 40 лв. годишно за жилището си. Това е реално ли е?
    Според мен повишение два-три пъти е съвсем нормално.

    Коментиран от #24, #27

    09:48 23.08.2025

  • 24 Човек

    1 4 Отговор

    До коментар #23 от "реалистъ":

    Аз в чужбина плащам по 150 евро на месец данък...

    09:54 23.08.2025

  • 25 Хмммм

    7 2 Отговор
    Пара ще се събира тепърва за да се даде на Америка за оръжието за Укрия. Не е правилно това.

    09:54 23.08.2025

  • 26 Да ви е

    8 1 Отговор
    Честит капитализЪма господа другари.

    09:59 23.08.2025

  • 27 Искаш общинарите да крадат повече а

    6 1 Отговор

    До коментар #23 от "реалистъ":

    Вместо да гепат х 200 000 евро за пейка в обновения парк да вземат 300 000 евро и за светофар да прибират х 6 милиона чрез обществените поръчки щото те така правят за да гепат парите на баламурниците с бетона

    09:59 23.08.2025

  • 28 Факт

    5 0 Отговор
    Данъчните оценки следват ценовия балон, предизвикан от пране на пари и покупки на чуждестранни граждани. Държавата първо да се справи с това!

    10:00 23.08.2025

  • 29 Наблюдател

    2 1 Отговор
    От както свят светува тарикатите използват будалите и бавноразмишляващите в собствена угода.
    А на бавноразмишляващите и будалите каквото и да им кажеш предварително, няма да го повярват.
    Те трябва първо да паднат в ямата с лай...а, за да се усетят, а някои и тогава не се усещат.

    И кажете на децата си, че ще плащат борчове, щото "Няма смисъл да се гласува, то всичко е предрешено!"
    С този си лозунг мафията извърши успешен лов на "маймуни с трици".

    Време е за Възраждане!

    10:05 23.08.2025

  • 30 Разбира се

    2 0 Отговор
    от това увеличения на данъците ще го отнесат пак българите, защото оня етнос данъци не плаща.

    10:25 23.08.2025