Таунхаусите поевтиняха с 6,2% в един от мегаполисите

Таунхаусите в градовете на Московска област поевтиняха с 6,2% за годината - до средно 226 000 EUR. Цените паднаха до нивото от 2023 г., таунхаусите падат по-бързо от селските къщи, съобщиха анализатори от федералния портал „Светът на апартаментите“.

„Средно таунхаусите поевтиняха с 6,2% за годината. „Средно една таунхаус струва 226 000 EUR във всички градове“, се казва в материалите.

Според анализатори, от август миналата година от 34 града в Московска област, където се продават таунхауси, такива недвижими имоти са поевтинели в 21 града и са поскъпнали в 13 града.

Най-голямото намаление на цените е регистрирано в Коломна (-57,2%). Най-активен растеж е отбелязан в Дедовск, където таунхаусите са се увеличили в цената с 80,6% през годината.

"Средните цени на таунхаусите в Московска област са се върнали към нивото от 2023 г.", каза Павел Луценко, генерален директор на федералния портал „Светът на апартаментите“. „По отношение на динамиката на цените те са загубили както от къщите, които са поевтинели само с 1% през годината, така и още повече от апартаментите, където средният парцел, напротив, е поскъпнал с 3,8%. Все още има търсене на таунхауси, те имат своя аудитория, но интересът към тях не може да се сравни с бума, който този пазар преживя преди 20-25 години, когато форматът се появи за първи път в Русия. В момента нови проекти в този сегмент почти не навлизат на пазара; „Предлагането е концентрирано главно на вторичния пазар“, обясни източникът на агенцията.

Уточнява се, че най-голямото предлагане на жилища от този тип в Московска област е в Истра (304 имота), Домодедово (170) и Подолск (85). Като цяло обемът на предлагането е намалял с 3% през годината.

Таунхаус (от английското townhouse - градска къща) е нискоетажна жилищна сграда с няколко многоетажни апартамента, обикновено с изолирани входове (без общ вход).

