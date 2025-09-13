Новини
Имоти »
Тристаен обзаведен апратамент в близост до Южния парк (ВИДЕО)

Тристаен обзаведен апратамент в близост до Южния парк (ВИДЕО)

13 Септември, 2025 08:05 1 370 7

  • imot.bg-
  • жилище-
  • наем-
  • софия-
  • стрелбище

С функционално разпределение и много естествена светлина

Тристаен обзаведен апратамент в близост до Южния парк (ВИДЕО) - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.

Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - 3-стаен апартамент под наем в столичния квартал Стрелбище. Имотът е с функционално разпределение с много естествена светлина в помещенията.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Кит

    9 0 Отговор
    Такова жилище определено се нуждае от микроскопски анализ!

    Коментиран от #4

    08:18 13.09.2025

  • 2 Наем!!! Защо???

    6 6 Отговор
    Не е ли по-добре за парите, които ще плаща човек за наем да си купи жилище и да си го изплаща?

    Коментиран от #6

    08:19 13.09.2025

  • 3 истината

    10 1 Отговор
    По времето на соца блоковете бяха на височината на разстояние и половина между тях.
    Сега има само няколко метра между тях.

    08:19 13.09.2025

  • 4 Чуеш ли думите

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Кит":

    "Функционално разпределение" бягай далече. Става въпрос за нещо много малко и нагъчкано.

    08:25 13.09.2025

  • 5 Миуенка

    8 0 Отговор
    Обзавеждане и най-евтиния ламинат от ИКЕА 😁

    08:30 13.09.2025

  • 6 Гост

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "Наем!!! Защо???":

    Категорично не е по-добре да купиш. Цените в момента са такива, че тези пари спокойно можеш да си ги вложиш в акции, с печалбата от които ще си плашаш наема и ще ти остават още два пъти по толкова, за да живееш.

    08:49 13.09.2025

  • 7 Аз Кочо

    0 0 Отговор
    В Орландо Флорида се купува апартамент над 100 РЕАЛНИ М2 за 167 000 евро.

    инвеститУри в бг май слънцето ви е напекло прекалено много и прекалено дълго хахаха

    09:14 13.09.2025