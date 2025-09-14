Мъж без книжка си спретна гонка с полицията

Шофьор на лек автомобил е задържан, след като е осуетил полицейска проверка и управляваният от него автомобил се е ударил в колона в сградата на полицейския участък в Хитрино, съобщиха от полицията в Шумен.

Около 18 ч. на 13 септември пътни полицаи са следили за спазване на правилата за движение в село Хитрино.

Водачът на лекия автомобил с разградска регистрация ги е забелязал, рязко е сменил посоката си на движение и е увеличил скоростта.

Пътните полицаи са го последвали, подали са звуков и светлинен сигнал.

Шофьорът е осуетил полицейската проверка, не е спрял и на знак "Стоп", ударил друга кола странично и напуснал мястото на произшествието.

Продължил да се движи в селото, като малко след това автомобилът му се ударил в колона на сградата на полицейския участък.

На място е установено, че зад волана е 35-годишен мъж от село Тимарево. Не е представил свидетелство за управление, изяснено е, че е неправопособен.

Тестван е за алкохол и наркотични вещества, пробите му са отрицателни. Задържан е за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. За извършено престъпление е образувано бързо производство.