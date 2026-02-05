Новини
Крими »
Претърсиха осем адреса заради изтеклите кадри от гинекологичен кабинет в София

Претърсиха осем адреса заради изтеклите кадри от гинекологичен кабинет в София

5 Февруари, 2026 13:35 1 231 8

  • полиция-
  • гинекологичен кабинет-
  • преглед-
  • запис-
  • порно сайт

Разследването е възложено на СДВР

Претърсиха осем адреса заради изтеклите кадри от гинекологичен кабинет в София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След репортаж на NOVA за изтеклите кадри от гинекологичен кабинет от Софийската районна прокуратура разпоредиха да бъдат извършени огледи и претърсвания на осем адреса в столицата, сред които и частни практики и здравни заведения. От държавното обвинение посочват, че на един от адресите е установена камера за видеонаблюдение.

В сряда Софийската районна прокуратура се самосезира след оповестена информация в медиите, касаеща видеа, разпространени в сайтове за възрастни заснети в гинекологичен кабинет в столицата. Кадрите са от 2024 година и са направени в кабинета на д-р Венелин Иванов.

Камерата е поставена в един от ъглите на кабинета, а пред NOVA гинекологът обясни, че устройството е монтирано с охранителна цел. Екип на столичната полиция извърши проверка на място в кабинета, а РЗИ състави констативен протокол. От Централната етична комисия на Лекарския съюз ще сезират и „Медицински надзор”.

Прокурор при Софийската районна прокуратура незабавно образува досъдебно производство по случая. Разследването е възложено на СДВР.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гошо

    5 1 Отговор
    Къде са тези клипове? Дайте линк .... и от Бургас, София ...

    13:45 05.02.2026

  • 3 Жестоко време

    12 0 Отговор
    В каква държава живеем!!!!!!
    Убийства, корупция, порнография, обири и всякакви есктри от мутро политици!
    За 35 години прогрес към ликвидация на държавността!

    Коментиран от #5, #6

    13:56 05.02.2026

  • 4 Да питам

    1 2 Отговор
    Колко годинки ще лежи тоя в затвора

    14:47 05.02.2026

  • 5 Стършел

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Жестоко време":

    И потрес от садистични убийства на животни за пари!

    14:59 05.02.2026

  • 6 БоюЦиганина

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Жестоко време":

    И най-вече кражбА, кражбА, кражбА!

    15:02 05.02.2026

  • 7 Само да попитам

    5 0 Отговор
    И сега какво: На лекар не можеш да отидеш (не знаеш къде и какво ще ти снима), не можеш да си купиш нова дреха (щото и в пробните имало камери), на планинска хижа - също. За горките животни да не говорим - и те стават жертви на алчни извратняци. Къде ни е държавата, къде ни е моралът, съвестта, почтеността?

    15:33 05.02.2026

  • 8 Тити

    3 0 Отговор
    То има ли по голямо порно от нашият парламент???? Ама още Боко ощи Шиши са на свобода.

    17:44 05.02.2026