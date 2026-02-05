Претърсиха осем адреса заради изтеклите кадри от гинекологичен кабинет в София

След репортаж на NOVA за изтеклите кадри от гинекологичен кабинет от Софийската районна прокуратура разпоредиха да бъдат извършени огледи и претърсвания на осем адреса в столицата, сред които и частни практики и здравни заведения. От държавното обвинение посочват, че на един от адресите е установена камера за видеонаблюдение.
В сряда Софийската районна прокуратура се самосезира след оповестена информация в медиите, касаеща видеа, разпространени в сайтове за възрастни заснети в гинекологичен кабинет в столицата. Кадрите са от 2024 година и са направени в кабинета на д-р Венелин Иванов.
Камерата е поставена в един от ъглите на кабинета, а пред NOVA гинекологът обясни, че устройството е монтирано с охранителна цел. Екип на столичната полиция извърши проверка на място в кабинета, а РЗИ състави констативен протокол. От Централната етична комисия на Лекарския съюз ще сезират и „Медицински надзор”.
Прокурор при Софийската районна прокуратура незабавно образува досъдебно производство по случая. Разследването е възложено на СДВР.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Гошо
13:45 05.02.2026
3 Жестоко време
Убийства, корупция, порнография, обири и всякакви есктри от мутро политици!
За 35 години прогрес към ликвидация на държавността!
Коментиран от #5, #6
13:56 05.02.2026
4 Да питам
14:47 05.02.2026
5 Стършел
До коментар #3 от "Жестоко време":И потрес от садистични убийства на животни за пари!
14:59 05.02.2026
6 БоюЦиганина
До коментар #3 от "Жестоко време":И най-вече кражбА, кражбА, кражбА!
15:02 05.02.2026
7 Само да попитам
15:33 05.02.2026
8 Тити
17:44 05.02.2026