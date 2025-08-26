Новини
Таунхаусите поевтиняха с 6,2% в един от мегаполисите

26 Август, 2025

Средните цени на таунхаусите в Московска област са се върнали към нивото от 2023 година

Таунхаусите в градовете на Московска област поевтиняха с 6,2% за годината - до средно 226 000 EUR. Цените паднаха до нивото от 2023 г., таунхаусите падат по-бързо от селските къщи, съобщиха анализатори от федералния портал „Светът на апартаментите“.

„Средно таунхаусите поевтиняха с 6,2% за годината. „Средно една таунхаус струва 226 000 EUR във всички градове“, се казва в материалите.

Според анализатори, от август миналата година от 34 града в Московска област, където се продават таунхауси, такива недвижими имоти са поевтинели в 21 града и са поскъпнали в 13 града.

Най-голямото намаление на цените е регистрирано в Коломна (-57,2%). Най-активен растеж е отбелязан в Дедовск, където таунхаусите са се увеличили в цената с 80,6% през годината.

"Средните цени на таунхаусите в Московска област са се върнали към нивото от 2023 г.", каза Павел Луценко, генерален директор на федералния портал „Светът на апартаментите“. „По отношение на динамиката на цените те са загубили както от къщите, които са поевтинели само с 1% през годината, така и още повече от апартаментите, където средният парцел, напротив, е поскъпнал с 3,8%. Все още има търсене на таунхауси, те имат своя аудитория, но интересът към тях не може да се сравни с бума, който този пазар преживя преди 20-25 години, когато форматът се появи за първи път в Русия. В момента нови проекти в този сегмент почти не навлизат на пазара; „Предлагането е концентрирано главно на вторичния пазар“, обясни източникът на агенцията.

Уточнява се, че най-голямото предлагане на жилища от този тип в Московска област е в Истра (304 имота), Домодедово (170) и Подолск (85). Като цяло обемът на предлагането е намалял с 3% през годината.

Таунхаус (от английското townhouse - градска къща) е нискоетажна жилищна сграда с няколко многоетажни апартамента, обикновено с изолирани входове (без общ вход).

Русия
  • 1 си дзън

    5 5 Отговор
    Таунхаусите поевтиняха, ама цената на мазетата скочи до тавана в Масква и цяла русия.

    15:08 26.08.2025

  • 2 Цаца ама от едрата

    11 1 Отговор
    Родна реч. О, майна сладка ! Що е то таунхаус и имали той превод на Български език.

    15:11 26.08.2025

  • 3 Иванчо I-ви

    13 1 Отговор
    Джърналист да се наричам, първа радост е за мен !

    15:13 26.08.2025

  • 4 Геодезистка

    11 2 Отговор
    Българската дума беше къща на калкан.

    15:15 26.08.2025

  • 5 Миленчеее

    10 0 Отговор
    нещо за вилиджхауса на вашите няма ли да кажеш, душка?

    Коментиран от #8

    15:19 26.08.2025

  • 6 Аз Кочо

    1 1 Отговор
    Стига глупости ве,аз съм дошел в Софиа да живеа,тук да падът цените

    15:31 26.08.2025

  • 7 Механик

    5 0 Отговор
    Обяснете поне какво е това "таунхаус"???
    В противен случай статията е предназначена за професионалисти, а те едва ли се интересуват от това какво пишете вие.
    Толкова сте смешни в опитите си да изглеждате умни и начетени, че чак сте трогателни.

    Коментиран от #11

    15:40 26.08.2025

  • 8 Механик

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Миленчеее":

    Ами кво да ти каже милата? Тате полива двора и колтучи доматето, а мама бърка ЙЮтеницата у тавата. Жега е и жената не слага сол, понеже от потта и дето капе у тавата йютеницата така или иначе се пресолява.
    Та общовзето така стоят нещата с "вилиджхауса" на мисиренцето.

    15:43 26.08.2025

  • 9 дедо тикван

    3 0 Отговор
    що мари писарке хортуваш
    Таунхаусите в Москва евтини
    не казваш колко квадрата
    ще да е колкото панелка тук

    15:50 26.08.2025

  • 10 Кое, кое…

    3 0 Отговор
    Ко каиш, баби, таунхаусите… А, бе, пундо, като искаш да пишеш, вземи се научи първо да говориш! Пък и езици учи, ако искаш да ги използваш!

    15:50 26.08.2025

  • 11 таунхаус ли

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Механик":

    да обясни писарушката поназнайваща английски че е
    градска къща често двуплекс или триплекс
    демек две или три жилища заедно както северна америка

    15:54 26.08.2025