Тристаен обзаведен апратамент в близост до Южния парк (ВИДЕО)

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.
Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - 3-стаен апартамент под наем в столичния квартал Стрелбище. Имотът е с функционално разпределение с много естествена светлина в помещенията.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
1 Кит
Коментиран от #4
08:18 13.09.2025
2 Наем!!! Защо???
Коментиран от #6
08:19 13.09.2025
3 истината
Сега има само няколко метра между тях.
08:19 13.09.2025
4 Чуеш ли думите
До коментар #1 от "Кит":"Функционално разпределение" бягай далече. Става въпрос за нещо много малко и нагъчкано.
08:25 13.09.2025
5 Миуенка
08:30 13.09.2025
6 Гост
До коментар #2 от "Наем!!! Защо???":Категорично не е по-добре да купиш. Цените в момента са такива, че тези пари спокойно можеш да си ги вложиш в акции, с печалбата от които ще си плашаш наема и ще ти остават още два пъти по толкова, за да живееш.
08:49 13.09.2025
7 Аз Кочо
инвеститУри в бг май слънцето ви е напекло прекалено много и прекалено дълго хахаха
09:14 13.09.2025